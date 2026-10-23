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Yaptığı İyiliği Ömür Boyu Başına Kakan 4 Burç

Yaptığı İyiliği Ömür Boyu Başına Kakan 4 Burç

burç
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
23.10.2026 - 14:53
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Bazı insanlar vardır, yıllar önce yaptıkları küçücük bir iyiliği bile unutmaz! Taşınırken taşıdıkları bir koli, bir zamanlar ısmarladıkları yemek ya da sınav öncesinde verdikleri ders notları… Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, yeri gelir hepsi yeniden gündem olur. Astrolojiye göre bazı burçlar, yaptıkları iyilikleri hafızalarının en özel köşesinde saklıyor ve zamanı geldiğinde hatırlatmayı da ihmal etmiyor.

İşte “Hatırlıyor musun, o gün senin için ne yapmıştım?” cümlesini kurmaya en yatkın 4 burç!

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Yengeç

Yengeç

Yengeç burcu sizi hasta olduğunuzda çorbayla ziyaret eder, kalbiniz kırıldığında sabaha kadar dinler. Ama yıllar sonra küçük bir tartışmada o çorbanın tadı hâlâ damağında olur: 'Sen ateşler içinde yatarken ben sana çorba getirmiştim!'

Ama endişelenmeyin! Yengeç'in bu hatırlatmaları aslında bir sitem değil, bir sevgi ilanıdır. Yaptığı her iyiliği kalbinin bir köşesinde saklar ve sadece 'Ben senin için buradaydım' demek ister. Tek isteği, o emeğin görüldüğünü bilmek.

Aslan

Aslan

Aslan burcu iyilik yapmaz, iyiliği sahneler! Doğum gününüze en büyük pastayı getiren, zor gününüzde ilk koşan o olur. Ama bu iyilikler zamanla küçük birer efsaneye dönüşür ve her buluşmada yeni bir bölümle anlatılır.

'O gece seni kurtaran kimdi?' sorusu, Aslan'ın en sevdiği cümlelerden biridir. Aslında tek istediği biraz alkış, biraz da teşekkür. Bunu verdiğinizde Aslan'dan daha cömert bir dost bulmanız zor.

İkizler

İkizler

İkizler burcu yaptığı iyiliği sadece size hatırlatmaz, herkese anlatır! Size yaptığı küçük bir yardım, birkaç gün içinde ortak arkadaş grubunun yarısı tarafından bilinir hale gelir. Üstelik her anlatışta hikaye biraz daha renklenir.

Ama bu bir övünme değil, İkizler için sadece güzel bir hikaye! Hayatı anlatılacak anlardan ibaret gören bu burç, sizi kurtardığı günü komik bir anekdota dönüştürmeden duramaz.

Boğa

Boğa

Boğa burcu için iyilik, emek demektir. Size verdiği zaman, ısmarladığı yemek ya da ödünç verdiği o çok sevdiği kazak, zihnindeki görünmez bir deftere özenle not edilir. Ve o defter yıllar geçse de kapanmaz!

'O kazağı sana vermiştim, hâlâ geri getirmedin' cümlesi, beş yıl sonra bile gündeme gelebilir. Ama Boğa'nın bu hatırlatmaları kin değil, sadece sağlam bir hafıza. Üstelik bir kere iyilik yaptıysa, gerektiğinde yine yapar.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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