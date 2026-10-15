Limondan 60 Kata Kadar Fazla C Vitamini İçeriyor: Portakal Bahçelerinin Yerini Almaya Aday
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Kiraz büyüklüğünde kıpkırmızı bir meyve, C vitamini denince ilk akla gelen limonu ve portakalı açık ara geride bırakıyor. Barbados kirazı olarak da bilinen acerolanın tek bir tanesi, bir yetişkinin günlük C vitamini ihtiyacını karşılamaya yetebiliyor. Florida Üniversitesi'nden bilim insanları da hastalıkla boğuşan portakal bahçelerine alternatif olarak bu meyveyi tarlada denemeye başladı.
Kaynak: UF/IFAS
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Kiraza benzeyen bu meyve Karayipler ve Güney Amerika'da yetişiyor
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100 gram acerolada limonun 30 katından fazla C vitamini var
En yüksek değerler henüz yeşil olan meyvelerde ölçülüyor
Florida'da hastalıkla boğuşan portakal bahçelerine alternatif olarak deneniyor
Soğuktan korunursa büyük bir saksıda da yetişebiliyor
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Çabuk bozulduğu için çoğunlukla toz ve meyve suyu olarak satılıyor
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2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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