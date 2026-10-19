Yeni Kızılcık Şerbeti'nin Burç Analizi: Kim Hangi Burç Gibi Davranıyor?

Kızılcık Şerbeti 5. sezonla bambaşka bir havaya büründü. Altı aylık zaman atlaması, iflasın eşiğine gelen Ünal Ailesi, yeni yüzler ve dizinin yeni senaristleri derken kimse eskisi gibi değil. Kimi karakter tamamen değişti, kimleri ise ne olursa olsun bildiğini okumaya devam ediyor.

Biz de yeni sezonun ruh haline astroloji penceresinden baktık ve dizinin 12 karakterini 12 burçla eşleştirdik. İşte kadrosu adeta yenilenen Kızılcık Şerbeti'nin burç analizi!