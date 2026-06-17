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144 Bin Euro Sebebiyle Arandığı İddia Edilen Halef'in Başrolü Biran Damla Yılmaz'a İlhan Şen'den Destek

144 Bin Euro Sebebiyle Arandığı İddia Edilen Halef'in Başrolü Biran Damla Yılmaz'a İlhan Şen'den Destek

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
17.06.2026 - 09:21
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Halef dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Biran Damla Yılmaz, son olarak gazeteci Mehmet Üstündağ'ın Gel Konuşalım programındaki iddialarla gündeme gelmişti. Mehmet Üstündağ, Biran Damla Yılmaz'ın eski sevgilisi Abdurrahman Aydın ile birlikte Almanya'da yaşadığı dönemde birtakım estetik operasyonlar geçirdiğini, bu işlemlere ait toplam 144 bin Euro'luk borç sebebiyle ise hakkında yakalama kararı bulunduğunu iddia etti. İddiaların ardından Biran Damla Yılmaz'ın partneri İlhan Şen'den destek geldi.

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NOW TV ekranlarında yayınlanan Halef dizisinde başrol olan Biran Damla Yılmaz, bir diğer başrol Aybüke Pusat'ın diziden ayrılmasıyla gündeme gelmişti.

NOW TV ekranlarında yayınlanan Halef dizisinde başrol olan Biran Damla Yılmaz, bir diğer başrol Aybüke Pusat'ın diziden ayrılmasıyla gündeme gelmişti.

Dizinin fanlarının paylaşımları, Aybüke Pusat'ın ayrılığı gibi konular son dönemde gündem olurken Biran Damla Yılmaz bu kez bambaşka bir iddiaya konu oldu. Ünlü gazeteci Mehmet Üstündağ, TV8 ekranlarında Gel Konuşalım programında gündem olan açıklamalarda bulundu. Mehmet Üstündağ, Biran Damla Yılmaz'ın Almanya'da arandığını iddia etti. İddiaya göre Biran Damla Yılmaz hakkında Almanya'da bulunduğu dönemde çeşitli estetik işlemler yaptırdığı ve bu işlemlere ait toplam 144 bin euroluk borcu sebebiyle yakalama kararı bulunuyordu.

Mehmet Üstündağ, Biran Damla Yılmaz'ın Almanya'da birlikte yaşadığı sevgilisi Abdurrahman Aydın'ın evine polis ekiplerinin gittiğini de iddia etti.

Mehmet Üstündağ, Biran Damla Yılmaz'ın Almanya'da birlikte yaşadığı sevgilisi Abdurrahman Aydın'ın evine polis ekiplerinin gittiğini de iddia etti.

144 bin euro değerinde olduğu iddia edilen estetik işlemlere ait faturaların da olduğu öne sürülürken Biran Damla Yılmaz, avukatı aracılığıyla yaptığı açıklamada Abdurrahman Aydın hakkında uzaklaştırma kararı bulunduğunu, Abdurrahman Aydın'ın kendisinden tahrif ve sahtecilik yaparak para talep ettiğini, hakkında Almanya'da hiçbir adli işlem bulunmadığını belirtti.

Instagram hesabından kendisine yapılan destekleri paylaşan Biran Damla Yılmaz, Halef dizisindeki partneri İlhan Şen'in paylaşımına da yer verdi. İlhan Şen, 'Sadece ben, biz değil, herkes. Daha ne olsun ağam. İyi ki...' yazılı bir fotoğraf paylaştı.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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