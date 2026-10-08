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20 Ekim'de Gökyüzü Karışıyor: İlişkilerinde Güç Savaşı Başlayabilecek 4 Burç

20 Ekim'de Gökyüzü Karışıyor: İlişkilerinde Güç Savaşı Başlayabilecek 4 Burç

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
08.10.2026 - 21:01
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20 Ekim'de gökyüzünde ilişkileri sarsabilecek bir açı oluşuyor. Geri hareketteki Venüs, Akrep burcunun 3. derecesinden Kova'daki Plüton'la sert bir kare açı yapıyor. Açı, Türkiye saatiyle 10.18'de tam hale geliyor. Aşkın gezegeni Venüs ile güç ve dönüşümün gezegeni Plüton'un bu karşılaşması, ilişkilerde kıskançlık, kontrol isteği ve bastırılmış duyguları yüzeye çıkarabilir. Özellikle sabit burçlar bu etkiyi daha yoğun hissedebilir. 

İşte ilişkilerinde güç savaşı başlayabilecek o 4 burç!

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Akrep

Akrep

Venüs şu sıralar senin burcunda geri hareket ediyor ve 20 Ekim'deki kare açı doğrudan senin burcundan kuruluyor. Eylül ortasında ilişkinde hissettiğin bir gerilim varsa, şimdi yeniden gündeme gelebilir. Kıskançlık ya da 'kim haklı' tartışması küçük bir kıvılcımla büyüyebilir.

Kontrolü elinde tutma isteğin bu dönemde karşı tarafı uzaklaştırabilir. Her şeyi hemen çözmeye çalışmak yerine duygularını dinlemeye vakit ayırman, sonradan pişman olacağın sözlerin önüne geçebilir.

Bazen en büyük güç, kazanmak zorunda olmadığını bilmektir.

Kova

Kova

Plüton bir süredir senin burcunda ilerliyor ve Venüs'le kurduğu bu sert açı, ilişkilerinde özgürlük ile bağlılık arasındaki dengeyi sınayabilir. Partnerinin beklentileri sana fazla gelebilir, sen de geri çekildikçe karşı taraf daha çok üstüne gelebilir.

Bu dönemde mesafe koymak ile soğuk davranmak arasındaki çizgiye dikkat etmen gerekiyor. Neye ihtiyacın olduğunu açıkça söylemek, sessiz bir inatlaşmadan çok daha iyi sonuç verebilir.

Özgürlük, kapıyı çarpıp çıkmak değil; kalmayı kendi isteğinle seçmektir.

Boğa

Boğa

Venüs senin yönetici gezegenin ve şu sıralar ilişkiler alanını temsil eden Akrep burcunda geri hareket ediyor. 20 Ekim'deki açı, partnerinle aranda bastırdığın konuları yüzeye çıkarabilir. Para, sahiplenme ya da sorumluluk paylaşımı gibi konular tartışmaya dönüşebilir.

İnatçılığın bu dönemde en büyük sınavın olabilir. Geri adım atmak sana kaybetmek gibi gelse de, bazen esnemek ilişkiyi korumanın tek yolu.

Köklü ağaçlar fırtınada eğilir ama kırılmaz.

Aslan

Aslan

Venüs'ün Akrep'teki geri hareketi evini ve aileni, Plüton ise ilişkiler alanını etkiliyor. Bu ikisi arasındaki kare açı, sevdiklerinle aranda bir güç mücadelesine dönüşebilir. Haklı olduğunu kanıtlama isteğin, ilişkideki sıcaklığın önüne geçebilir.

Gururun bu dönemde sana oyun oynayabilir. İlk adımı atmak sana zor gelse de, kalbinin sesini dinlemek egonun sesinden daha uzun süre mutlu edecek.

Gerçek liderlik, gerektiğinde tahtından inmeyi bilmektir.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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