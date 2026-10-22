Taşacak Bu Deniz Karakterleri Hangi Burç? Adil Koçari'den Esme'ye 12 Burç Eşleşmesi
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Koçari ile Furtuna arasındaki husumet bitmek bilmiyor, Karadeniz'in dalgaları gibi duygular da durmadan kabarıyor. Peki hiç düşündünüz mü, Taşacak Bu Deniz dizisinin karakterlerinin burçları ne olurdu? Biz düşündük ve sevilen dizinin karakterlerini 12 burçla eşleştirdik!
Adil Koçari'sinden Esme Furtuna'ya herkes burada. Bakalım sizin burcunuz hangi karakterle eşleşiyor? İşte Taşacak Bu Deniz'in burç analizi.
Koç: Adil Koçari
Boğa: Fadime Koçari
İkizler: Cengiz Volkov
Yengeç: Esme Furtuna
Aslan: Oruç Furtuna
Başak: Savcı Feride
Terazi: İso Furtuna
Akrep: Huriye Varoğlu
Yay: Sevcan Er
Oğlak: Emriye Hala
Kova: Eleni Miryano
Balık: Şükriye Er
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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