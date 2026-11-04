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Fenerbahçe, Kadıköy’de Liverpool’u 3 Golle Devirdi

Fenerbahçe, Kadıköy’de Liverpool’u 3 Golle Devirdi

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
04.11.2026 - 22:38 Son Güncelleme: 04.11.2026 - 22:47
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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Kadıköy'de konuk ettiği Premier Lig ekibi Liverpool’u 3-2’lik skorla mağlup ederek 3 puanı alan taraf oldu. Bu zafer Fenerbahçe'nin 2008'den sonra Şampiyonlar Ligi'nde aldığı ilk galibiyet oldu.

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Kadıköy'de oynanan karşılaşmada Liverpool iki kez öne geçti ama Fenerbahçe ikisinde de rakibini yakaladı, sonunda da geçti.

Kadıköy'de oynanan karşılaşmada Liverpool iki kez öne geçti ama Fenerbahçe ikisinde de rakibini yakaladı, sonunda da geçti.

Fenerbahçe’ye Kadıköy’de 3-2'lik galibiyeti getiren golleri 29. Dakikada Greenwood, 73. Dakikada Brown ve 79. Dakikada Muriqi kaydetti. 

Konuk takımın gollerini 25. Dakikada Nyoni ile 69. Dakikada Isak attı. 

Fenerbahçe bu galibiyetle puanını 5'e yükseltti.

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Dirk Kuyt, son oynadıkları Göztepe maçı 11'ine göre Liverpool müsabakasına 3 değişiklik ile çıktı.

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Dirk Kuyt, son oynadıkları Göztepe maçı 11'ine göre Liverpool müsabakasına 3 değişiklik ile çıktı.

UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçında Fenerbahçe, evinde İngiliz ekibi Liverpool ile karşılaşıyor. Teknik Direktör İsmail Kartal ile yolların ayrılması sonrası göreve getirilen Dirk Kuyt, Trendyol Süper Lig'de oynanan Göztepe maçı 11'inden 3 değişikliğe gitti. Ligde cezası nedeniyle forma giyemeyen Archie Brown formasına kavuşurken, Levent Mercan yedek başladı. Oğuz Aydın ve Kerem Aktürkoğlu'nun yerine ise İsmail Yüksek ve Mason Greenwood şans buldu.

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörlük için anlaşma sağladığı Emre Belözoğlu, müsabakayı protokol tribününden takip etti.

Sarı-lacivertlilerin teknik direktörlük için anlaşma sağladığı Emre Belözoğlu, müsabakayı protokol tribününden takip etti.

Maçın başlamasına kısa süre kala stat hoparlöründen Emre Belözoğlu için anons yapılırken 'hoş geldin' mesajı paylaşıldı. Tribünler de alkışlarla destek verdi. 46 yaşındaki teknik adam yarın ekibiyle birlikte göreve başlayacak.

Fenerbahçe, Liverpool'a karşı iki oyuncusundan yoksun çıkacak. Tedavileri süren Marco Asensio ve Nathan Ake, maç kadrosuna alınmadı.

Fenerbahçe'de UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki üçüncü iç saha maçına da sarı-lacivertli taraftarlar yoğun ilgi gösterdi. Tribünleri tıklım tıklım dolduran taraftarlar ısınma esnasında futbolcuları tek tek tribünlere çağırarak maça hazırladı. Seremonide çalan Şampiyonlar Ligi müziği ile birlikte coşku zirveye çıkarken, ilk düdükle birlikte de taraftarlar takımlarına desteği artırdı.

Jesus de Miguel için saygı duruşu yapıldı.

Jesus de Miguel için saygı duruşu yapıldı.

Karşılaşma öncesinde hayatını kaybeden Tenerife'nin İspanyol futbolcusu Jesus de Miguel için 1 dakikalık saygı duruşu yapıldı. Miguel'in fotoğrafı dev ekrana yansıtılırken, reklam panoları ve LED ekranlar karartıldı. Miguel, lig maçında Andorra kalecisi Jesus Owono ile girdiği ikili mücadelede göğsüne şiddetli darbe alması sonrası kalbi dururken, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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