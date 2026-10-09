13 Kasım'da İki Retro Birden Bitiyor: Yüzü Gülecek 4 Burç

Başaklar için retro dönemi hem tutkulu hem düşünceli geçiyor. Stardust, ilişkilerde beklenmedik bir bağlantının kurulabileceğini söylüyor. Yeni bir şey denemek için uygun zaman olsa da işleri gerçekçi tutmak ve yavaş ilerlemek gerekiyor.

Astrolog, Başaklara konuşmadan ve önemli bir karar vermeden önce düşünmelerini tavsiye ediyor. Sert çıkışlardan kaçınmaları isteniyor.