article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
2026 Ekim Boğa Dolunayı Ne Zaman, Saat Kaçta? Avcı Dolunayı 12 Burcu Nasıl Etkileyecek?

2026 Ekim Boğa Dolunayı Ne Zaman, Saat Kaçta? Avcı Dolunayı 12 Burcu Nasıl Etkileyecek?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
10.10.2026 - 08:04
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Ekim ayının Dolunayı, 26 Ekim'de Boğa burcunda gerçekleşerek gökyüzündeki dengeleri yeniden değiştiriyor. Boğa–Akrep eksenindeki bu Dolunay, bir yanda güven, para ve konfor ihtiyacını güçlendirirken diğer yanda ilişkilerde, ortak kaynaklarda ve duygusal bağlarda 'benim olan' ile 'bizim olan' arasındaki çizgiyi yeniden gündeme taşıyor. 

Yıllardır süregelen alışkanlıklar, bırakılması gereken bağlar ve değerini yeniden tartmanız gereken meseleler bu dönemde daha görünür hale gelebilir. Peki 2026 Boğa Dolunayı 12 burcu hangi konularda etkileyecek? Boğa Dolunayı ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? Neden 'Avcı Dolunayı' deniyor?

İşte Boğa Dolunayı'nın burçlara etkileri!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

2026 Boğa Dolunayı Ne Zaman? Saat Kaçta Gerçekleşecek?

2026 Boğa Dolunayı Ne Zaman? Saat Kaçta Gerçekleşecek?

Astronomik hesaplamalara göre 2026 yılının Ekim Dolunayı, 26 Ekim 2026 Pazartesi günü Türkiye saatiyle (TSİ) 07.11'de tam faz seviyesine ulaşacak. Bu sırada Ay, Boğa burcunun 2. derecesinde parlarken, tam karşısında yer alan Güneş ise Akrep burcunda konumlanacak.

Ekim Dolunayı Çıplak Gözle Görülecek mi?

Dolunay sabah saatlerinde tam faza ulaşacağı için en iyi 25 Ekim'i 26 Ekim'e bağlayan gece izlenebilecek. İstanbul'da Ay, 25 Ekim akşamı saat 17.25 civarında doğup 26 Ekim sabahı 07.43 civarında batacak. Hava koşulları uygun olduğu sürece Dolunay, Türkiye'nin her yerinden çıplak gözle izlenebilecek.

Bu Dolunay'da gökyüzü de oldukça hareketli, neler olacak neler...

Neden "Avcı Dolunayı" Deniyor?

Neden "Avcı Dolunayı" Deniyor?

Ekim Dolunayı'na bu ismin verilmesinin sebebi, sonbahar ekinoksuna en yakın Dolunay olan Hasat Dolunayı'ndan (26 Eylül 2026) sonra gelen ilk Dolunay olması. Geleneksel olarak hasat bittikten sonra boşalan tarlalarda, avcıların bu Dolunay'ın ışığından yararlanarak kışa hazırlık için avlandığına inanılıyor.

Dolayısıyla 'Avcı Dolunayı' adı da tıpkı Eylül ayındaki Hasat Dolunayı gibi, mevsimlerin ritmine göre yaşayan eski toplulukların takviminden gökyüzüne miras kalmış bir isim.

Boğa Dolunayı Hangi Konuları Gündeme Getirecek?

Boğa Dolunayı Hangi Konuları Gündeme Getirecek?

  • Para ve Güvenlik: Maddi düzenin, birikimlerin ve harcamaların yeniden gözden geçirilmesi, güvende hissetmek için nelere tutunulduğunun netleşmesi.

  • Öz Değer: Kendine biçilen değerin sorgulanması, emeğin karşılığını alma isteğinin güçlenmesi.

  • İlişkilerde Sahiplenme: 'Ben' ile 'biz' arasındaki sınırın keskinleşmesi, kıskançlık ve kontrol meselelerinin gün yüzüne çıkması.

  • Ortak Kaynaklar: Paylaşılan paralar, borçlar ve miras gibi konularda bekleyen kararların masaya gelmesi.

  • Bırakma ve Dönüşüm: Konfor alanına dönüşmüş ama artık besleyici olmayan alışkanlıklardan, ilişkilerden ya da eşyalardan vazgeçme cesareti.

Boğa Burcundaki Avcı Dolunayı'nın 12 Burca Etkileri

Boğa Burcundaki Avcı Dolunayı'nın 12 Burca Etkileri

Söz konusu Boğa burcu olunca bu toprak Dolunayı, her burcun haritasında farklı bir alanı aydınlatıyor. İşte burçları bekleyen o kritik eşikler:

  • Koç (21 Mart - 19 Nisan): Dolunay para ve kazanç alanınızı aydınlatıyor. Harcamalarınız, birikimleriniz ya da emeğinizin karşılığını alıp almadığınız bu dönemde gündeminize oturabilir. Değerinizi başkalarının biçmesine izin vermeyi bırakabilirsiniz.

  • Boğa (20 Nisan - 20 Mayıs): Dolunay tam kendi burcunuzda gerçekleştiği için bu ay reflektörler sizin üzerinizde. Uzun süredir taşıdığınız bir yükü bırakma ya da kendinizi yeniden tanımlama ihtiyacı belirginleşebilir. Değişmekten korktuğunuz yerde, aslında büyümeye hazır olduğunuzu görebilirsiniz.

  • İkizler (21 Mayıs - 20 Haziran): Bilinçaltınızda biriken yorgunluk ve söylenmemiş duygular yüzeye çıkabilir. Kendinize biraz geri çekilme alanı açma ihtiyacı hissedebilirsiniz. Sessizlik bazen en net cevabı fısıldar.

  • Yengeç (21 Haziran - 22 Temmuz): Arkadaş çevreniz ve gelecek hayalleriniz bu Dolunay ile birlikte sınavdan geçebilir. Size iyi gelmeyen bir sosyal bağı fark edebilir, uzun vadeli planlarınızı yeniden düzenleyebilirsiniz. Doğru insanlar, hayallerinize yük değil kanat olur.

  • Aslan (23 Temmuz - 22 Ağustos): Kariyerinizde ve toplum önündeki duruşunuzda önemli bir eşik sizi bekliyor. Emeklerinizin görünür olması ya da bir iş meselesinde netleşme yaşanabilir. Sahne ışıkları yandığında hazır olan, alkışı da hak eder.

  • Başak (23 Ağustos - 22 Eylül): İnançlarınız, eğitim planlarınız ya da bir yolculuk fikri bu Dolunay ile yeniden gündeme gelebilir. Ufkunuzu genişletecek bir fırsatı ciddiye almak isteyebilirsiniz. Haritayı kusursuz çizmek için beklerseniz yola hiç çıkamayabilirsiniz.

  • Terazi (23 Eylül - 22 Ekim): Ortak paralar, borçlar ya da bir başkasıyla paylaştığınız kaynaklar konusunda bir gelişme yaşanabilir. Duygusal bağlarınızda derin bir yüzleşme de gündeme gelebilir. Dengeyi korumak bazen bir şeyi bırakmayı gerektirir.

  • Akrep (23 Ekim - 21 Kasım): Dolunay tam karşı burcunuzda parladığı için bu ay ilişkiler ve ortaklıklar en keskin sınavını sizinle veriyor. Bir ilişkide kontrolü elinizde tutma isteğinizle karşınızdakine alan açma ihtiyacı arasında kalabilirsiniz. Sıkı tutulan el, bazen en kolay kayıp gidendir.

  • Yay (22 Kasım - 21 Aralık): Günlük rutininiz, iş yükünüz ya da sağlığınızla ilgili bir konu bu Dolunay ile netleşebilir. Sizi yoran bir düzeni değiştirme kararı alabilirsiniz. Özgürlük bazen sağlam bir rutinle başlar.

  • Oğlak (22 Aralık - 19 Ocak): Aşk hayatınızda ya da yaratıcı bir projede uzun süredir bastırdığınız istekler kendini gösterebilir. Biraz eğlenmeye ve kalbinizin sesine kulak vermeye ihtiyacınız olabilir. Her şeyi planlayan kalbin de bazen sürprize ihtiyacı vardır.

  • Kova (20 Ocak - 18 Şubat): Ev, aile ya da kökleriniz ile ilgili bir konu ön plana çıkabilir. Ait olduğunuz yeri ve sizi gerçekten besleyen bağları yeniden düşünebilirsiniz. Uzaklara bakan gözler, bazen evin değerini en son fark eder.

  • Balık (19 Şubat - 20 Mart): Yakın çevrenizle, kardeşlerinizle ya da komşularınızla ilgili bir mesele masaya yatabilir. Uzun süredir söylemekten çekindiğiniz bir şeyi dile getirme cesareti bulabilirsiniz. Söylenmeyen kelimeler, içeride en ağır yükü taşır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın