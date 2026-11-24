Dünyanın en çok takip edilen YouTube içerik üreticilerinden MrBeast, X'te kendisine yöneltilen bir gönderiye 'Çoğu hafta temelde 100 saat çalışıyorum. Bağımlılığım var.' yanıtını verdi. Ardından sosyal medyada, bu yoğunluğu gösteren renkli bir haftalık program dolaşıma girdi.

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