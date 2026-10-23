Yaptığı İyiliği Ömür Boyu Başına Kakan 4 Burç
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Bazı insanlar vardır, yıllar önce yaptıkları küçücük bir iyiliği bile unutmaz! Taşınırken taşıdıkları bir koli, bir zamanlar ısmarladıkları yemek ya da sınav öncesinde verdikleri ders notları… Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, yeri gelir hepsi yeniden gündem olur. Astrolojiye göre bazı burçlar, yaptıkları iyilikleri hafızalarının en özel köşesinde saklıyor ve zamanı geldiğinde hatırlatmayı da ihmal etmiyor.
İşte “Hatırlıyor musun, o gün senin için ne yapmıştım?” cümlesini kurmaya en yatkın 4 burç!
Yengeç
Aslan
İkizler
Boğa
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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