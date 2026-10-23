Yaptığı İyiliği Ömür Boyu Başına Kakan 4 Burç

Bazı insanlar vardır, yıllar önce yaptıkları küçücük bir iyiliği bile unutmaz! Taşınırken taşıdıkları bir koli, bir zamanlar ısmarladıkları yemek ya da sınav öncesinde verdikleri ders notları… Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin, yeri gelir hepsi yeniden gündem olur. Astrolojiye göre bazı burçlar, yaptıkları iyilikleri hafızalarının en özel köşesinde saklıyor ve zamanı geldiğinde hatırlatmayı da ihmal etmiyor.

İşte “Hatırlıyor musun, o gün senin için ne yapmıştım?” cümlesini kurmaya en yatkın 4 burç!