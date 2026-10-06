Kuru Fasulyeye Atılan O Dilim Limonun Sırrı: Yanlış Zamanda Eklenirse Taneler Bir Türlü Yumuşamıyor

Kuru fasulyenin kabuğunda ve hücre duvarlarında pektin adı verilen bir yapı bulunuyor. Fasulyenin pişip yumuşaması, bu pektinin sıcak su içinde yavaş yavaş çözülmesine bağlı. Pişirme suyu nötr ya da hafif bazik olduğunda süreç rahatça ilerliyor ve taneler zamanla ağızda dağılan kıvama geliyor.

Suya limon, sirke ya da domates gibi asidik bir malzeme girdiğinde ise tablo değişiyor. Asit, pektini çözülmeye karşı daha dirençli hale getiriyor ve kabuk adeta bir zırh gibi sertleşiyor. America's Test Kitchen'ın denemelerinde pişirme suyunun asitliğinin fasulyenin yumuşama hızını belirgin şekilde etkilediği görüldü. Saatlerce kaynadığı halde bir türlü pişmeyen fasulyenin arkasında çoğu zaman bu küçük ayrıntı yatıyor.

Aynı etkinin bir de olumlu tarafı var. Asitli ortam kabukları sıkılaştırdığı için iyice pişmiş tanelerin dağılmadan bütün kalmasına yardımcı oluyor. Doğru anda kullanıldığında limon, fasulyenin şeklini koruyan bir yardımcıya dönüşüyor.