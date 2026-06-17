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Atv Dizisinde Rolünü Son Anda Burak Özçivit'e Kaptırıp Diziden Çıkarılan Uğur Güneş'ten Sert Gönderme

Atv Dizisinde Rolünü Son Anda Burak Özçivit'e Kaptırıp Diziden Çıkarılan Uğur Güneş'ten Sert Gönderme

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
17.06.2026 - 08:25
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Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Atv'nin Adana'da çekilecek dizisi Güneşin Doğduğu Yer'in başrolü Uğur Güneş olmuştu. Ancak dün Uğur Güneş'in diziden ayrıldığı açıklanmış, kısa süre sonra ise dizinin yeni başrolünün Burak Özçivit olduğu duyurulmuştu. Uğur Güneş, Burak Özçivit'e kul hakkı göndermeli paylaşımlarıyla dikkat çekti.

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Uğur Güneş'in başrol olarak açıklandığı Güneşin Doğduğu Yer dizisinden sözleşme aşamasında kendi isteğiyle ayrıldığı iddia edilmişti.

Uğur Güneş'in başrol olarak açıklandığı Güneşin Doğduğu Yer dizisinden sözleşme aşamasında kendi isteğiyle ayrıldığı iddia edilmişti.

Ancak çok geçmeden yeni başrolün Burak Özçivit olduğunun açıklanmasıyla birlikte akıllarda soru işareti kaldı. Uğur Güneş'in yapım şirketiyle anlaşmazlık mı yaşadığı yoksa diziden çıkarıldığı mı merak edilirken yerine Burak Özçivit'in gelmesiyle birlikte soru işaretleri arttı. 25 Haziran'da Adana'da sete çıkacak dizide Kenan Kozan Burak Özçivit oldu.

Uğur Güneş, diziden ayrıldığı iddialarının ardından gelen yeni başrol açıklamasıyla birlikte sessiz kalmadı.

Uğur Güneş, diziden ayrıldığı iddialarının ardından gelen yeni başrol açıklamasıyla birlikte sessiz kalmadı.
Uğur Güneş, diziden ayrıldığı iddialarının ardından gelen yeni başrol açıklamasıyla birlikte sessiz kalmadı.

'Her yere asılması gereken bir söz, 'Yenilmiş bir kul hakkını ne Mekke temizler ne tekke...'' paylaşımı yapan Uğur Güneş, çok geçmeden 'Doymadın doyamadın' yazdığı bir paylaşım daha yaparak Burak Özçivit'e gönderme yaptı. Burak Özçivit cephesinden henüz hiçbir açıklama gelmedi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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