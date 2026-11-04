Fenerbahçe, Kadıköy’de Liverpool’u 3 Golle Devirdi
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Kadıköy'de konuk ettiği Premier Lig ekibi Liverpool’u 3-2’lik skorla mağlup ederek 3 puanı alan taraf oldu. Bu zafer Fenerbahçe'nin 2008'den sonra Şampiyonlar Ligi'nde aldığı ilk galibiyet oldu.
Kadıköy'de oynanan karşılaşmada Liverpool iki kez öne geçti ama Fenerbahçe ikisinde de rakibini yakaladı, sonunda da geçti.
Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Dirk Kuyt, son oynadıkları Göztepe maçı 11'ine göre Liverpool müsabakasına 3 değişiklik ile çıktı.
Sarı-lacivertlilerin teknik direktörlük için anlaşma sağladığı Emre Belözoğlu, müsabakayı protokol tribününden takip etti.
Jesus de Miguel için saygı duruşu yapıldı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın