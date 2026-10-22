Taşacak Bu Deniz Karakterleri Hangi Burç? Adil Koçari'den Esme'ye 12 Burç Eşleşmesi

Koçari ile Furtuna arasındaki husumet bitmek bilmiyor, Karadeniz'in dalgaları gibi duygular da durmadan kabarıyor. Peki hiç düşündünüz mü, Taşacak Bu Deniz dizisinin karakterlerinin burçları ne olurdu? Biz düşündük ve sevilen dizinin karakterlerini 12 burçla eşleştirdik!

Adil Koçari'sinden Esme Furtuna'ya herkes burada. Bakalım sizin burcunuz hangi karakterle eşleşiyor? İşte Taşacak Bu Deniz'in burç analizi.