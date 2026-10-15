Limondan 60 Kata Kadar Fazla C Vitamini İçeriyor: Portakal Bahçelerinin Yerini Almaya Aday

Bilimsel adı Malpighia emarginata olan acerola; Karayipler, Orta Amerika ve Güney Amerika'nın sıcak bölgelerinde doğal olarak yetişiyor. Dünyadaki en büyük üretici Brezilya; Meksika ve Karayip adalarında da geniş çapta yetiştiriliyor.

Bitki genellikle 2-3 metre boyunda kalan, çalı görünümlü bir ağaç. Parlak, koyu yeşil yaprakları arasında pembe çiçekler açıyor; ardından gelen 1-2 santimetrelik meyveler yeşilden parlak kırmızıya dönüyor. Görüntüsü kirazı andırsa da tadı ekşimsi ve hafif tatlı, içinde ise üç parçalı bir çekirdek bulunuyor.