20 Ekim'de Gökyüzü Karışıyor: İlişkilerinde Güç Savaşı Başlayabilecek 4 Burç
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20 Ekim'de gökyüzünde ilişkileri sarsabilecek bir açı oluşuyor. Geri hareketteki Venüs, Akrep burcunun 3. derecesinden Kova'daki Plüton'la sert bir kare açı yapıyor. Açı, Türkiye saatiyle 10.18'de tam hale geliyor. Aşkın gezegeni Venüs ile güç ve dönüşümün gezegeni Plüton'un bu karşılaşması, ilişkilerde kıskançlık, kontrol isteği ve bastırılmış duyguları yüzeye çıkarabilir. Özellikle sabit burçlar bu etkiyi daha yoğun hissedebilir.
İşte ilişkilerinde güç savaşı başlayabilecek o 4 burç!
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Akrep
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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