Boğa Dolunayında Emeğinin Karşılığını Alacak 4 Burç

Dolunay doğrudan Boğa burcunda gerçekleştiği için Thomas onu Boğalar adına 2026'nın en önemli dolunaylarından biri sayıyor. İşlerin daha kolay lehlerine dönmesi ve önemli bir kişisel hedefe ulaşılması mümkün görülüyor.

Hedefe giden süreçte en yakın partnerin de rol oynayabileceği yorumlanıyor. Astrolog o hafta takvimi boş tutmayı ve yatağın yanına bir defter koymayı öneriyor. Sezgilerin ve rüyaların daha canlı olabileceğini düşünüyor.