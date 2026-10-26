Her Tartışmayı Kazanmak İsteyen 4 Burç
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Konu yarınki hava durumu kadar sıradan olsa bile kimse bir tartışmadan yenik çıkmayı sevmiyor. Astrolojik yorumlara göre bazı burçlar ise bu konuda çok daha hırslı; her sohbette haklı olduklarını kanıtlama ihtiyacı duyuyorlar.
İşte tartışmayı kazanmadan rahat edemeyen 4 burç.
Koç, sohbetleri kazanılması gereken bir satranç oyunu gibi görüyor.
Aslan için bir tartışmayı kaybetmek, zekâsının sorgulanması anlamına geliyor.
Başak, yanıldığını kabul etmeyi hayatındaki düzene yönelik bir tehdit olarak görüyor.
Yay, tartışmaları çoğu zaman en uygunsuz anda açtığı konularla başlatıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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