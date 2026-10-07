Tartışma Sırasında Eski Defterleri Açan 4 Burç: Yıllar Önceki Cümleyi Bile Hatırlıyorlar
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Çoğu tartışma cevapsız kalan bir mesajla, unutulan bir sözle ya da geç gelen bir telefonla başlar. Ancak bazı insanlar için konu o günle sınırlı kalmaz. Ses tonu yükseldikçe sohbet bir anda aylar, hatta yıllar öncesine gider ve yarım bırakılmış ne varsa tek tek hatırlanır. Astrolojide bu durum, duygusal hafızası güçlü olan ve yaşadıklarını kolay unutmayan burçlarla ilişkilendiriliyor. Peki tartışma kızıştığında eski defterleri ilk açan 4 burç hangileri?
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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