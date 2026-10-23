2026 Kasım Akrep Yeni Ayı Ne Zaman, Saat Kaçta? Akrep Yeni Ayı 12 Burcu Nasıl Etkileyecek?

Akrep burcundaki bu su Yeni Ayı, her burcun haritasında farklı bir alanda yeni bir başlangıç tohumu ekiyor. İşte burçları bekleyen o yeni sayfalar:

Koç (21 Mart - 19 Nisan): Yeni Ay ortak kaynaklarınızı ve duygusal bağlarınızı harekete geçiriyor. Paylaşılan paralar, borçlar ya da bir yatırım konusunda yeni bir adım atabilirsiniz. Gerçek güç, neyi kontrol etmeniz gerektiğini bilmekte saklı.

Boğa (20 Nisan - 20 Mayıs): Yeni Ay tam karşı burcunuzda gerçekleştiği için ilişkiler ve ortaklıklar odağınızda. Bir ilişkiye yeni bir sayfa açabilir ya da önemli bir iş birliğine adım atabilirsiniz. Yanınızdakiyle büyümek, tek başına büyümekten daha güzeldir.

İkizler (21 Mayıs - 20 Haziran): Günlük rutininiz, iş düzeniniz ve sağlığınız için yeni bir başlangıç zamanı. Sizi yoran alışkanlıkları bırakıp daha sağlıklı bir düzen kurabilirsiniz. Küçük değişiklikler, büyük farklar yaratır.

Yengeç (21 Haziran - 22 Temmuz): Aşk, yaratıcılık ve keyif alanınız canlanıyor. Kalbinizi hızlandıracak yeni bir heyecan ya da içinizdeki sanatçıyı uyandıracak bir proje kapıda olabilir. Kendinize eğlenme izni vermek de bir ihtiyaçtır.

Aslan (23 Temmuz - 22 Ağustos): Ev, aile ve kökleriniz gündeminizde. Evde bir yenilik, taşınma fikri ya da aile içinde bir yakınlaşma yaşanabilir. Sağlam kökler, en yükseğe uzanan dalları besler.

Başak (23 Ağustos - 22 Eylül): İletişim, yazışmalar ve yakın çevreniz ön planda. Yeni bir eğitime başlamak ya da uzun süredir ertelediğiniz bir konuşmayı yapmak için doğru zaman. Doğru kelime, doğru kapıyı açar.

Terazi (23 Eylül - 22 Ekim): Para, kazanç ve öz değeriniz odakta. Gelirinizi artıracak yeni bir fikir ya da emeğinizin karşılığını alma isteği güçlenebilir. Kendi değerinizi bilmek, başkalarının da onu görmesini sağlar.

Akrep (23 Ekim - 21 Kasım): Yeni Ay tam kendi burcunuzda gerçekleştiği için bu ay sahne sizin! Kendinizi yeniden tanımlamak, yeni bir görünüme kavuşmak ya da hayatınızda yepyeni bir sayfa açmak için harika bir zaman. Küllerinden doğmak, tam size göre bir hikâye.

Yay (22 Kasım - 21 Aralık): İç dünyanız ve bilinçaltınız harekete geçiyor. Biraz geri çekilip dinlenmek, ruhunuzu toparlamak ve yeni döneme hazırlanmak isteyebilirsiniz. Sessizlik, yeni yolculukların ilk durağıdır.

Oğlak (22 Aralık - 19 Ocak): Arkadaş çevreniz ve gelecek hayalleriniz canlanıyor. Yeni bir topluluğa katılabilir ya da uzun vadeli bir hedefe ilk adımı atabilirsiniz. Doğru insanlar, hayallerinizi hızlandırır.

Kova (20 Ocak - 18 Şubat): Kariyeriniz ve toplum önündeki duruşunuz odakta. İş hayatınızda yeni bir başlangıç, yeni bir görev ya da kariyer hedefi gündeme gelebilir. Görünür olmak için önce kendinize inanmanız yeter.