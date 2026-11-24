Diaby, yöresel kıyafetlerden potur giyiyor, kahvehanelere gidip vatandaşlarla Erzurum'a özgü ifadelerle sohbet ediyor. Gündelik konuşmalarında kullandığı yöresel sözcükler, çevresindekileri şaşırtıyor.

Genç öğrenciye göre 'Dadaşlar candır'. En sevdiği ifadelerden birinin 'Senin canın yiyim' olduğunu söyleyen Diaby, 'gardaş' ve 'neyedisen' gibi sözcükleri de dilinden düşürmüyor.

Erzurum kültürünü çay bardağında da yaşatıyor: Çayını şekeri ağzında tutarak, yani kıtlama içiyor. Limonlu çayı da seviyor; ona göre 'limonsuz çay içilmez'.