MrBeast Haftada 100 Saat Çalıştığını Açıkladı: Çalışma Programı Çok Konuşuldu
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Dünyanın en çok takip edilen YouTube içerik üreticilerinden MrBeast, X'te kendisine yöneltilen bir gönderiye 'Çoğu hafta temelde 100 saat çalışıyorum. Bağımlılığım var.' yanıtını verdi. Ardından sosyal medyada, bu yoğunluğu gösteren renkli bir haftalık program dolaşıma girdi.
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MrBeast, haftada yaklaşık 100 saat çalıştığını söyleyerek bunu bir bağımlılık olarak tanımladı.
Programda haftanın her günü sabah 06.00'dan gece yarısına kadar neredeyse hiç boşluk bırakmıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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