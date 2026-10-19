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Yeni Kızılcık Şerbeti'nin Burç Analizi: Kim Hangi Burç Gibi Davranıyor?

Yeni Kızılcık Şerbeti'nin Burç Analizi: Kim Hangi Burç Gibi Davranıyor?

burç Kızılcık Şerbeti
Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
19.10.2026 - 23:35 Son Güncelleme: 19.10.2026 - 23:36
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Kızılcık Şerbeti 5. sezonla bambaşka bir havaya büründü. Altı aylık zaman atlaması, iflasın eşiğine gelen Ünal Ailesi, yeni yüzler ve dizinin yeni senaristleri derken kimse eskisi gibi değil. Kimi karakter tamamen değişti, kimleri ise ne olursa olsun bildiğini okumaya devam ediyor.

Biz de yeni sezonun ruh haline astroloji penceresinden baktık ve dizinin 12 karakterini 12 burçla eşleştirdik. İşte kadrosu adeta yenilenen Kızılcık Şerbeti'nin burç analizi!

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Fatih: Yengeç

Fatih: Yengeç

Emre Dinler'in canlandırdığı Fatih, bu sezon hem batan şirketi hem de hamile eşi Başak'ın sağlığına dair şüpheleriyle boğuşuyor. Yuvası tehlikedeyken bütün enerjisini sevdiklerini korumaya harcayan bu hali tam bir Yengeç!

Kısacası bu sezon Fatih çok değişti ve siz de izlerken zaman zaman 'Doğa'ya böyle yapmıyordun' ama diyenlerden olabilirsiniz. 

Başak: Balık

Başak: Balık

Seray Kaya'nın canlandırdığı Fatih'in eşi Başak, doktordan aldığı haberi ve tedavisini Fatih'ten saklayarak tüm yükü tek başına sırtladı. Sevdiklerini üzmemek için acısını içinde yaşayan bu fedakar tavır, Balık burcunun ta kendisi.

Abdullah: Aslan

Abdullah: Aslan

Ahmet Mümtaz Taylan'ın canlandırdığı Abdullah, bu sezon şirketteki tüm yetkisini kaybetti ve ailesinin iflasla sarsılmasına tanık oldu. Ama koltuğunu kaybetse de ailenin reisi olma gururundan hiç vazgeçmiyor. Bu onurlu ve güçlü duruş, tam bir Aslan.

Salkım: Başak

Salkım: Başak

Özge Borak'ın canlandırdığı Abdullah'ın eşi Salkım, ağır bir kazanın ardından hafızasına yeniden kavuştu ve hemen işe koyuldu: Emir'e uygun bir gelin bulmak! Her ayrıntıyı planlayan, her şeyin yolunda gitmesini isteyen bu titiz hali Başak burcunu hatırlatıyor.

Ömer: Boğa

Ömer: Boğa

Barış Kılıç'ın canlandırdığı Ömer, bazı otelleri alıp aile şirketinden ayrıldı ve kendi yolunu çizdi. Komşusu Hilal'le yeni bir sayfa açsa da o sakin ama kararlı Ömer hiç değişmedi. Kimse onu fikrinden kolay kolay döndüremez, tam bir Boğa!

Dizinin değişmezlerinden Ömer gibi Boğa burcu da değişmez, sadece yerini değiştirir.

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Kıvılcım: Koç

Kıvılcım: Koç

Evrim Alasya'nın canlandırdığı Kıvılcım bu sezon kızı Çimen'e odaklandı ve yeni komşusu Lider'le yakınlaştı. Ama dolu dizgin yaşayan, aklına koyduğunu yapan o tanıdık Kıvılcım hâlâ yerinde. Bu cesur ve ateşli hali onu tam bir Koç yapıyor.

Çimen: Kova

Çimen: Kova

Bu sezon Çimen'i Selin Türkmen'in yerine Asena Keskinci canlandırıyor. Yeni Çimen, Emir'in hayatında başka birinin olduğunu öğrenince zor günler geçirse de duygularını kendi bildiği gibi yaşamaktan vazgeçmiyor. Kendi yolunu çizen bu bağımsız ruh Kova burcunu hatırlatıyor.

Emir: Terazi

Emir: Terazi

Yalçın Hafızoğlu'nun canlandırdığı Emir, bu sezon Salkım'la birlikte yeni bir başlangıç yapmaya çalışırken iki dünya arasında kaldı. Bir yanda Çimen, bir yanda eve getirdiği Ayşin. Herkesi memnun etmeye çalışan, dengeyi arayan bu hali tam bir Terazi.

Emir tam bir Terazi ve o karar vermeyi uzattıkça kefeler daha da ağırlaşıyor. 

Ayşin: Yay

Ayşin: Yay

Sezonun yeni yüzlerinden Oya İloğulları'nın canlandırdığı Ayşin, kendi kahve dükkanını işleten, hayatın içinde ve özgür bir genç kadın. Emir'in hayatına girmesiyle Ünal ailesinin dengelerini bir anda değiştiren bu neşeli ve maceracı enerji, Yay burcunu çağrıştırıyor.

Asil: Oğlak

Asil: Oğlak

Erkan Avcı'nın canlandırdığı Asil, bu sezon perde arkasındaki en stratejik isim. Asude'yle birlikte Ünal Holding'in kontrolünü adım adım ele geçirdi. Sabırla plan yapan, hedefine kilitlenen bu tavır Oğlak burcunun hırsını hatırlatıyor.

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Asude: İkizler

Asude: İkizler

Servet Pandur'un canlandırdığı Asude, Asil'in en büyük ortağı. Şirketten bilgi akışını sağlayan, her ortama hızla uyum sağlayan ve her zaman bir adım önde düşünen bu zeki ve çevik hali tam bir İkizler.

Lider: Akrep

Lider: Akrep

Sezonun yeni yüzlerinden Murat Aygen'in canlandırdığı Lider, Kıvılcım'ın yeni komşusu olarak hikayeye giren gizemli bir iş insanı. Az konuşan, çok gözlemleyen ve varlığıyla dengeleri değiştiren bu hali tam bir Akrep.

Aman dikkat: Bir Akrep'i tanıdığınızı düşündüğünüz anda, size yeni bir sürprizi vardır.

Kızılcık Şerbeti'nde karakterler değişiyor, burçlar değişiyor ama izleyicinin merakı hiç azalmıyor! Bakalım daha neler olacak neler?

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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