İzmir Bombasına Rakip Çıktı: Erzurumlu Usta Çikolatanın Yerine Bakın Ne Koydu
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İnce hamuru ve akışkan içiyle son yılların en popüler tatlılarından biri olan İzmir bombasına Erzurum'dan bir rakip çıktı.
Erzurumlu baklava ustası Selami Atiş, çikolatalı fındık kremasının yerine kentin yerel lezzetlerini koyarak 'Erzurum bombası' adını verdiği yeni bir tatlı üretti. Usta, özellikle soğuk kış günlerinde enerji verecek bu tatlıyı tadanların tarif sormaya ve sipariş vermeye başladığını söylüyor.
Çikolatanın yerini dut pekmezi aldı
Dondurucu soğuklar için bir enerji deposu
"Erzurum'un da neden kendine has bir bombası olmasın?"
Tadanlar tarif sormaya başladı
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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