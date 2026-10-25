Merkür Retrosu Başladı: Yıllar Önce Kopan Dostluklar Bu 3 Burç İçin Yeniden Başlayabilir!
Bir zamanlar her gün konuştuğunuz ama şimdi ne yaptığını bile bilmediğiniz bir arkadaşınız var mı? Belki küçük bir tartışmanın ardından yollarınız ayrıldı, belki de hayatın telaşı içinde birbirinizden uzaklaştınız. Ancak bazen yıllar geçse de bazı dostlukları unutmak kolay olmuyor. 24 Ekim’de Akrep burcunda başlayan Merkür retrosu da astrolojik açıdan geçmişte yarım kalan konuşmaları ve eski ilişkileri yeniden gündeme getirebilir. Üstelik bu kez konu yalnızca eski sevgililer değil, bir zamanlar hayatımızda önemli bir yere sahip olan arkadaşlarımız da olabilir. Özellikle üç burç için beklenmedik bir mesaj, tesadüfi bir karşılaşma veya uzun zamandır ertelenen bir konuşma, eski bir dostluğun yeniden başlamasına vesile olabilir.
Merkür Retrosu Eski Dostlukları Yeniden Gündeme Getirebilir
Boğa
Başak
Oğlak
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