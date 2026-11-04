İzmir Bombasına Rakip Çıktı: Erzurumlu Usta Çikolatanın Yerine Bakın Ne Koydu

Erzurum, Türkiye'nin kışı en sert geçen kentlerinden biri. Usta, tatlıyı tam da bu yüzden geliştirdiğini anlatıyor: Hedef, dondurucu soğuklarda insanlara enerji veren doğal bir tatlı ortaya çıkarmak.

Endüstriyel krema yerine tamamen yerel ve doğal ürünlerle hazırlanan Erzurum bombası, ustaya göre hem hafifliği hem de doğallığıyla öne çıkıyor.