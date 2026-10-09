Portakaldan Kat Kat Daha Fazla C Vitamini İçeren 6 Besin: Biri Neredeyse 3 Katı Kadar
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Soğuk algınlığı mevsimi gelince akla ilk gelen C vitamini kaynağı portakal oluyor. Ancak beslenme uzmanlarına göre portakaldan çok daha fazla C vitamini içeren besinler var.
120 gramlık küçük bir portakal yaklaşık 62 miligram C vitamini içeriyor. Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Servisi'ne (NHS) göre 19-64 yaş arası yetişkinlerin günlük ihtiyacı ise 40 miligram. İşte bu ihtiyacı portakaldan bile kolay karşılayan 6 besin!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kırmızı dolmalık biber
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Siyah frenk üzümü
Brokoli
Brüksel lahanası
Kivi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Çilek
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın