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Taşacak Bu Deniz Karakterleri Hangi Burç? Adil Koçari'den Esme'ye 12 Burç Eşleşmesi

Taşacak Bu Deniz Karakterleri Hangi Burç? Adil Koçari'den Esme'ye 12 Burç Eşleşmesi

burç Taşacak Bu Deniz
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
23.10.2026 - 00:32
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Koçari ile Furtuna arasındaki husumet bitmek bilmiyor, Karadeniz'in dalgaları gibi duygular da durmadan kabarıyor. Peki hiç düşündünüz mü, Taşacak Bu Deniz dizisinin karakterlerinin burçları ne olurdu? Biz düşündük ve sevilen dizinin karakterlerini 12 burçla eşleştirdik! 

Adil Koçari'sinden Esme Furtuna'ya herkes burada. Bakalım sizin burcunuz hangi karakterle eşleşiyor? İşte Taşacak Bu Deniz'in burç analizi.

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Koç: Adil Koçari

Koç: Adil Koçari

Koçari'nin lideri Adil'den başka kim olabilirdi ki? Önde yürümeyi seven, ailesi için ateşe atlamaktan çekinmeyen, cesaretiyle tüm köyü arkasına alan tam bir Koç! Öfkesi bazen Karadeniz gibi kabarsa da kalbi en az o kadar büyük.

Hatırlayın, Esme tarafından vurulduğunda bile onun adını vermemiş, 'Kendimi vurdum' demişti. İşte Koç burcunun o meşhur kahramanlık damarı! Yani tam da Adil gibi, Koç severse sonuna kadar sever ve canı pahasına korur!

Boğa: Fadime Koçari

Boğa: Fadime Koçari

Adil'in kız kardeşi Fadime, iki düşman ailenin ortasında Furtuna'dan İso'yla evlenerek kalbinin sesini dinledi. Boğa burcu bir kere sevdi mi, kimse onu bu sevgiden vazgeçiremez!

Sadakati, yuvasına düşkünlüğü ve sakin ama sağlam duruşuyla Fadime, tam bir Boğa. Fırtına ne kadar sert eserse essin, o yerinden kıpırdamıyor.

İkizler: Cengiz Volkov

İkizler: Cengiz Volkov

Yeni sezonun dikkat çeken isimlerinden Cengiz Volkov, Timur Volkov'un oğlu ve genç bir avukat. Babası gibi kaba kuvvete değil, zekasına ve hukuk bilgisine güveniyor. Lafı gediğine koyan, her adımı önceden hesaplayan tam bir İkizler!

Hani şu toplantıya girip herkesi sözleriyle ikna eden, sonra da hiçbir şey olmamış gibi çıkan tipler vardır ya... İşte Cengiz o!

Yengeç: Esme Furtuna

Yengeç: Esme Furtuna

Furtuna ailesinin muhtarı Esme, yıllarca bebeğinin ölü doğduğuna inandırıldı. Eleni'nin aslında kendi kızı olduğunu öğrendiği andan itibaren ise içindeki anne şefkati bir deniz gibi taştı. Yengeç burcunun en güçlü yanı da tam olarak bu: Aile ve evlat sevgisi!

Dışarıdan sert bir kabuğu var, muhtarlık yapıyor, gerektiğinde kimseye boyun eğmiyor. Ama o kabuğun altında sevdiklerine dokunulduğunda her şeyi göze alan bir kalp atıyor.

Aslan: Oruç Furtuna

Aslan: Oruç Furtuna

Eleni'yle yaşadığı aşk ve ailesiyle karşı karşıya geldiği anlar, Oruç'u dizinin dikkat çeken karakterlerinden biri haline getiriyor. Kendinden emin duruşu, güçlü kişiliği ve sevdikleri uğruna mücadele etmesi, onu Aslan burcuyla eşleştirmemizi sağlıyor. Oruç, gerektiğinde kendi ailesinin karşısında durabilecek kadar da kararlı.

Zaten Aslan burcu sahneyi sever, Oruç da seyircinin kalbinde çoktan başrolü kaptı. Onu izlerken 'Bu adamda bir ışık var' demeyen yok!

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Başak: Savcı Feride

Başak: Savcı Feride

Eski savcı Feride Cengiz, artık Esme'nin boşanma avukatı. Hukukun her maddesini bilen, dosyadaki en küçük açığı bile gözden kaçırmayan bir kadın düşünün... Evet, bu tarif doğrudan Başak burcunu anlatıyor!

Başak'ın detaycılığı, düzen sevgisi ve analitik zekası Feride'de vücut buluyor. Karmaşa ne kadar büyürse büyüsün, o her şeyi tek tek sıraya koymayı biliyor.

E size bir de öngörüden söz edelim o zaman: Başak bir dosyayı eline aldıysa, o işin sonu mutlaka gelir!

Terazi: İso Furtuna

Terazi: İso Furtuna

Furtuna'dan ama karısı Fadime Koçari... İso'nun hayatı adeta bir terazi! Bir kefede ailesine olan sadakati, diğer kefede vicdanı ve aşkı var. İki düşman aile arasında denge kurmaya çalışan biri için Terazi'den daha uygun bir burç olamazdı.

Adaletli olmaya çalışan, kavga yerine uzlaşmayı arayan, herkesin iyiliğini isteyen İso, Terazi burcunun barışçıl ruhunu taşıyor. Ayrıca biz inanıyoruz ki Terazi olan yerde en sert kavga bile bir gün masaya yatırılır!

Akrep: Huriye Varoğlu

Akrep: Huriye Varoğlu

Emriye Hala'yla birlikte Koçari'ye gelen Huriye, ilk bakışta zararsız görünüyor. Ama olayları kendi lehine çevirmeyi çok iyi biliyor. Sessiz, gözlemci ve her hamlesini düşünerek yapan biri... Bu tarif bize tek bir burcu hatırlatıyor: Akrep!

Zira bir Akrep burcu kartlarını kolay kolay açmaz! Huriye'nin de hangi tarafta durduğu henüz tam belli değil. Sezgileri güçlü, sabrı ise bitmek bilmiyor.

Yay: Sevcan Er

Yay: Sevcan Er

Esme'nin kız kardeşi Sevcan, duygularını saklamayan, ne hissediyorsa onu yaşayan biri. Kalbi kimi seçtiyse peşinden koşmaktan çekinmiyor. İçinden geldiği gibi davranan bu enerji, tam bir Yay burcu enerjisi!

Yay burcu özgürlüğüne düşkündür, kurallara sıkışmayı sevmez ve hayatın tadını çıkarmak ister. Sevcan da ağır dram sahnelerinin arasında dizinin nefes aldıran isimlerinden biri. Bu arada, Yay'ın oku bir kez yayından çıktı mı; hedefini bulana kadar durmaz!

Oğlak: Emriye Hala

Oğlak: Emriye Hala

Adil'in hem halası hem sütannesi olan Emriye, yıllar önce yaylaya çekilmişti. Yeni sezonda ise geri döndü ve Adil'in bir Furtuna ailesinden Esme'yle evlenmesine karşı çıkıyor. Gelenek, köklere bağlılık, sözü dinlenen bir otorite... Bu tam bir Oğlak profili!

Zaten Oğlak burcu ailenin direğidir; kuralları bilir, düzeni korur. Emriye Hala da Koçari'nin geleneklerini kimseye çiğnetmeye niyetli değil. Yeni sezonun dengelerini değiştirecek isimlerden biri olacağı kesin!

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Kova: Eleni Miryano

Kova: Eleni Miryano

Atina'da büyüyen, parlak bir doktor olan Eleni, biyolojik annesini bulmak için Trabzon'a geldi ve her şeyi değiştirdi. Üstelik Niko adında kendi yapay zeka programını geliştirecek kadar da yenilikçi! Farklı bir dünyadan gelip alışılmışın dışına çıkan bu karakter, tam bir Kova.

Kova burcu kalıplara sığmaz, yenilikçi fikirleriyle bulunduğu ortamı dönüştürür. Eleni de iki düşman ailenin arasına adeta bir köprü olarak geldi.

Balık: Şükriye Er

Balık: Şükriye Er

Esme, Sevcan ve Emine'nin annesi Şükriye, dizide Esme'nin Şerif'i vurmasının ardından cezaevine giren isim oldu. Çocukları için her şeyi göze alan, kendini en son düşünen bir anne... Balık burcunun fedakar ruhunu bundan daha iyi anlatan bir karakter olamazdı!

Balık burcu sevdiklerinin acısını kendi acısı gibi hisseder, gerektiğinde onlar için kendinden vazgeçer. Şükriye de tam olarak böyle bir kalp taşıyor.

Peki sizin burcunuz hangi karakterle eş?

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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