Boğa Dolunayında Aşkı Bulacak 3 Burç: Kalbinizin Kapısı Çalınıyor!

Dolunay tam sizin burcunuzda gerçekleştiği için bu ay tüm gözler üzerinizde! Çekiciliğiniz zirvede, enerjiniz ise insanları kendinize çekiyor. Uzun zamandır kalbinizin kapılarını kapalı tuttuysanız, bu dolunay onları aralamanız için mükemmel bir zaman.

Yönetici gezegeniniz Venüs'ün geri hareketi, geçmişte yarım kalmış bir hikayeyi de gündeminize getirebilir. Ama bu kez neyi hak ettiğinizi çok daha iyi biliyorsunuz.