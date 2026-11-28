Alex de Souza'nın Brezilya'daki Yeni Takımı Belli Oldu
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Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de Souza, teknik direktörlük kariyerinde yeni bir kulüple anlaştı. Athletic Club ile sözleşme görüşmelerinden sonuç alamayan 49 yaşındaki çalıştırıcı, yoluna yine ülkesi Brezilya'da devam edecek. Alex'in yeni takımı, anlaşmayı resmi hesaplarından paylaştığı bir mesajla duyurdu.
Ceara ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.
Athletic Club teknik ekibe veda etti.
Alex daha önce Fortaleza iddialarını yalanlamıştı.
Ceara son haftada ligde kalmayı başardı.
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