Atv Dizisinde Rolünü Son Anda Burak Özçivit'e Kaptırıp Diziden Çıkarılan Uğur Güneş'ten Sert Gönderme
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Atv'nin Adana'da çekilecek dizisi Güneşin Doğduğu Yer'in başrolü Uğur Güneş olmuştu. Ancak dün Uğur Güneş'in diziden ayrıldığı açıklanmış, kısa süre sonra ise dizinin yeni başrolünün Burak Özçivit olduğu duyurulmuştu. Uğur Güneş, Burak Özçivit'e kul hakkı göndermeli paylaşımlarıyla dikkat çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uğur Güneş'in başrol olarak açıklandığı Güneşin Doğduğu Yer dizisinden sözleşme aşamasında kendi isteğiyle ayrıldığı iddia edilmişti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Uğur Güneş, diziden ayrıldığı iddialarının ardından gelen yeni başrol açıklamasıyla birlikte sessiz kalmadı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın