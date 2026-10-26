Boğa Dolunayıyla Şansı Açılan 4 Burç Belli Oldu

Dolunay, Koçların para ve kazançla ilgili alanını aydınlatıyor. Uzun süredir beklediğiniz bir iş teklifi, ek gelir ya da yarıda bıraktığınız bir projeyi yeniden canlandırma şansı bu günlerde önünüze çıkabilir. Özgeçmişinizi güncellemek ve rafa kaldırdığınız fikirleri yeniden masaya koymak için iyi bir zaman.

Yine de Koç aceleciliğine dikkat: Elinize geçen parayı ilk gördüğünüz vitrine harcamak yerine küçük bir bütçe yapın. Yakın çevrenizle ufak sürtüşmeler yaşanabilir ama hiçbiri büyümeden çözülecek türden.