Seda Sayan, Gülben Ergen'i "Cimri" İlan Etti, İkili Sosyal Medyada Atışmaya Başladı

Yakın dostu Gülben Ergen'le ilgili esprili değerlendirmelerde bulunan Seda Sayan, Ergen'in harcamaları konusunda oldukça tutumlu olduğunu söyledi.

Sayan, konuya ilişkin açıklamasında, 'Gülben çok pintidir. Başak burcudur. Onun elinden bir şeyini alamazsın. Kendi kendine bir sürü şey alıyor, yaptırıyor. Bana ne aldın? Kore'den fotoğrafını atıyor, sonra utanmadan 'Bunu ister miydin?' diye soruyor. 'Neden istemeyeyim, ben kadın değil miyim?' dedim. Cimridir, canı sağ olsun. Hep ben alırım ona. Her doğurduğunda ben aldım. Üç tane doğurdu, daha ne alayım?' ifadelerini kullandı.

Sayan'ın sözleri kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Gülben Ergen de sessiz kalmadı. Ünlü sanatçı, Seda Sayan'ın açıklamalarına mizahi bir yanıt vererek takipçilerini güldürdü.

Ergen, açıklamasında 'Atma Ziya' sözleriyle başlayarak, 'Seda Sayan'la telefonu kapattık. Bir kere kendisi atıyor. Devamlı alıyormuş alıyormuş. 'Ne alıyorsun sen bana?' dedim. 19 sene önce Atlas doğduğunda altın getirmiş. Hani sen bana devamlı bir şeyler alıyordun. Atıyor! Yarın ona Kore'den aldığım salyangoz özlü maskeyi getireceğim. Olmayacak cildine. Gör sen. Ayrıca sen ne zamandan beri geleneksel tıp meraklısı oldun? Bayılıyorsun, kendini kestirip biçtirmeye. Ben ameliyat meraklısı olmadığım için geleneksel tıp, akupunktur, maskeler; onlara bayılıyorum. Sen cart curt kendini kestiriyorsun. Yalan mı?' dedi.

İki ünlü isim arasındaki karşılıklı takılmalar bununla da sona ermedi. Ergen'in sözlerine yanıt veren Seda Sayan, 'Yav he he! Sen kendini hiç kestirmedin!' diyerek esprili atışmayı sürdürdü.