Brezilya temsilcisi Ceara, resmi internet sitesi ve sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamayla Alex de Souza'yı teknik direktörlüğe getirdiğini bildirdi. Taraflar arasında 2027 yılının sonuna kadar geçerli, 1 yıllık bir sözleşme yapıldı.

Kulüp yeni teknik direktörünü şu sözlerle karşıladı:

'Alex de Souza, Ceara'nın yeni teknik direktörü! Vozao ile birlikte birçok başarıya imza atacağın bir hikâye olsun!'

Alex'in ekibinde daha önce birlikte çalıştığı yardımcı antrenörler Jose Roberto Lucini ve Joao Paulo Cavalcanti ile kondisyon antrenörü Alexandre Souza da yer alacak. Teknik ekibin, takımın 2027 hazırlıklarına başlayacağı 15 Aralık'ta göreve gelmesi planlanıyor. Teknik direktörlüğe São Paulo'nun altyapısında adım atan Alex, 2021 ile 2022 yılları arasında kulübün 20 yaş altı takımını çalıştırmıştı.