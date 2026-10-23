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2026 Kasım Akrep Yeni Ayı Ne Zaman, Saat Kaçta? Akrep Yeni Ayı 12 Burcu Nasıl Etkileyecek?

2026 Kasım Akrep Yeni Ayı Ne Zaman, Saat Kaçta? Akrep Yeni Ayı 12 Burcu Nasıl Etkileyecek?

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
23.10.2026 - 21:01
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Kasım ayının Yeni Ayı, 9 Kasım'da Akrep burcunda gerçekleşerek gökyüzünde yepyeni bir sayfa açıyor. Dönüşümün, derinliğin ve tutkunun burcu Akrep'teki bu Yeni Ay, yüzeyde kalan her şeyin altına bakmaya, artık işe yaramayanı geride bırakıp yeniden doğmaya davet ediyor.

Üstelik bu Yeni Ay, Merkür'ün de Akrep'te geri hareketini sürdürdüğü bir döneme denk geliyor. Yani geçmişten gelen konular, yarım kalan konuşmalar ve sakladığınız duygular yeniden gündeminize gelebilir. Peki 2026 Akrep Yeni Ayı ne zaman, saat kaçta gerçekleşecek? 12 burcu hangi konularda etkileyecek?

İşte Akrep Yeni Ayı'nın burçlara etkileri!

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2026 Akrep Yeni Ayı Ne Zaman? Saat Kaçta Gerçekleşecek?

2026 Akrep Yeni Ayı Ne Zaman? Saat Kaçta Gerçekleşecek?

Astronomik hesaplamalara göre 2026 yılının Kasım Yeni Ayı, 9 Kasım 2026 Pazartesi günü Türkiye saatiyle (TSİ) 10.02'de gerçekleşecek. Bu sırada Güneş ve Ay, Akrep burcunun 16. derecesinde buluşacak.

Bu Yeni Ay'da gökyüzü de oldukça hareketli:

  • Merkür Akrep'te geri hareketinde: Yeni Ay'a eşlik eden Merkür retrosu, 13 Kasım'da sona eriyor. Eski konuları yeniden ele almak, yarım kalan konuşmaları tamamlamak için uygun bir dönem.

  • Venüs Terazi'de geri hareketinde: İlişkiler ve değerler konusunda gözden geçirmeler sürerken Venüs 14 Kasım'da düz harekete geçiyor.

  • Mars ve Jüpiter Aslan'da yakınlaşıyor: İki gezegen 16 Kasım'da Aslan burcunda buluşuyor. Cesaret ve büyüme enerjisi, Yeni Ay'ın ardından ayın ikinci haftasında yükseliyor.

Akrep Yeni Ayı Hangi Konuları Gündeme Getirecek?

Akrep Yeni Ayı Hangi Konuları Gündeme Getirecek?

  • Dönüşüm ve Yeniden Doğuş: Artık size iyi gelmeyen alışkanlıkları, bağları ya da bakış açılarını bırakıp yepyeni bir sayfa açma isteği.

  • Duygusal Derinlik: Yüzeysel ilişkilerden çok, gerçek ve derin bağlar kurma ihtiyacının güçlenmesi.

  • Güven ve Yakınlık: Kime, ne kadar güvendiğinizin netleşmesi; sınırlarınızı yeniden çizme cesareti.

  • Ortak Kaynaklar: Paylaşılan paralar, borçlar, krediler ya da miras gibi konularda yeni kararların gündeme gelmesi.

  • Gizli Kalanlar: Uzun süredir bastırılan duyguların, sırların ya da ertelenen yüzleşmelerin gün yüzüne çıkması.

Akrep Yeni Ayı'nın 12 Burca Etkileri

Akrep Yeni Ayı'nın 12 Burca Etkileri

Akrep burcundaki bu su Yeni Ayı, her burcun haritasında farklı bir alanda yeni bir başlangıç tohumu ekiyor. İşte burçları bekleyen o yeni sayfalar:

  • Koç (21 Mart - 19 Nisan): Yeni Ay ortak kaynaklarınızı ve duygusal bağlarınızı harekete geçiriyor. Paylaşılan paralar, borçlar ya da bir yatırım konusunda yeni bir adım atabilirsiniz. Gerçek güç, neyi kontrol etmeniz gerektiğini bilmekte saklı.

  • Boğa (20 Nisan - 20 Mayıs): Yeni Ay tam karşı burcunuzda gerçekleştiği için ilişkiler ve ortaklıklar odağınızda. Bir ilişkiye yeni bir sayfa açabilir ya da önemli bir iş birliğine adım atabilirsiniz. Yanınızdakiyle büyümek, tek başına büyümekten daha güzeldir.

  • İkizler (21 Mayıs - 20 Haziran): Günlük rutininiz, iş düzeniniz ve sağlığınız için yeni bir başlangıç zamanı. Sizi yoran alışkanlıkları bırakıp daha sağlıklı bir düzen kurabilirsiniz. Küçük değişiklikler, büyük farklar yaratır.

  • Yengeç (21 Haziran - 22 Temmuz): Aşk, yaratıcılık ve keyif alanınız canlanıyor. Kalbinizi hızlandıracak yeni bir heyecan ya da içinizdeki sanatçıyı uyandıracak bir proje kapıda olabilir. Kendinize eğlenme izni vermek de bir ihtiyaçtır.

  • Aslan (23 Temmuz - 22 Ağustos): Ev, aile ve kökleriniz gündeminizde. Evde bir yenilik, taşınma fikri ya da aile içinde bir yakınlaşma yaşanabilir. Sağlam kökler, en yükseğe uzanan dalları besler.

  • Başak (23 Ağustos - 22 Eylül): İletişim, yazışmalar ve yakın çevreniz ön planda. Yeni bir eğitime başlamak ya da uzun süredir ertelediğiniz bir konuşmayı yapmak için doğru zaman. Doğru kelime, doğru kapıyı açar.

  • Terazi (23 Eylül - 22 Ekim): Para, kazanç ve öz değeriniz odakta. Gelirinizi artıracak yeni bir fikir ya da emeğinizin karşılığını alma isteği güçlenebilir. Kendi değerinizi bilmek, başkalarının da onu görmesini sağlar.

  • Akrep (23 Ekim - 21 Kasım): Yeni Ay tam kendi burcunuzda gerçekleştiği için bu ay sahne sizin! Kendinizi yeniden tanımlamak, yeni bir görünüme kavuşmak ya da hayatınızda yepyeni bir sayfa açmak için harika bir zaman. Küllerinden doğmak, tam size göre bir hikâye.

  • Yay (22 Kasım - 21 Aralık): İç dünyanız ve bilinçaltınız harekete geçiyor. Biraz geri çekilip dinlenmek, ruhunuzu toparlamak ve yeni döneme hazırlanmak isteyebilirsiniz. Sessizlik, yeni yolculukların ilk durağıdır.

  • Oğlak (22 Aralık - 19 Ocak): Arkadaş çevreniz ve gelecek hayalleriniz canlanıyor. Yeni bir topluluğa katılabilir ya da uzun vadeli bir hedefe ilk adımı atabilirsiniz. Doğru insanlar, hayallerinizi hızlandırır.

  • Kova (20 Ocak - 18 Şubat): Kariyeriniz ve toplum önündeki duruşunuz odakta. İş hayatınızda yeni bir başlangıç, yeni bir görev ya da kariyer hedefi gündeme gelebilir. Görünür olmak için önce kendinize inanmanız yeter.

  • Balık (19 Şubat - 20 Mart): Ufkunuzu genişletme zamanı. Bir yolculuk, yeni bir eğitim ya da hayata bakışınızı değiştirecek bir deneyim kapınızı çalabilir. Yeni yerler, yeni bir siz demektir.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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