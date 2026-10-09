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Boğa Dolunayında Emeğinin Karşılığını Alacak 4 Burç

Boğa Dolunayında Emeğinin Karşılığını Alacak 4 Burç

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.10.2026 - 17:16
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Avcı Ayı olarak da bilinen dolunay 26 Ekim'de Türkiye saatiyle 07.12'de Boğa burcunun 2. derecesinde gerçekleşecek. Retro hareketteki Venüs de bir gün önce yeniden Terazi'ye geçiyor. Astrolog Kyle Thomas'ın yorumlarında emeğin karşılığına dair en somut işaretler Koç, Boğa, Aslan ve Başak için öne çıkıyor.

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Koç Burcu

Koç Burcu

Kyle Thomas, dolunayın Koçlar için kişisel kazanç ve öz değer konularını öne çıkardığını söylüyor. Aylardır ertelenen zam talebi ya da yeni müşteriye kesilecek fatura gündeme gelebilir.

Kendi emeğine biçtiği değeri gözden geçirmek isteyen Koçlar için uygun bir hafta olarak görülüyor. Serbest çalışanlar ücretlerini artırmayı düşünebilir. Uzun süredir bekleyen görüşmeyi o hafta takvime koymak öneriliyor.

Boğa Burcu

Boğa Burcu

Dolunay doğrudan Boğa burcunda gerçekleştiği için Thomas onu Boğalar adına 2026'nın en önemli dolunaylarından biri sayıyor. İşlerin daha kolay lehlerine dönmesi ve önemli bir kişisel hedefe ulaşılması mümkün görülüyor.

Hedefe giden süreçte en yakın partnerin de rol oynayabileceği yorumlanıyor. Astrolog o hafta takvimi boş tutmayı ve yatağın yanına bir defter koymayı öneriyor. Sezgilerin ve rüyaların daha canlı olabileceğini düşünüyor.

Aslan Burcu

Aslan Burcu

Aslanlar için dolunay iş hayatında bir dönüm noktası olarak değerlendiriliyor. Thomas, sonucun yıl boyunca ne kadar istikrarlı çalışıldığına bağlı olduğunu vurguluyor.

Doğru yolda ilerleyen Aslanların önüne yeni bir iş teklifi, ödül ya da terfi çıkabiliyor. Maaş, unvan ve yan haklar hakkında konuşmak için de uygun bir zaman. İşler istenen yönde gitmiyorsa dolunay haftası yaklaşımı değiştirme vaktini işaret edebilir.

Başak Burcu

Başak Burcu

Başaklar için hareketli bir hafta öngörülüyor. Yeni bir sözleşme, yolculuk ya da beceri kazandıracak bir kurs gündeme gelebilir.

Yurt dışıyla bağlantılı işler, akademik ve hukuki konular, medya projeleri bu dönemde öne çıkabiliyor. Thomas, Boğa'daki Ay'ın ağırbaşlı enerjisinin temposu yüksek haftayı dengeleyeceğini düşünüyor. Başakların çabuk adım atarken kalıcı bir şey kurabileceğini söylüyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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