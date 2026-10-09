Boğa Dolunayında Emeğinin Karşılığını Alacak 4 Burç
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Avcı Ayı olarak da bilinen dolunay 26 Ekim'de Türkiye saatiyle 07.12'de Boğa burcunun 2. derecesinde gerçekleşecek. Retro hareketteki Venüs de bir gün önce yeniden Terazi'ye geçiyor. Astrolog Kyle Thomas'ın yorumlarında emeğin karşılığına dair en somut işaretler Koç, Boğa, Aslan ve Başak için öne çıkıyor.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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