Yeni Kızılcık Şerbeti'nin Burç Analizi: Kim Hangi Burç Gibi Davranıyor?
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Kızılcık Şerbeti 5. sezonla bambaşka bir havaya büründü. Altı aylık zaman atlaması, iflasın eşiğine gelen Ünal Ailesi, yeni yüzler ve dizinin yeni senaristleri derken kimse eskisi gibi değil. Kimi karakter tamamen değişti, kimleri ise ne olursa olsun bildiğini okumaya devam ediyor.
Biz de yeni sezonun ruh haline astroloji penceresinden baktık ve dizinin 12 karakterini 12 burçla eşleştirdik. İşte kadrosu adeta yenilenen Kızılcık Şerbeti'nin burç analizi!
ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR
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Fatih: Yengeç
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Başak: Balık
Abdullah: Aslan
Salkım: Başak
Ömer: Boğa
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Kıvılcım: Koç
Çimen: Kova
Emir: Terazi
Ayşin: Yay
Asil: Oğlak
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Asude: İkizler
Lider: Akrep
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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