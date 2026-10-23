2026 Kasım Akrep Yeni Ayı Ne Zaman, Saat Kaçta? Akrep Yeni Ayı 12 Burcu Nasıl Etkileyecek?
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Kasım ayının Yeni Ayı, 9 Kasım'da Akrep burcunda gerçekleşerek gökyüzünde yepyeni bir sayfa açıyor. Dönüşümün, derinliğin ve tutkunun burcu Akrep'teki bu Yeni Ay, yüzeyde kalan her şeyin altına bakmaya, artık işe yaramayanı geride bırakıp yeniden doğmaya davet ediyor.
Üstelik bu Yeni Ay, Merkür'ün de Akrep'te geri hareketini sürdürdüğü bir döneme denk geliyor. Yani geçmişten gelen konular, yarım kalan konuşmalar ve sakladığınız duygular yeniden gündeminize gelebilir. Peki 2026 Akrep Yeni Ayı ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? 12 burcu hangi konularda etkileyecek?
İşte Akrep Yeni Ayı'nın burçlara etkileri!
2026 Akrep Yeni Ayı Ne Zaman? Saat Kaçta Gerçekleşecek?
Akrep Yeni Ayı Hangi Konuları Gündeme Getirecek?
Akrep Yeni Ayı'nın 12 Burca Etkileri
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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