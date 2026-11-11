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Fenerbahçe Efsanesi Alex de Souza'ya Brezilya 2. Lig'inden Talip: Fortaleza Kapıyı Çaldı

Fenerbahçe Efsanesi Alex de Souza'ya Brezilya 2. Lig'inden Talip: Fortaleza Kapıyı Çaldı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
11.11.2026 - 11:36
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Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Alex de Souza, Brezilya 2. Lig ekibi Athletic Club'ta başladığı teknik direktörlük görevinden ayrılmaya hazırlanıyor. Aynı ligin 5. sırasında yer alan Fortaleza, Alex'e bir yıllık sözleşme teklif etmeye hazırlanıyor.

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Brezilya basınına göre Fortaleza, Alex de Souza'yı Athletic'ten kopartmak için harekete geçti.

Brezilya basınına göre Fortaleza, Alex de Souza'yı Athletic'ten kopartmak için harekete geçti.

Brezilya 2. Ligi'nde Athletic'in başında bulunan Alex de Souza için Fortaleza harekete geçti. Globo'nun haberine göre Fortaleza yönetimi, Alex'i teknik direktör olarak kadrosuna katmak istiyor. Tecrübeli ismin gelen teklife olumlu baktığı, taraftarların da bu transfere karşı çıkmasının beklenmediği aktarıldı.

Alex, Athletic'ten ayrılma kararını verdi ve Fortaleza'dan gelecek bir yıllık sözleşme teklifini kabul edecek. Fortaleza'nın daha önce Arjantinli teknik direktör Juan Pablo Vojvoda ile de masaya oturduğu, ancak bu görüşmeden sonuç çıkmadığı Brezilya basınında yer aldı.

Alex, Athletic'in başına bu yılın şubat ayında geçmişti. Daha önce Antalyaspor, Operario, Avai ve São Paulo U20 takımlarında görev yapan Brezilyalı isim, Fenerbahçe'de oyuncu olarak geçirdiği yıllarla Türkiye'de efsane statüsünde.

Ancak Alex'in Athletic'teki karnesi dengeli: 42 maçta 14 galibiyet, 14 beraberlik, 14 mağlubiyet.

Ancak Alex'in Athletic'teki karnesi dengeli: 42 maçta 14 galibiyet, 14 beraberlik, 14 mağlubiyet.

Athletic bu sezon 37 maçta topladığı 47 puanla ligde 14. sırada bulunuyor. Alex, takımın başında çıktığı 42 resmi maçta üç sonucu da eşit sayıda yaşadı: 14 galibiyet, 14 beraberlik ve 14 mağlubiyet.

Fortaleza ise 62 puanla 5. sırada ve Athletic'in çok önünde. Alex için bu geçiş, ligdeki konumu açısından net bir yükseliş anlamına geliyor. Brezilyalı teknik adamın Fortaleza'yla sözleşme imzalaması halinde sezonun kalan bölümünde ligin üst sıralarındaki mücadelenin içinde yer alması bekleniyor.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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