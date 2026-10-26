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Boğa Dolunayıyla Şansı Açılan 4 Burç Belli Oldu

Boğa Dolunayıyla Şansı Açılan 4 Burç Belli Oldu

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
26.10.2026 - 16:57
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Avcı Ayı olarak da bilinen ekim dolunayı, bu sabah Türkiye saatiyle 07.12'de Boğa burcunda gerçekleşti. Hasat Ayı'ndan sonra gelen bu ilk dolunayda Güneş ve Ay, Kova burcundaki Plüton'la T-kare adı verilen gergin bir açı oluşturuyor; bu da duyguların her zamankinden yoğun yaşanabileceği anlamına geliyor. Geri harekette olan Merkür ve Venüs ise yarım kalan istekleri yeniden canlandırıyor. Astrolog Lisa Stardust'a göre bu tablodan en kazançlı çıkan dört burç var ve dolunayın etkisi önümüzdeki günlerde de hissedilecek.

Kaynak: TODAY

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Koç: Para ve kariyerde beklenen fırsat kapıda

Koç: Para ve kariyerde beklenen fırsat kapıda

Dolunay, Koçların para ve kazançla ilgili alanını aydınlatıyor. Uzun süredir beklediğiniz bir iş teklifi, ek gelir ya da yarıda bıraktığınız bir projeyi yeniden canlandırma şansı bu günlerde önünüze çıkabilir. Özgeçmişinizi güncellemek ve rafa kaldırdığınız fikirleri yeniden masaya koymak için iyi bir zaman.

Yine de Koç aceleciliğine dikkat: Elinize geçen parayı ilk gördüğünüz vitrine harcamak yerine küçük bir bütçe yapın. Yakın çevrenizle ufak sürtüşmeler yaşanabilir ama hiçbiri büyümeden çözülecek türden.

Boğa: Özgüven zirvede, zam istemenin tam zamanı

Boğa: Özgüven zirvede, zam istemenin tam zamanı

Dolunay tam Boğa burcunda gerçekleştiği için gökyüzünün ilgisi en çok sizin üzerinizde. Yeni insanlarla tanışmak, bağlantılarınızı genişletmek ve kendinizi ifade etmek bu günlerde her zamankinden kolay gelebilir. İçinizdeki özgüven, uzun süredir ertelediğiniz konuşmaları yapmanız için cesaret veriyor.

Stardust'a göre maaş zammı istemenin tam zamanı. Kısa ve uzun vadeli hedeflerinizi bir kağıda dökmek de iyi bir başlangıç olabilir. Tek uyarı riskli yatırımlarla ilgili: Kulaktan dolma 'kesin kazandırır' tavsiyelerine bu hafta kulak asmayın.

Terazi: Sevdiklerinizle bağınız derinleşiyor

Terazi: Sevdiklerinizle bağınız derinleşiyor

Terazilerin bu dolunaydaki şansı kalpten geliyor. Arkadaşlarınızla, ailenizle ya da partnerinizle aranızdaki bağ derinleşebilir. Uzun zamandır içinizde tuttuğunuz duyguları dile getirmek için doğru anı yakalayabilirsiniz.

Geçmişte yaşanan bir kırgınlığı defalarca kafanızda evirip çevirmek yerine sayfayı çevirmeye odaklanın. Açık yüreklilikle kuracağınız tek bir cümle, ilişkilerinizi beklediğinizden çok daha ileri taşıyabilir.

Kova: İş ile özel hayat arasındaki dengeyi buluyorsunuz

Kova: İş ile özel hayat arasındaki dengeyi buluyorsunuz

Kovalar için bu dolunay, son dönemde iş ile özel hayat arasında kaybolan dengeyi yeniden kurma fırsatı getiriyor. Yoğun tempoya biraz ara verip kendinize yaratıcı bir alan açabilir, uzun süredir ertelediğiniz bir hobiye dönebilirsiniz.

Plüton'un da burcunuzda bulunması, dolunayın yarattığı gerginliği zaman zaman size de hissettirebilir. Stardust bu yüzden planlarınızı esnek tutmanızı ve iç sesinizi dinlemenizi öneriyor. Yarını kafanızda kurmak yerine anın tadını çıkarmak, bu hafta Kovalara en çok iyi gelecek şey olabilir.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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