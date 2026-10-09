Portakaldan Kat Kat Daha Fazla C Vitamini İçeren 6 Besin: Biri Neredeyse 3 Katı Kadar

Soğuk algınlığı mevsimi gelince akla ilk gelen C vitamini kaynağı portakal oluyor. Ancak beslenme uzmanlarına göre portakaldan çok daha fazla C vitamini içeren besinler var.

120 gramlık küçük bir portakal yaklaşık 62 miligram C vitamini içeriyor. Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Servisi'ne (NHS) göre 19-64 yaş arası yetişkinlerin günlük ihtiyacı ise 40 miligram. İşte bu ihtiyacı portakaldan bile kolay karşılayan 6 besin!

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