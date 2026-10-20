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2027'de Aşkı Bulacak 4 Burç: Çok Beklediler Ama Değecek!

2027'de Aşkı Bulacak 4 Burç: Çok Beklediler Ama Değecek!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
20.10.2026 - 12:57
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Yıl bitmek üzere ve siz hâlâ aşkı bulamadınız mı? Üzülmeyin, çünkü 2027 yılı aşk hayatı açısından hareketli olacak. Bolluk gezegeni Jüpiter yılın ilk yarısını romantizmin burcu Aslan'da geçiriyor ve 26 Temmuz'da ise Başak'a geçiyor. 6 Şubat'ta Kova'da halkalı güneş tutulması, 2 Ağustos'ta ise Aslan'da tam güneş tutulması yaşanacak.

Daha da önemlisi aşkın gezegeni Venüs, 2027'de hiç geri harekete geçmiyor. Yani kalpler yıl boyunca ileriye bakacak. Bu gökyüzü tablosu bazı burçlar için yeni bir aşkın kapısını aralıyor. 

İşte 2027'de aşkı bulacak o 4 burç!

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Aslan

Aslan

2027, Aslan burcu için aşk hayatında dikkat çektiği ve yeni insanlarla tanışmaya daha açık olduğu bir yıl olabilir. Jüpiter'in 26 Temmuz'a kadar burcunda ilerlemesi, öz güvenini artırırken duygularını ortaya koymasını da kolaylaştırıyor. Hoşlandığı kişiye ilk adımı atmaktan çekinmeyen Aslan, bu yıl karşısındaki kişinin de kendisine aynı heyecanla yaklaşmasını isteyecek.

Yaz ayları ise aşk hayatında öne çıkıyor. 

Venüs'ün 27 Temmuz ile 20 Ağustos arasında Aslan'da ilerlemesi ve 2 Ağustos'ta burçta gerçekleşecek tam Güneş tutulması, yeni başlangıçlar temasını güçlendiriyor. Bu dönemde başlayan bir tanışma, zamanla daha ciddi bir ilişkiye dönüşebilir. İlgi görmekten hoşlanan Aslan için asıl mesele, kendisini etkileyen kişinin yanında gerçekten kendisi olabilmesi.

Kova

Kova

Özgürlüğüne düşkün Kova için aşk, kendi hayatından vazgeçmeden bir başkasıyla ortak bir dünya kurabilmek demek. 2027'nin ilk yarısında Jüpiter'in karşıt burcu Aslan'da ilerlemesi, ilişkileri ve birliktelik ihtimalini gündeme taşıyor. Tek başına olmaya alışmış olsa bile hayatını paylaşabileceği biriyle karşılaşmak, Kova'nın ilişkilere bakışını değiştirebilir.

6 Şubat'ta Kova burcunda gerçekleşecek halkalı Güneş tutulması da yeni bir dönemin başlangıcını simgeliyor. Venüs'ün 1-26 Mart arasında burcunda ilerlemesiyle duygularını ifade etmek ve yeni insanlarla yakınlaşmak daha kolay hale gelebilir. Kova'yı etkileyen kişi, onu kalıplara sokmaya çalışmayan ve bireysel alanına saygı duyan biri olacak. 

Böyle bir ilişki, özgürlüğünden ödün vermeden de derin bir bağ kurulabileceğini gösterebilir.

Boğa

Boğa

Venüs'ün yönettiği Boğa için aşkın en güzel tarafı, yanında kendini güvende hissettiği birinin olması. Geçici heyecanlardan çok, zamanla güçlenen ve güven üzerine kurulan ilişkileri tercih ediyor. 2027'nin ikinci yarısında Jüpiter'in Başak burcuna geçmesi, Boğa'nın aşk ve flört alanını hareketlendirebilir. Yeni biriyle tanışmak ya da uzun zamandır devam eden bir yakınlığın ilişkiye dönüşmesi mümkün.

Bahar ayları da Boğa'nın aşk hayatında dikkat çekiyor. 

Venüs'ün 14 Mayıs ile 8 Haziran arasında burcunda ilerlemesi, romantik yakınlaşmaları ve duygusal paylaşımları ön plana çıkarıyor. Karşısındaki kişinin söylediklerinden çok yaptıklarına bakan Boğa, bu yıl kendisine güven veren birine daha fazla yaklaşabilir. Aradığı şey büyük sözler değil, yanında rahatça kendisi olabildiği ve geleceğe birlikte bakabildiği bir ilişki.

Terazi

Terazi

Venüs'ün yönettiği Terazi, aşkı kadar iki insan arasındaki uyumu da önemsiyor. Yeni biriyle tanıştığında sohbetin akmasına, ortak noktaların bulunmasına ve karşılıklı ilgiye dikkat ediyor. Jüpiter'in 2027'nin ilk yarısında Aslan burcunda ilerlemesi, sosyal çevresini genişletebilir. Bir arkadaş buluşmasında, davette ya da ortak tanıdıklar aracılığıyla başlayan bir yakınlaşma, Terazi'nin beklemediği bir anda aşka dönüşebilir.

Yaz sonu ve sonbahar başında ise Terazi'nin duygularını daha açık ortaya koyması mümkün. Mars'ın 15 Temmuz ile 2 Eylül arasında burcunda ilerlemesi, hoşlandığı kişiye yaklaşma cesaretini artırabilir. Venüs'ün 14 Eylül ile 8 Ekim arasında Terazi'de olması da romantik ilişkileri ön plana çıkarıyor. Her zaman karşı tarafın hamlesini bekleyen Terazi, bu kez ilk adımı kendisi atabilir. 

Bazen yeni bir ilişkinin başlaması için gereken tek şey, hislerini saklamaktan vazgeçmek.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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