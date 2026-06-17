Seda Sayan, Gülben Ergen'i "Cimri" İlan Etti, İkili Sosyal Medyada Atışmaya Başladı
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Sanat camiasının iki sevilen ismi Seda Sayan ve Gülben Ergen arasında cimrilik polemiği başladı. KAFA TV'de yaptığı 'Bacıların Bacısı' programında Gülben Ergen hakkında 'pinti' diyen Seda Sayan'a arkadaşı Gülben Ergen'den yanıt gecikmedi. Gülben Ergen, Seda Sayan'a 'Atma' diyerek güldüren bir açıklama yaptı.
VİDEO KAYNAK: Müge Dağıstanlı
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Ünlü şarkıcı ve sunucu Seda Sayan, YouTube'da yayınlanan programında yakın dostu Gülben Ergen hakkında yaptığı açıklamalarla gündem oldu.
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Gülben Ergen'in Seda Sayan'a cimri yanıtını buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV ve Dizi/Sinema Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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