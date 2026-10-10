2026 Ekim Boğa Dolunayı Ne Zaman, Saat Kaçta? Avcı Dolunayı 12 Burcu Nasıl Etkileyecek?

Ekim ayının Dolunayı, 26 Ekim'de Boğa burcunda gerçekleşerek gökyüzündeki dengeleri yeniden değiştiriyor. Boğa–Akrep eksenindeki bu Dolunay, bir yanda güven, para ve konfor ihtiyacını güçlendirirken diğer yanda ilişkilerde, ortak kaynaklarda ve duygusal bağlarda 'benim olan' ile 'bizim olan' arasındaki çizgiyi yeniden gündeme taşıyor.

Yıllardır süregelen alışkanlıklar, bırakılması gereken bağlar ve değerini yeniden tartmanız gereken meseleler bu dönemde daha görünür hale gelebilir. Peki 2026 Boğa Dolunayı 12 burcu hangi konularda etkileyecek? Boğa Dolunayı ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? Neden 'Avcı Dolunayı' deniyor?

İşte Boğa Dolunayı'nın burçlara etkileri!