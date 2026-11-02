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En Tatlı Mandalinayı Seçmek İçin Rengine Değil, Bu 3 Özelliğine Bakın

En Tatlı Mandalinayı Seçmek İçin Rengine Değil, Bu 3 Özelliğine Bakın

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Yaşam Editörü
02.11.2026 - 10:51
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Kış aylarının en sevilen meyvesi mandalinalar tezgahlardaki yerini almaya başladı. Market, manav ve pazar tezgahlarındaki mandalinalar birbirine benzese de içleri aynı çıkmıyor; biri tatlı ve sulu, öteki kuru ya da ekşi olabiliyor. Doğru olanı seçmek için meyveyi elinizde tartmak, kabuğuna dokunmak ve kokusuna bakmak yetiyor.

Gelin birlikte bakalım.

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Boyutuna göre ağır gelen ve kabuğunda yumuşak nokta olmayan mandalinayı seçin.

Boyutuna göre ağır gelen ve kabuğunda yumuşak nokta olmayan mandalinayı seçin.

Kabuğunda mat lekeler olan meyveden uzak durmak gerekiyor. Bazı mandalinaların kabuğu doğal olarak gevşek oluyor ve bu bir kusur sayılmıyor. Aşırı yumrulu görünen kabuk ise meyvenin fazla olgunlaştığını gösteriyor.

Kabuğunda biraz yeşil kalmış mandalina da tatlı çıkabiliyor.

Kabuğunda biraz yeşil kalmış mandalina da tatlı çıkabiliyor.

Renk her zaman olgunluğu göstermiyor. Kabuktaki yeşilin gitmesi için meyvenin hasattan önce bahçede soğuk havayla karşılaşması gerekiyor. Soğuk görmeyen mandalina, kabuğu tam turuncuya dönmese de tatlı ve sulu olabiliyor. Bu yüzden elde ağır gelen ve tatlı kokan bir meyve, biraz yeşil olsa da tercih edilebilir.

Ekşi çıkan mandalinayı tezgâhta bekletmek onu tatlandırmıyor.

Ekşi çıkan mandalinayı tezgâhta bekletmek onu tatlandırmıyor.

Mandalina dalından koparıldıktan sonra olgunlaşmaya devam etmiyor. Tezgâhta bırakılan meyve tatlanacağına kısa sürede fermente olmaya başlıyor ve küf kokusunu andıran bir tat alıyor. Oda sıcaklığında en fazla bir hafta dayanıyor; plastik bir poşet içinde buzdolabında ise bir aya kadar saklanabiliyor.

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Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Yaşam Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
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