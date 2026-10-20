2027'de Aşkı Bulacak 4 Burç: Çok Beklediler Ama Değecek!
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Yıl bitmek üzere ve siz hâlâ aşkı bulamadınız mı? Üzülmeyin, çünkü 2027 yılı aşk hayatı açısından hareketli olacak. Bolluk gezegeni Jüpiter yılın ilk yarısını romantizmin burcu Aslan'da geçiriyor ve 26 Temmuz'da ise Başak'a geçiyor. 6 Şubat'ta Kova'da halkalı güneş tutulması, 2 Ağustos'ta ise Aslan'da tam güneş tutulması yaşanacak.
Daha da önemlisi aşkın gezegeni Venüs, 2027'de hiç geri harekete geçmiyor. Yani kalpler yıl boyunca ileriye bakacak. Bu gökyüzü tablosu bazı burçlar için yeni bir aşkın kapısını aralıyor.
İşte 2027'de aşkı bulacak o 4 burç!
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Aslan
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Kova
Boğa
Terazi
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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