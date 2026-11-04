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İzmir Bombasına Rakip Çıktı: Erzurumlu Usta Çikolatanın Yerine Bakın Ne Koydu

İzmir Bombasına Rakip Çıktı: Erzurumlu Usta Çikolatanın Yerine Bakın Ne Koydu

Erzurum
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
04.11.2026 - 10:37
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İnce hamuru ve akışkan içiyle son yılların en popüler tatlılarından biri olan İzmir bombasına Erzurum'dan bir rakip çıktı.

Erzurumlu baklava ustası Selami Atiş, çikolatalı fındık kremasının yerine kentin yerel lezzetlerini koyarak 'Erzurum bombası' adını verdiği yeni bir tatlı üretti. Usta, özellikle soğuk kış günlerinde enerji verecek bu tatlıyı tadanların tarif sormaya ve sipariş vermeye başladığını söylüyor.

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Çikolatanın yerini dut pekmezi aldı

Çikolatanın yerini dut pekmezi aldı

İzmir bombası, ince ve çıtır bir kurabiye hamurunun içine akışkan kakaolu fındık kreması doldurularak hazırlanıyor. Erzurum bombasında ise hamur konsepti aynı kalıyor ama içi tamamen değişiyor.

Usta Selami Atiş, kakaolu fındık kremasının yerine kentin coğrafi işaretli Karnavas dut pekmezini, yerli cevizi ve tereyağını kullanıyor. İncecik hamur toplarının içine doldurulan pekmez, fırından çıktığında akışkan bir dolguya dönüşüyor.

Dondurucu soğuklar için bir enerji deposu

Dondurucu soğuklar için bir enerji deposu

Erzurum, Türkiye'nin kışı en sert geçen kentlerinden biri. Usta, tatlıyı tam da bu yüzden geliştirdiğini anlatıyor: Hedef, dondurucu soğuklarda insanlara enerji veren doğal bir tatlı ortaya çıkarmak.

Endüstriyel krema yerine tamamen yerel ve doğal ürünlerle hazırlanan Erzurum bombası, ustaya göre hem hafifliği hem de doğallığıyla öne çıkıyor.

"Erzurum'un da neden kendine has bir bombası olmasın?"

"Erzurum'un da neden kendine has bir bombası olmasın?"

Selami Atiş, Erzurum'un gastronomi mirasına modern bir dokunuş eklemek istediklerini söylüyor:

'İzmir'in çikolatalı bombası varsa, Erzurum'un da neden kendine has bir bombası olmasın dedik. Ancak biz yapay tatlandırıcılar veya çikolata yerine, kendi topraklarımızın eşsiz lezzeti olan dut pekmezini ve çıtır yerli cevizlerimizi bir araya getirdik.'

Usta, geleneksel ürünleri modern bir sunumla birleştirince ortaya 'adeta bomba gibi' bir lezzet çıktığını da ekliyor.

Tadanlar tarif sormaya başladı

Tadanlar tarif sormaya başladı

Atiş'in anlattığına göre tatlı kısa sürede ilgi gördü. Hem Erzurumlular hem de kente gelen turistler yeni lezzeti merak ediyor; tadanlar tarif istiyor, sipariş vermeye başlıyor.

Kış mevsimi yaklaşırken Erzurum bombasının talebinin daha da artması bekleniyor.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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