Emre Belözoğlu Fenerbahçe İçin İmzayı Attı ve Beş Yıl Öncesiyle Farkını Anlattı

Salı günü oyuncu grubuyla ilk görüşmesini yapan Belözoğlu, futbolculara inandığını ve takımın kalitesinin farkında olduğunu vurguladı. Yeni görevindeki hedefini ve Şampiyonlar Ligi'nde birlikte forma giydiği Arda ile ilgili düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

“Kaldığımız yerden devam ederek hızlı bir şekilde sonuçları almak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde beraber oynadığım Arda ile karşılaşmak çok değerli olacak. Arda kardeşimle karşılaşmak mükemmel olacak. Rekabetten öte dostluk olacak.”

Teknik ekipte Dirk Kuyt'ın yer alıp almayacağı ise kulübün yapacağı değerlendirmenin ardından belli olacak. Kararı Fenerbahçe yönetimi daha sonra duyuracak.