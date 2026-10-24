Boğa Dolunayında Aşkı Bulacak 3 Burç: Kalbinizin Kapısı Çalınıyor!
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26 Ekim Pazartesi sabahı Ay, Boğa burcunda dolunay fazına ulaşıyor. Aşkın ve güzelliğin gezegeni Venüs'ün yönettiği bu toprak burcunda gerçekleşen dolunay, kalpleri ısıtacak gelişmelerin habercisi. Üstelik Venüs'ün geri hareketi sürerken geçmişten gelen duygular da yeniden kapıyı çalabilir.
Kimi için uzun süredir beklenen bir ilk adım, kimi için yeniden alevlenen eski bir his... Bu dolunayda bazı burçların aşk hayatında yeni bir sayfa açılıyor.
İşte Boğa Dolunayında aşkı bulacak o 3 burç!
Boğa
Akrep
Oğlak
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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