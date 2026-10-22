En Kuralcı 4 Burç: Onların Dünyasında 'Bir Kereden Bir Şey Olmaz' Diye Bir Cümle Yok!
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'Bir kereden bir şey olmaz', 'Kimse görmüyor nasılsa', 'Kurallar biraz esnetilebilir'... Bu cümleleri bazı insanların yanında kurmayı dahi denememelisiniz! Çünkü onlar için kural kuraldır ve bir kez çiğnendi mi, arkası gelir. Astrolojiye göre bazı burçlar düzenin, prensiplerin ve sözün sağlam tutulmasının en büyük savunucusu. Kimi zaman fazla katı bulunsalar da onlar sayesinde işler yolunda gidiyor, kimse hakkını kaybetmiyor.
İşte kurallardan ödün vermeyen o 4 burç!
Oğlak
Başak
Terazi
Aslan
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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