Mali'den Gelip 4 Yılda Dadaş Oldu: Çayını Kıtlama İçiyor
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Mali'den Erzurum'a okumaya gelen 22 yaşındaki Mahamadou Diaby, dört yılda kentin kültürünü öyle benimsedi ki artık kendini Dadaş olarak tanımlıyor.
Erzurum ağzıyla konuşan, yöresel potur giyen ve çayını kıtlama içen genç öğrenci, kahvehanelerdeki sohbetleriyle de çevresindekilerin dikkatini çekiyor. İhlas Haber Ajansı'na konuşan Diaby, Erzurum'u herkese tavsiye ediyor.
Memleketiyle Erzurum arasında 9 bin 418 kilometre var
Potur giyiyor, kahvehanede yöresel ifadelerle sohbet ediyor
"Dadaş üşümez"
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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