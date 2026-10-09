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13 Kasım'da İki Retro Birden Bitiyor: Yüzü Gülecek 4 Burç

13 Kasım'da İki Retro Birden Bitiyor: Yüzü Gülecek 4 Burç

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.10.2026 - 22:06
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Merkür retrosu Türkiye saatiyle 13 Kasım akşamüstü, Venüs retrosu ise 14 Kasım 03.27'de sona eriyor. Çoğu takvim iki retroyu da 13 Kasım olarak yazıyor, çünkü Venüs ABD'nin doğu saatiyle 13 Kasım akşamı düz harekete geçiyor. Astrolog Lisa Stardust, Venüs retrosu boyunca İkizler, Başak, Yay ve Balık'ı en şanslı burçlar arasında sayıyor.

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İkizler Burcu

İkizler Burcu

Stardust, Venüs retrosunun İkizleri öne çıkardığını söylüyor. İlişkisi olan İkizlerin sevgisini açıkça göstermesi ve partnerinden ilgi beklemesi öngörülüyor. İlişkisi olmayanlar özgüvenini ve canlılığını beğenen kişilerle karşılaşabilir.

Merkür retrosunun İkizler için daha yumuşak geçeceği de yorumlanıyor. Astrolog yine de sözleşme, uzun vadeli taahhüt ve seyahat planlarını retro bitene kadar ertelemeyi öneriyor. Durgunlaşan bir ilişkiyi hareketlendirmek ya da bırakılmak istenen bir alışkanlığa son vermek için uygun dönem sayılıyor.

Başak Burcu

Başak Burcu

Başaklar için retro dönemi hem tutkulu hem düşünceli geçiyor. Stardust, ilişkilerde beklenmedik bir bağlantının kurulabileceğini söylüyor. Yeni bir şey denemek için uygun zaman olsa da işleri gerçekçi tutmak ve yavaş ilerlemek gerekiyor.

Astrolog, Başaklara konuşmadan ve önemli bir karar vermeden önce düşünmelerini tavsiye ediyor. Sert çıkışlardan kaçınmaları isteniyor.

Yay Burcu

Yay Burcu

Yaylar için retro dönemi keşif ve macera zamanı olarak anlatılıyor. Mevcut ilişkisinde daha fazla özgürlük isteyen Yaylar olabilir. Mutsuz olanların yeni bir partner araması da mümkün, ilişkisi olmayanlar ise maceraya ve iyimserliğe ortak olacak biriyle yakınlaşabilir.

Stardust'ın ekim yorumunda Yaylara canlı rüyalarını not etmeleri öneriliyor. Eski sevgililerin ya da ilgi duyulan kişilerin sosyal medya hesaplarına bakmamaları da tavsiyeler arasında. Ekim'in ilerleyen günlerinde ruh halinin açılacağı ve sevilen kişileri kutlamak için güzel bir zaman geleceği söyleniyor.

Balık Burcu

Balık Burcu

Balıkların ilişkide ortak deneyimlerle bağ kurması gerektiği söyleniyor. Venüs Akrep ve Terazi'de geri giderken bütün duygularını bir anda dökmek isteyebilecekleri Stardust'ın uyarıları arasında. Duygularını açıkça söylerken karşısındakini dinlemek de gerekiyor.

Ekim yorumunda Balıklar için yaratıcılık ve kişisel özgürlük öne çıkıyor. Kaygıyı nefes çalışmalarıyla yatıştırmak, başkalarının sorunlarına girmeden önce kendi işlerine bakmak ve kendini şımartmak tavsiye ediliyor. İlişkisi olmayan Balıklar kendi ihtiyaçlarına odaklanıp sabırlı davranabilir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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