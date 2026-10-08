20 Ekim'de Gökyüzü Karışıyor: İlişkilerinde Güç Savaşı Başlayabilecek 4 Burç

Venüs şu sıralar senin burcunda geri hareket ediyor ve 20 Ekim'deki kare açı doğrudan senin burcundan kuruluyor. Eylül ortasında ilişkinde hissettiğin bir gerilim varsa, şimdi yeniden gündeme gelebilir. Kıskançlık ya da 'kim haklı' tartışması küçük bir kıvılcımla büyüyebilir.

Kontrolü elinde tutma isteğin bu dönemde karşı tarafı uzaklaştırabilir. Her şeyi hemen çözmeye çalışmak yerine duygularını dinlemeye vakit ayırman, sonradan pişman olacağın sözlerin önüne geçebilir.

Bazen en büyük güç, kazanmak zorunda olmadığını bilmektir.