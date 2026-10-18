Mandalinayı Bile Geride Bırakıyor: C Vitamini Miktarıyla Şaşırtan O Meyve!

Dışarıdan bakıldığında küçük, yeşilimsi bir erik gibi görünen Kakadu eriği, besin içeriğiyle alıştığımız meyvelerden oldukça farklı. Bilimsel araştırmalarda bu meyvenin 100 gramında yaklaşık 2.300 ila 3.150 miligram C vitamini bulunduğu bildiriliyor. Bazı örneklerde bu miktarın 5.300 miligrama kadar çıktığı da belirtiliyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse mandalina ve portakal gibi meyvelerde bu değer genellikle 100 gramda birkaç on miligram düzeyinde kalıyor. Bu yüzden Kakadu eriği, C vitamini bakımından dünyanın en zengin doğal besin kaynakları arasında gösteriliyor. Yine de her Kakadu eriğinin aynı miktarda vitamin içerdiğini düşünmemek gerekiyor. Meyvenin yetiştiği bölge, olgunluğu, hasat zamanı ve saklama koşulları bu değerleri değiştirebiliyor.