Fenerbahçe Efsanesi Alex de Souza'ya Brezilya 2. Lig'inden Talip: Fortaleza Kapıyı Çaldı

Brezilya 2. Ligi'nde Athletic'in başında bulunan Alex de Souza için Fortaleza harekete geçti. Globo'nun haberine göre Fortaleza yönetimi, Alex'i teknik direktör olarak kadrosuna katmak istiyor. Tecrübeli ismin gelen teklife olumlu baktığı, taraftarların da bu transfere karşı çıkmasının beklenmediği aktarıldı.

Alex, Athletic'ten ayrılma kararını verdi ve Fortaleza'dan gelecek bir yıllık sözleşme teklifini kabul edecek. Fortaleza'nın daha önce Arjantinli teknik direktör Juan Pablo Vojvoda ile de masaya oturduğu, ancak bu görüşmeden sonuç çıkmadığı Brezilya basınında yer aldı.

Alex, Athletic'in başına bu yılın şubat ayında geçmişti. Daha önce Antalyaspor, Operario, Avai ve São Paulo U20 takımlarında görev yapan Brezilyalı isim, Fenerbahçe'de oyuncu olarak geçirdiği yıllarla Türkiye'de efsane statüsünde.