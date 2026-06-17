144 Bin Euro Sebebiyle Arandığı İddia Edilen Halef'in Başrolü Biran Damla Yılmaz'a İlhan Şen'den Destek

144 bin euro değerinde olduğu iddia edilen estetik işlemlere ait faturaların da olduğu öne sürülürken Biran Damla Yılmaz, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada Abdurrahman Aydın hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğunu, Abdurrahman Aydın'ın kendisinden tahrif ve sahtecilik yaparak para talep ettiğini, hakkında Almanya'da hiçbir adli işlem bulunmadığını belirtti.

Instagram hesabından kendisine yapılan destekleri paylaşan Biran Damla Yılmaz, Halef dizisindeki partneri İlhan Şen'in paylaşımına da yer verdi. İlhan Şen, 'Sadece ben, biz değil, herkes. Daha ne olsun ağam. İyi ki...' yazılı bir fotoğraf paylaştı.