2027'de Aşkı Bulacak 4 Burç: Çok Beklediler Ama Değecek!

Yıl bitmek üzere ve siz hâlâ aşkı bulamadınız mı? Üzülmeyin, çünkü 2027 yılı aşk hayatı açısından hareketli olacak. Bolluk gezegeni Jüpiter yılın ilk yarısını romantizmin burcu Aslan'da geçiriyor ve 26 Temmuz'da ise Başak'a geçiyor. 6 Şubat'ta Kova'da halkalı güneş tutulması, 2 Ağustos'ta ise Aslan'da tam güneş tutulması yaşanacak.

Daha da önemlisi aşkın gezegeni Venüs, 2027'de hiç geri harekete geçmiyor. Yani kalpler yıl boyunca ileriye bakacak. Bu gökyüzü tablosu bazı burçlar için yeni bir aşkın kapısını aralıyor.

İşte 2027'de aşkı bulacak o 4 burç!