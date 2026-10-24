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Boğa Dolunayında Aşkı Bulacak 3 Burç: Kalbinizin Kapısı Çalınıyor!

Boğa Dolunayında Aşkı Bulacak 3 Burç: Kalbinizin Kapısı Çalınıyor!

burç
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
24.10.2026 - 15:43
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26 Ekim Pazartesi sabahı Ay, Boğa burcunda dolunay fazına ulaşıyor. Aşkın ve güzelliğin gezegeni Venüs'ün yönettiği bu toprak burcunda gerçekleşen dolunay, kalpleri ısıtacak gelişmelerin habercisi. Üstelik Venüs'ün geri hareketi sürerken geçmişten gelen duygular da yeniden kapıyı çalabilir.

Kimi için uzun süredir beklenen bir ilk adım, kimi için yeniden alevlenen eski bir his... Bu dolunayda bazı burçların aşk hayatında yeni bir sayfa açılıyor. 

İşte Boğa Dolunayında aşkı bulacak o 3 burç!

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Boğa

Boğa

Dolunay tam sizin burcunuzda gerçekleştiği için bu ay tüm gözler üzerinizde! Çekiciliğiniz zirvede, enerjiniz ise insanları kendinize çekiyor. Uzun zamandır kalbinizin kapılarını kapalı tuttuysanız, bu dolunay onları aralamanız için mükemmel bir zaman.

Yönetici gezegeniniz Venüs'ün geri hareketi, geçmişte yarım kalmış bir hikayeyi de gündeminize getirebilir. Ama bu kez neyi hak ettiğinizi çok daha iyi biliyorsunuz.

Akrep

Akrep

Güneş sizin burcunuzdayken dolunayın tam karşınızdaki Boğa'da gerçekleşmesi, ilişkiler alanınızı adeta spot ışıklarıyla aydınlatıyor. Bekar Akrepler için hayatlarına derinden dokunacak biriyle tanışma ihtimali oldukça yüksek.

İlişkisi olan Akrepler ise partnerleriyle bağlarını bir üst seviyeye taşıyabilir. Kontrolü biraz bırakıp karşınızdakine alan açtığınızda aşkın ne kadar güzelleştiğini göreceksiniz.

Oğlak

Oğlak

Boğa Dolunayı, aşk ve romantizmle ilişkilendirilen alanınızı aydınlatıyor. Her şeyi planlayan, kalbini bile ajandaya göre ayarlayan Oğlak için sürpriz bir aşk kapıda olabilir!

İşte tam da bu dönemde biraz eğlenmeye, kendinizi akışa bırakmaya ve kalbinizin sesine kulak vermeye ihtiyacınız var. Bir bakmışsınız hiç beklemediğiniz bir anda biri sizi gülümsetiyor. Sonra bir bakmışsınız, yıl bitmeden aşkın kollarındasınız.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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