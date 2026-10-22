En Kuralcı 4 Burç: Onların Dünyasında 'Bir Kereden Bir Şey Olmaz' Diye Bir Cümle Yok!

Listenin zirvesine Oğlak'tan başkasını koymak haksızlık olurdu! Oğlak burcu için kurallar, hayatın taşıyıcı kolonları gibidir. İş yerinde prosedür neyse o uygulanır, evde düzen nasıl kurulduysa öyle devam eder. 'Biz bunu hep böyle yaptık' cümlesinin en sadık savunucusu odur.

Üstelik bu katılığın altında büyük bir sorumluluk duygusu yatıyor. Oğlak kuralları sevdiği için değil, herkesin güvende olması ve işlerin aksamaması için korur. Söz verdiyse tutar, başkasından da aynısını bekler.