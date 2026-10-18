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Mandalinayı Bile Geride Bırakıyor: C Vitamini Miktarıyla Şaşırtan O Meyve!

Mandalinayı Bile Geride Bırakıyor: C Vitamini Miktarıyla Şaşırtan O Meyve!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
18.10.2026 - 12:35
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C vitamini denince aklımıza ilk gelen meyveler genellikle portakal, mandalina ve limon oluyor. Ancak Avustralya'da yetişen küçük bir meyve, bu konuda bildiklerimizi değiştirecek kadar yüksek C vitamini içeriyor. Adı pek tanıdık gelmeyen Kakadu eriği, besin değeriyle bilim insanlarının uzun süredir ilgisini çekiyor. Üstelik yalnızca gıda sektöründe değil, kozmetik ürünlerinde de kullanılıyor. Peki Kakadu eriğini bu kadar özel yapan ne? Gelin detaylara geçelim…

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Kakadu eriğinde mandalinadan kat kat fazla C vitamini bulunuyor.

Kakadu eriğinde mandalinadan kat kat fazla C vitamini bulunuyor.

Dışarıdan bakıldığında küçük, yeşilimsi bir erik gibi görünen Kakadu eriği, besin içeriğiyle alıştığımız meyvelerden oldukça farklı. Bilimsel araştırmalarda bu meyvenin 100 gramında yaklaşık 2.300 ila 3.150 miligram C vitamini bulunduğu bildiriliyor. Bazı örneklerde bu miktarın 5.300 miligrama kadar çıktığı da belirtiliyor.

Karşılaştırma yapmak gerekirse mandalina ve portakal gibi meyvelerde bu değer genellikle 100 gramda birkaç on miligram düzeyinde kalıyor. Bu yüzden Kakadu eriği, C vitamini bakımından dünyanın en zengin doğal besin kaynakları arasında gösteriliyor. Yine de her Kakadu eriğinin aynı miktarda vitamin içerdiğini düşünmemek gerekiyor. Meyvenin yetiştiği bölge, olgunluğu, hasat zamanı ve saklama koşulları bu değerleri değiştirebiliyor.

Kakadu eriği Avustralya'nın kuzeyindeki tropikal bölgelerde yetişiyor.

Kakadu eriği Avustralya'nın kuzeyindeki tropikal bölgelerde yetişiyor.

Bilimsel adı Terminalia ferdinandiana olan Kakadu eriği, Avustralya'ya özgü bir meyve türü. Özellikle ülkenin kuzeyindeki tropikal ormanlık alanlarda ve açık arazilerde yetişiyor. Genellikle yeşil ve sarı tonlarda olan meyvenin olgunlaşma dönemi ise bölgenin iklim koşullarına göre değişiyor.

Bu meyvenin bölgedeki geçmişi de oldukça eski. Avustralya'nın yerli toplulukları Kakadu eriğini nesillerdir hem besin olarak tüketiyor hem de geleneksel uygulamalarda kullanıyor. Queensland Üniversitesi'nin araştırmaları da meyvede yalnızca C vitamini bulunmadığını gösterdi. Kakadu eriğinin polifenol adı verilen doğal bitkisel bileşikler bakımından da zengin olduğu anlaşıldı.

Gıda ve kozmetik sektörünün ilgisini çeken değerli bir meyve.

Gıda ve kozmetik sektörünün ilgisini çeken değerli bir meyve.

Yüksek C vitamini içeriği ve antioksidan özellikleri sayesinde Kakadu eriği son yıllarda gıda ve kozmetik üreticilerinin radarına girdi. Meyveden özellikle kurutulmuş toz, püre ve bitkisel içerikli kozmetik ürünlerde yararlanılıyor. Avustralya'daki bazı yerli üretici toplulukları da meyvenin toplanması, işlenmesi ve yurt dışına satılması için kooperatifler aracılığıyla çalışıyor.

Meyvenin belirli bölgelerde yetişmesi, hasat süreci ve işlenme koşulları ticari değerini artırabiliyor. Fiyatlar ise meyvenin kendisine, işlenmiş tozuna ya da kozmetik formülüne göre değiştiği için tek bir gram fiyatından söz etmek doğru olmuyor. Bir de şunu unutmamak gerek: Bu bileşiklerin sağlık üzerindeki etkileri hâlâ araştırılıyor. Yüksek C vitamini içermesi, meyvenin herhangi bir hastalığı tedavi ettiği anlamına gelmiyor.

Türkiye'de yetiştirmek ise o kadar kolay görünmüyor.

Türkiye'de yetiştirmek ise o kadar kolay görünmüyor.

Kakadu eriği doğal olarak Avustralya'nın kuzeyindeki tropikal iklime uyum sağlamış bir tür. Türkiye'nin iklim özellikleri ve ticari meyve yetiştiriciliği koşulları düşünüldüğünde, ülkemizde yaygın olarak üretilen meyveler arasında yer almıyor. Üstelik bir bitkiyi başka bir ülkede yetiştirmek yalnızca tohum bulmaktan ibaret değil. İklim uyumunun, bitki sağlığı kurallarının ve gerekli izinlerin de değerlendirilmesi gerekiyor.

Avustralya'da Kakadu eriğinin ticari hasadı ve ihracatı belirli düzenlemelere bağlı. Yine de meyvenin ülke dışına çıkarılmasının her koşulda yasak olduğunu söylemek doğru olmaz. Kısacası bu küçük meyve, yüksek C vitamini içeriği, geleneksel kullanım geçmişi ve farklı sektörlerde değerlendirilebilmesiyle Avustralya'nın en ilginç yerel meyvelerinden biri olmayı sürdürüyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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