Kuru Fasulyeye Atılan O Dilim Limonun Sırrı: Yanlış Zamanda Eklenirse Taneler Bir Türlü Yumuşamıyor
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Kuru fasulye tenceresine bir dilim limon atmak, pek çok evde kuşaktan kuşağa aktarılan bir alışkanlık. Limonun yağlı ve salçalı yemeği ferahlattığı doğru; ancak tencereye hangi anda girdiği, tanelerin akıbetini belirliyor. ABD'li mutfak test laboratuvarı America's Test Kitchen'ın deneyleri, erken eklenen asidin fasulyenin yumuşamasını ciddi biçimde geciktirdiğini gösteriyor. Limonun faydasından yararlanıp tanelerin taş gibi kalmasını önlemenin yolunu derledik.
Kaynak: America's Test Kitchen
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Limonun asidi fasulyenin kabuğunu sertleştirip pişmesini geciktiriyor
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Limon, taneler tamamen yumuşadıktan sonra tencereye girmeli
Limondaki C vitamini fasulyedeki demirin emilimine destek oluyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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