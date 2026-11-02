En Tatlı Mandalinayı Seçmek İçin Rengine Değil, Bu 3 Özelliğine Bakın
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Kış aylarının en sevilen meyvesi mandalinalar tezgahlardaki yerini almaya başladı. Market, manav ve pazar tezgahlarındaki mandalinalar birbirine benzese de içleri aynı çıkmıyor; biri tatlı ve sulu, öteki kuru ya da ekşi olabiliyor. Doğru olanı seçmek için meyveyi elinizde tartmak, kabuğuna dokunmak ve kokusuna bakmak yetiyor.
Gelin birlikte bakalım.
Boyutuna göre ağır gelen ve kabuğunda yumuşak nokta olmayan mandalinayı seçin.
Kabuğunda biraz yeşil kalmış mandalina da tatlı çıkabiliyor.
Ekşi çıkan mandalinayı tezgâhta bekletmek onu tatlandırmıyor.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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