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En Kuralcı 4 Burç: Onların Dünyasında 'Bir Kereden Bir Şey Olmaz' Diye Bir Cümle Yok!

En Kuralcı 4 Burç: Onların Dünyasında 'Bir Kereden Bir Şey Olmaz' Diye Bir Cümle Yok!

burç
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
22.10.2026 - 22:41
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'Bir kereden bir şey olmaz', 'Kimse görmüyor nasılsa', 'Kurallar biraz esnetilebilir'... Bu cümleleri bazı insanların yanında kurmayı dahi denememelisiniz! Çünkü onlar için kural kuraldır ve bir kez çiğnendi mi, arkası gelir. Astrolojiye göre bazı burçlar düzenin, prensiplerin ve sözün sağlam tutulmasının en büyük savunucusu. Kimi zaman fazla katı bulunsalar da onlar sayesinde işler yolunda gidiyor, kimse hakkını kaybetmiyor. 

İşte kurallardan ödün vermeyen o 4 burç!

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Oğlak

Oğlak

Listenin zirvesine Oğlak'tan başkasını koymak haksızlık olurdu! Oğlak burcu için kurallar, hayatın taşıyıcı kolonları gibidir. İş yerinde prosedür neyse o uygulanır, evde düzen nasıl kurulduysa öyle devam eder. 'Biz bunu hep böyle yaptık' cümlesinin en sadık savunucusu odur.

Üstelik bu katılığın altında büyük bir sorumluluk duygusu yatıyor. Oğlak kuralları sevdiği için değil, herkesin güvende olması ve işlerin aksamaması için korur. Söz verdiyse tutar, başkasından da aynısını bekler.

Başak

Başak

Başak burcu için ise kurallar, kaosa karşı en güçlü silahtır! Toplantı saatinde 5 dakika gecikene, sırayı bozana, talimatı okumadan cihazı kurmaya çalışana içinden mutlaka bir not düşer. Her şeyin bir yöntemi, her işin bir sırası vardır.

Daha da önemlisi Başak'ın kuralcılığı küçük detaylarda saklıdır. Kimse fark etmese de o fark eder, kimse düzeltmese de o düzeltir. Üstelik bunu genelde sessizce, kimseyi kırmadan yapar.

Terazi

Terazi

Terazi burcunu bu listede görmek sizi şaşırtmış olabilir. Ama düşünün: Adaletin sembolü olan bir burç, kuralların herkese eşit uygulanmasını istemez mi? Terazi için kural, adaletin teminatıdır!

Bir Terazi burcu, kimseye ayrıcalık tanınmasından hoşlanmaz. Kardeşine ayrı, arkadaşına ayrı kural uygulanan bir ortamda huzur bulamaz. Ona göre kurallar herkes için aynıysa, kimse kendini haksızlığa uğramış hissetmez. Zaten denge de böyle sağlanır, değil mi?

Aslan

Aslan

Aslan burcunun kuralcılığı ise biraz farklı işler! O, kurallara uyan değil, kuralları koyan taraftır genellikle. Evin, ekibin ya da arkadaş grubunun 'yazılı olmayan anayasası' genellikle bir Aslan tarafından kaleme alınmıştır.

Aslan için kurallar onur ve prensip meselesidir. Söz verilen saatte orada olunur, verilen söz tutulur, sevdiklerine saygı gösterilir. Bu prensiplerden taviz verildiğinde ise deyim yerindeyse Aslan'ın kükremesi kaçınılmazdır!

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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