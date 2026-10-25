Merkür Retrosu Başladı: Yıllar Önce Kopan Dostluklar Bu 3 Burç İçin Yeniden Başlayabilir!

İletişim gezegeni Merkür, 24 Ekim’de Akrep burcunda retro hareketine başladı ve 13 Kasım’a kadar bu konumda kalacak. Astrolojide Merkür retrosu, geçmişte verilen kararları yeniden değerlendirmek, yarım kalan konuşmaları tamamlamak ve eski tanıdıklarla iletişim kurmak gibi temalarla ilişkilendiriliyor. Akrep burcunun güven, sırlar ve derin duygularla bağlantılı olması ise bu dönemde özellikle kırgınlık nedeniyle sona eren ilişkilerin yeniden hatırlanabileceği şeklinde yorumlanıyor.

Yıllar önce yaşanan bir yanlış anlaşılma bugün eskisi kadar önemli gelmeyebilir. O dönem gurur yaparak konuşmadığınız bir arkadaşınıza mesaj atmak isteyebilir veya hiç beklemediğiniz birinden haber alabilirsiniz. Elbette her eski dostluğun yeniden başlaması gerekmiyor. Ancak astrolojik yorumlara göre Boğa, Başak ve Oğlak burçları için geçmişte kopan bağları yeniden değerlendirme isteği daha belirgin olabilir.