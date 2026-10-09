13 Kasım'da İki Retro Birden Bitiyor: Yüzü Gülecek 4 Burç
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Merkür retrosu Türkiye saatiyle 13 Kasım akşamüstü, Venüs retrosu ise 14 Kasım 03.27'de sona eriyor. Çoğu takvim iki retroyu da 13 Kasım olarak yazıyor, çünkü Venüs ABD'nin doğu saatiyle 13 Kasım akşamı düz harekete geçiyor. Astrolog Lisa Stardust, Venüs retrosu boyunca İkizler, Başak, Yay ve Balık'ı en şanslı burçlar arasında sayıyor.
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İkizler Burcu
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Başak Burcu
Yay Burcu
Balık Burcu
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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