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Portakaldan Kat Kat Daha Fazla C Vitamini İçeren 6 Besin: Biri Neredeyse 3 Katı Kadar

Portakaldan Kat Kat Daha Fazla C Vitamini İçeren 6 Besin: Biri Neredeyse 3 Katı Kadar

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
09.10.2026 - 10:08
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Soğuk algınlığı mevsimi gelince akla ilk gelen C vitamini kaynağı portakal oluyor. Ancak beslenme uzmanlarına göre portakaldan çok daha fazla C vitamini içeren besinler var.

120 gramlık küçük bir portakal yaklaşık 62 miligram C vitamini içeriyor. Birleşik Krallık Ulusal Sağlık Servisi'ne (NHS) göre 19-64 yaş arası yetişkinlerin günlük ihtiyacı ise 40 miligram. İşte bu ihtiyacı portakaldan bile kolay karşılayan 6 besin!

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Kırmızı dolmalık biber

Kırmızı dolmalık biber

Çiğ tüketilen yarım kırmızı dolmalık biber, yaklaşık 100 miligram C vitamini içeriyor. Yani küçük bir portakalın neredeyse iki katı.

Beslenme uzmanı Rob Hobson da kırmızı biberi en zengin C vitamini kaynaklarının başında sayıyor. Salatalara çiğ olarak eklemek, vitaminden en iyi şekilde yararlanmanın kolay bir yolu.

Siyah frenk üzümü

Siyah frenk üzümü

Listenin açık ara lideri. 80 gramlık bir porsiyon siyah frenk üzümünde 160 miligram C vitamini bulunuyor; bu, küçük bir portakalın neredeyse 3 katı.

Bu miktar tek başına bir yetişkinin günlük ihtiyacının 4 katını karşılıyor.

Brokoli

Brokoli

80 gramlık bir porsiyon brokoli 63 miligram C vitamini içeriyor. Bu da daha küçük bir porsiyonla bütün bir portakal kadar C vitamini almak demek.

Aynı ağırlıktaki portakalda ise yaklaşık 41 miligram C vitamini bulunuyor.

Brüksel lahanası

Brüksel lahanası

Kış sofralarının vazgeçilmezlerinden Brüksel lahanası, 80 gramlık porsiyonda 48 miligram C vitamini içeriyor.

Gram başına hesaplandığında portakalı geride bırakıyor ve tek porsiyonla günlük ihtiyacın tamamını karşılıyor.

Kivi

Kivi

80 gramlık bir porsiyon kivide 47 miligram C vitamini bulunuyor. Aynı ağırlıktaki portakalda ise yaklaşık 41 miligram var.

Yani tek porsiyon kivi, bir yetişkinin günlük C vitamini ihtiyacını karşılamaya yetiyor.

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Çilek

Çilek

80 gramlık porsiyon çilekte 46 miligram C vitamini var. Gram başına bakıldığında yine portakalın önünde.

C vitamini suda çözünüyor ve vücutta depolanmıyor; bu yüzden her gün besinlerden yeterince almak gerekiyor. NHS ise C vitamininin tek başına soğuk algınlığını önlediğine dair kesin bir kanıt olmadığını hatırlatıyor.

Yine de C vitamini zengin besinlerle dengeli beslenmek, bağışıklık sistemini desteklemenin en kolay yolu.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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