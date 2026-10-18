Mandalinayı Bile Geride Bırakıyor: C Vitamini Miktarıyla Şaşırtan O Meyve!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
C vitamini denince aklımıza ilk gelen meyveler genellikle portakal, mandalina ve limon oluyor. Ancak Avustralya'da yetişen küçük bir meyve, bu konuda bildiklerimizi değiştirecek kadar yüksek C vitamini içeriyor. Adı pek tanıdık gelmeyen Kakadu eriği, besin değeriyle bilim insanlarının uzun süredir ilgisini çekiyor. Üstelik yalnızca gıda sektöründe değil, kozmetik ürünlerinde de kullanılıyor. Peki Kakadu eriğini bu kadar özel yapan ne? Gelin detaylara geçelim…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kakadu eriğinde mandalinadan kat kat fazla C vitamini bulunuyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kakadu eriği Avustralya'nın kuzeyindeki tropikal bölgelerde yetişiyor.
Gıda ve kozmetik sektörünün ilgisini çeken değerli bir meyve.
Türkiye'de yetiştirmek ise o kadar kolay görünmüyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın