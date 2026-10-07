Tartışma Sırasında Eski Defterleri Açan 4 Burç: Yıllar Önceki Cümleyi Bile Hatırlıyorlar

Akrep için bir olay konuşulup kapandığında bitmiş sayılmaz. Özellikle güveninin sarsıldığı anlar zihninde bütün ayrıntılarıyla saklanır. O sırada sesini yükseltmemiş, hatta konuyu geçmiş gibi görünmüş olabilir ama tartışma ciddileştiğinde ilk söyleyeceği cümle çoğu zaman “Bunu ilk kez yapmıyorsun” olur.

Hangi tarihte, hangi cümleyle kırıldığını hatırlaması da şaşırtıcı değildir. Karşısındaki kişi için en zor kısım, çoktan geçti sandığı bir meselenin bir anda yeniden masada belirmesidir. Akrep ise bunu kendini savunmanın bir yolu olarak görebilir.