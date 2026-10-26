Boğa Dolunayıyla Şansı Açılan 4 Burç Belli Oldu
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Avcı Ayı olarak da bilinen ekim dolunayı, bu sabah Türkiye saatiyle 07.12'de Boğa burcunda gerçekleşti. Hasat Ayı'ndan sonra gelen bu ilk dolunayda Güneş ve Ay, Kova burcundaki Plüton'la T-kare adı verilen gergin bir açı oluşturuyor; bu da duyguların her zamankinden yoğun yaşanabileceği anlamına geliyor. Geri harekette olan Merkür ve Venüs ise yarım kalan istekleri yeniden canlandırıyor. Astrolog Lisa Stardust'a göre bu tablodan en kazançlı çıkan dört burç var ve dolunayın etkisi önümüzdeki günlerde de hissedilecek.
Kaynak: TODAY
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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