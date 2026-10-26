article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Astroloji
Her Tartışmayı Kazanmak İsteyen 4 Burç

Her Tartışmayı Kazanmak İsteyen 4 Burç

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
26.10.2026 - 10:52
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Konu yarınki hava durumu kadar sıradan olsa bile kimse bir tartışmadan yenik çıkmayı sevmiyor. Astrolojik yorumlara göre bazı burçlar ise bu konuda çok daha hırslı; her sohbette haklı olduklarını kanıtlama ihtiyacı duyuyorlar.

İşte tartışmayı kazanmadan rahat edemeyen 4 burç.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Koç, sohbetleri kazanılması gereken bir satranç oyunu gibi görüyor.

Koç, sohbetleri kazanılması gereken bir satranç oyunu gibi görüyor.

Savaş tanrısı Mars'ın yönettiği Koç, meydan okumalardan kaçmıyor ve moda akımlarından yeni çıkan dizilere kadar her konuda bir fikri oluyor. Konuya ne kadar yabancı olursa olsun tartışmanın içine dalmaktan çekinmiyor.

Hararetli anlarda karşısındakiyle konuşmak yerine ona laf yetiştirmeyi seçiyor. Karşı tarafı sabırla dinlemektense kendi düşüncelerinin yankısını duymayı tercih ediyor.

Aslan için bir tartışmayı kaybetmek, zekâsının sorgulanması anlamına geliyor.

Aslan için bir tartışmayı kaybetmek, zekâsının sorgulanması anlamına geliyor.

Ateş grubunun tam bir temsilcisi olan Aslan, her şeye tutkuyla yaklaşıyor ve gündelik hayatta işleri biraz fazla ciddiye alıyor. Derin duygularıyla bilinen bu burç, nesnel eleştirileri bile hemen kalbine alıyor.

Küçük ayrıntılara fazla anlam yüklediği için sözlü bir atışmayı kaybetmenin daha büyük sonuçları olacağından endişe ediyor. Yanıldığı ortaya çıkınca insanların ona bakışının değişeceğini düşünüyor.

Başak, yanıldığını kabul etmeyi hayatındaki düzene yönelik bir tehdit olarak görüyor.

Başak, yanıldığını kabul etmeyi hayatındaki düzene yönelik bir tehdit olarak görüyor.

Kontrolü elinde tutmayı seven Başak'ın, kıyafet katlamaktan buzdolabını düzenlemeye kadar her işin nasıl yapılacağına dair net bir fikri var. Başkasının bakış açısı yerine titizlikle kurduğu kendi bakış açısından bakmayı tercih ediyor.

Ona göre biri sebzeleri yanlış doğradığını söylerse, evde ya da işte yaptığı diğer şeylere de kusur bulması an meselesi.

Yay, tartışmaları çoğu zaman en uygunsuz anda açtığı konularla başlatıyor.

Yay, tartışmaları çoğu zaman en uygunsuz anda açtığı konularla başlatıyor.

Yeni fikirlere açık olan Yay, öğrendiklerini paylaşırken zamanlamayı pek düşünmüyor. Aile yemeğinde siyaset, arkadaş buluşmasında din konusunu açıp bir atışmanın fitilini kolayca ateşleyebiliyor.

Bu tartışmaların kaynağı çoğu zaman meraklı kişiliği. Yay başta yalnızca entelektüel bir sohbet umuyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın