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Merkür Retrosu Başladı: Yıllar Önce Kopan Dostluklar Bu 3 Burç İçin Yeniden Başlayabilir!

Merkür Retrosu Başladı: Yıllar Önce Kopan Dostluklar Bu 3 Burç İçin Yeniden Başlayabilir!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
25.10.2026 - 13:20
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Bir zamanlar her gün konuştuğunuz ama şimdi ne yaptığını bile bilmediğiniz bir arkadaşınız var mı? Belki küçük bir tartışmanın ardından yollarınız ayrıldı, belki de hayatın telaşı içinde birbirinizden uzaklaştınız. Ancak bazen yıllar geçse de bazı dostlukları unutmak kolay olmuyor. 24 Ekim’de Akrep burcunda başlayan Merkür retrosu da astrolojik açıdan geçmişte yarım kalan konuşmaları ve eski ilişkileri yeniden gündeme getirebilir. Üstelik bu kez konu yalnızca eski sevgililer değil, bir zamanlar hayatımızda önemli bir yere sahip olan arkadaşlarımız da olabilir. Özellikle üç burç için beklenmedik bir mesaj, tesadüfi bir karşılaşma veya uzun zamandır ertelenen bir konuşma, eski bir dostluğun yeniden başlamasına vesile olabilir.

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Merkür Retrosu Eski Dostlukları Yeniden Gündeme Getirebilir

Merkür Retrosu Eski Dostlukları Yeniden Gündeme Getirebilir

İletişim gezegeni Merkür, 24 Ekim’de Akrep burcunda retro hareketine başladı ve 13 Kasım’a kadar bu konumda kalacak. Astrolojide Merkür retrosu, geçmişte verilen kararları yeniden değerlendirmek, yarım kalan konuşmaları tamamlamak ve eski tanıdıklarla iletişim kurmak gibi temalarla ilişkilendiriliyor. Akrep burcunun güven, sırlar ve derin duygularla bağlantılı olması ise bu dönemde özellikle kırgınlık nedeniyle sona eren ilişkilerin yeniden hatırlanabileceği şeklinde yorumlanıyor.

Yıllar önce yaşanan bir yanlış anlaşılma bugün eskisi kadar önemli gelmeyebilir. O dönem gurur yaparak konuşmadığınız bir arkadaşınıza mesaj atmak isteyebilir veya hiç beklemediğiniz birinden haber alabilirsiniz. Elbette her eski dostluğun yeniden başlaması gerekmiyor. Ancak astrolojik yorumlara göre Boğa, Başak ve Oğlak burçları için geçmişte kopan bağları yeniden değerlendirme isteği daha belirgin olabilir.

Boğa

Boğa

Sevgili Boğa, kolay kolay kimseyi hayatına almıyorsun ama birine gerçekten güvendiğinde onunla kurduğun bağı da uzun yıllar korumak istiyorsun. Bu nedenle geçmişte yaşadığın bir arkadaşlık kırgınlığını tamamen geride bıraktığını düşünsen bile zaman zaman o kişiyi hatırlıyor olabilirsin. Merkür retrosunun karşıt burcun Akrep’te gerçekleşmesi, özellikle birebir ilişkilerinde yarım kalmış meseleleri yeniden düşünmene neden olabilir.

Bir zamanlar çok yakın olduğun ancak küçük bir anlaşmazlığın ardından görüşmeyi bıraktığın bir arkadaşından haber alabilirsin. Belki ortak bir tanıdığınız aracılığıyla yeniden karşılaşacak, belki de sosyal medyada gördüğün bir paylaşım üzerine ilk adımı sen atacaksın. Özellikle aranızdaki sorun yanlış anlaşılmaktan kaynaklandıysa yıllar sonra yapılacak sakin bir konuşma, olaylara farklı bir gözle bakmanı sağlayabilir. Yine de yalnızca eski günleri özlediğin için geçmişte seni üzen davranışları görmezden gelmemeye dikkat et.

Başak

Başak

Sevgili Başak, iletişim kurarken kelimelerini dikkatle seçmeye çalışıyorsun ancak bazen ne kadar düşünerek konuşsan da yanlış anlaşılabiliyorsun. Özellikle geçmişte söylediğin bir söz nedeniyle aranızın bozulduğu bir arkadaşın varsa bu Merkür retrosunda o konuşmayı yeniden hatırlayabilirsin. Yönetici gezegenin Merkür’ün iletişim alanında geri hareket etmesi, eskiden yaşanan anlaşmazlıklara farklı bir açıdan bakmanı sağlayabilir.

Uzun zamandır görüşmediğin bir okul arkadaşın, eski bir iş arkadaşın veya bir dönem sürekli vakit geçirdiğin biri yeniden karşına çıkabilir. Hatta yıllar önce neden küstüğünüzü bile tam olarak hatırlamadığınız bir dostunuzla yeniden konuşmaya başlayabilirsiniz. Bu kez geçmişte kimin haklı olduğunu kanıtlamaya çalışmak yerine birbirinizi dinlemek aranızdaki mesafeyi azaltabilir. Özellikle karşılıklı özür dilemeniz gereken bir konu varsa bunu ertelemeden konuşmak, arkadaşlığınıza yeni bir fırsat tanıyabilir.

Oğlak

Oğlak

Sevgili Oğlak, hayatına aldığın insanlarla uzun süreli bağlar kurmayı önemsiyorsun ancak zaman zaman işlerine ve sorumluluklarına o kadar odaklanıyorsun ki arkadaşlarınla görüşmeyi erteleyebiliyorsun. Bir zamanlar neredeyse her gün konuştuğun insanlarla bugün yalnızca özel günlerde haberleşiyor olman da mümkün. Merkür retrosunun arkadaşlıklar ve sosyal çevreyle ilişkilendirilen alanında gerçekleşmesi, geçmişte uzaklaştığın insanları yeniden hayatına getirebilir.

Özellikle eski bir arkadaş grubundan gelen davet veya yıllardır görmediğin birinden alacağın mesaj seni geçmişe götürebilir. Belki üniversite yıllarından tanıdığın bir arkadaşınla buluşacak, belki de iş değişikliği ya da taşınma nedeniyle koptuğun bir dostluğa yeniden şans vereceksin. Ancak bu kez ilişkinizi yalnızca eski hatıralar üzerinden sürdürmek yerine bugün birbirinizin hayatında nasıl bir yeriniz olduğunu da düşünmen gerekebilir. Çünkü bazı dostluklar yıllar geçse bile kaldığı yerden devam edebilirken bazıları yeniden tanışmayı gerektirebilir.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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