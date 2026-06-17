144 Bin Euro Sebebiyle Arandığı İddia Edilen Halef'in Başrolü Biran Damla Yılmaz'a İlhan Şen'den Destek
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Halef dizisinde canlandırdığı Yıldız karakteriyle son dönemin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Biran Damla Yılmaz, son olarak gazeteci Mehmet Üstündağ'ın Gel Konuşalım programındaki iddialarla gündeme gelmişti. Mehmet Üstündağ, Biran Damla Yılmaz'ın eski sevgilisi Abdurrahman Aydın ile birlikte Almanya'da yaşadığı dönemde birtakım estetik operasyonlar geçirdiğini, bu işlemlere ait toplam 144 bin Euro'luk borç sebebiyle ise hakkında yakalama kararı bulunduğunu iddia etti. İddiaların ardından Biran Damla Yılmaz'ın partneri İlhan Şen'den destek geldi.
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NOW TV ekranlarında yayınlanan Halef dizisinde başrol olan Biran Damla Yılmaz, bir diğer başrol Aybüke Pusat'ın diziden ayrılmasıyla gündeme gelmişti.
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Mehmet Üstündağ, Biran Damla Yılmaz'ın Almanya'da birlikte yaşadığı sevgilisi Abdurrahman Aydın'ın evine polis ekiplerinin gittiğini de iddia etti.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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