Her Tartışmayı Kazanmak İsteyen 4 Burç

Savaş tanrısı Mars'ın yönettiği Koç, meydan okumalardan kaçmıyor ve moda akımlarından yeni çıkan dizilere kadar her konuda bir fikri oluyor. Konuya ne kadar yabancı olursa olsun tartışmanın içine dalmaktan çekinmiyor.

Hararetli anlarda karşısındakiyle konuşmak yerine ona laf yetiştirmeyi seçiyor. Karşı tarafı sabırla dinlemektense kendi düşüncelerinin yankısını duymayı tercih ediyor.