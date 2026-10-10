Boğa Dolunayı 4 Burcu Sarsacak: Para ve Güvenlik Konuları Değişiyor
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26 Ekim sabahı Boğa burcunda gerçekleşecek Dolunay, gökyüzünün en somut konularını gündeme taşıyor: Para, güvenlik ve sahip olduklarımız... Banka hesabındaki rakamlardan evdeki düzene, işteki kazançtan ilişkilerdeki ortak paylara kadar 'Elimde gerçekten ne var?' sorusu bu dönemde çok daha yüksek sesle sorulabilir.
Üstelik bu Dolunay'da Ay ve Güneş, Kova burcundaki Plüton ile sert bir kare açı yapıyor. Bu da özellikle sabit burçlar için uzun süredir tutunulan dengelerin sarsılabileceği anlamına geliyor. Peki bu Dolunay'dan en çok etkilenecek burçlar hangileri?
İşte Boğa Dolunayı'nın sarsacağı o 4 burç!
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Boğa
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Akrep
Kova
Aslan
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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