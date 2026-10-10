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Boğa Dolunayı 4 Burcu Sarsacak: Para ve Güvenlik Konuları Değişiyor

Boğa Dolunayı 4 Burcu Sarsacak: Para ve Güvenlik Konuları Değişiyor

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
10.10.2026 - 08:05
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26 Ekim sabahı Boğa burcunda gerçekleşecek Dolunay, gökyüzünün en somut konularını gündeme taşıyor: Para, güvenlik ve sahip olduklarımız... Banka hesabındaki rakamlardan evdeki düzene, işteki kazançtan ilişkilerdeki ortak paylara kadar 'Elimde gerçekten ne var?' sorusu bu dönemde çok daha yüksek sesle sorulabilir.

Üstelik bu Dolunay'da Ay ve Güneş, Kova burcundaki Plüton ile sert bir kare açı yapıyor. Bu da özellikle sabit burçlar için uzun süredir tutunulan dengelerin sarsılabileceği anlamına geliyor. Peki bu Dolunay'dan en çok etkilenecek burçlar hangileri?

İşte Boğa Dolunayı'nın sarsacağı o 4 burç!

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Boğa

Boğa

Dolunay tam kendi burcunuzda gerçekleştiği için bu ay sahnenin ortasında siz varsınız! Özellikle Nisan ayının son günlerinde doğan Boğa burçları, bu etkiyi daha yoğun hissedebilir. Harcama alışkanlıklarınız, gelir kaynaklarınız ve kendinize biçtiğiniz değer bu dönemde masaya yatabilir.

Güvende hissetmek için tutunduğunuz bazı şeylerin aslında sizi yerinizde saydırdığını fark edebilirsiniz. Değişimden pek hoşlanmayan Boğa için bu kolay bir yüzleşme olmayabilir. Ama doğru adımlarla, uzun vadede çok daha sağlam bir zemine basabilirsiniz.

Dolunayın uyarısı: Sağlam temeller, bazen eskiyi yıkmadan atılamaz.

Akrep

Akrep

Güneş burcunuzdayken tam karşınızda parlayan Dolunay, Akrep'in dikkatini ortak paralara ve paylaşılan kaynaklara çeviriyor. Partnerinizle ya da iş ortağınızla para konusunda ertelediğiniz o konuşma, bu dönemde kaçınılmaz hale gelebilir. Borçlar, krediler ya da ortak hesaplar gündeminize oturabilir.

Üstelik Merkür 24 Ekim'de burcunuzda geri harekete başlıyor. Bu yüzden imzalar, ödemeler ve sözleşmeler konusunda her detayı iki kez kontrol etmekte fayda var. Acele kararlar yerine sakin bir hesaplaşma, size çok daha fazlasını kazandırabilir.

Aman dikkat: Kontrolü elde tutmaya çalışırken güveni elden kaçırmayın.

Kova

Kova

Plüton'u burcunda ağırlayan Kova, bu Dolunay'ın sert açısını doğrudan hissedebilir. Özellikle Ocak ayının son günlerinde doğan Kovalar için etkiler daha belirgin olabilir. Dolunay ev ve aile alanınızı aydınlattığı için kira, taşınma, ev masrafları ya da aileyle ilgili maddi konular ön plana çıkabilir.

Kendinizi güvende hissettiğiniz yerin gerçekten size ait olup olmadığını sorgulayabilirsiniz. Bu sorgulama ilk başta sarsıcı gelse de köklerinizi daha sağlam bir zemine taşımanız için bir fırsata dönüşebilir.

Bu Dolunayda: Ev, dört duvardan çok içinde huzur bulduğunuz yerdir.

Aslan

Aslan

Dolunay, Aslan'ın kariyer ve toplumsal statü alanını aydınlatıyor. Uzun süredir verdiğiniz emeğin karşılığını alma isteği bu dönemde iyice güçlenebilir. Zam talebi, yeni bir iş teklifi ya da kariyerinizle ilgili önemli bir karar gündeminize gelebilir.

Mars ve Jüpiter'in burcunuzda bulunması cesaretinizi artırıyor ama bu Dolunay biraz da sabır istiyor. Gururunuz yüzünden bir fırsatı geri çevirmeden ya da öfkeyle bir kapıyı kapatmadan önce iki kez düşünmek isteyebilirsiniz.

Sakın unutmayın: Gerçek lider, hamlesini doğru zamanda yapandır.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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