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Emre Belözoğlu Fenerbahçe İçin İmzayı Attı ve Beş Yıl Öncesiyle Farkını Anlattı

Emre Belözoğlu Fenerbahçe İçin İmzayı Attı ve Beş Yıl Öncesiyle Farkını Anlattı

Fenerbahçe
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
06.11.2026 - 17:10
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Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu, resmi imzanın ardından ilk açıklamalarını yaptı. Genç teknik adam, sarı-lacivertli kulübe dönüşünü ve kendisinden beklenenleri anlattı, takımın kalitesine ve oyuncu grubuna duyduğu güveni dile getirdi. Belözoğlu'nun Fenerbahçe'deki ilk sınavı ise bu pazar Çorum'da verilecek.

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“Yuvama dönmenin gururunu yaşıyorum.”

“Yuvama dönmenin gururunu yaşıyorum.”

Fenerbahçe ile resmen anlaşan Emre Belözoğlu, imza töreninin ardından teknik direktörlük görevine ilişkin ilk sözlerini paylaştı. Sarı-lacivertli takımın başında olmanın kendisine yabancı bir heyecan olmadığını vurgulayan Belözoğlu, kulübe dönüşünü ve üzerindeki beklentileri şu ifadelerle anlattı:

“Burada olmak. Benim için yabancı olan bir heyecan değil. Yuvama dönmenin gururunu yaşıyorum. Beklentilerin farkındayım. Her dakikayı kıymet ve şeref bilerek hareket ettim. Bundan sonra da 5 sene önceki Emre değilim, kendini geliştirmiş bir Emre olarak elimizden geleni yapmaya geldik. Başkanımıza teşekkür ediyorum, Kasımpaşa'ya yaptıkları kolaylık adına teşekkür ederim.”

“Arda ile karşılaşmak çok değerli olacak.”

“Arda ile karşılaşmak çok değerli olacak.”

Salı günü oyuncu grubuyla ilk görüşmesini yapan Belözoğlu, futbolculara inandığını ve takımın kalitesinin farkında olduğunu vurguladı. Yeni görevindeki hedefini ve Şampiyonlar Ligi'nde birlikte forma giydiği Arda ile ilgili düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

“Kaldığımız yerden devam ederek hızlı bir şekilde sonuçları almak istiyoruz. Şampiyonlar Ligi'nde beraber oynadığım Arda ile karşılaşmak çok değerli olacak. Arda kardeşimle karşılaşmak mükemmel olacak. Rekabetten öte dostluk olacak.”

Teknik ekipte Dirk Kuyt'ın yer alıp almayacağı ise kulübün yapacağı değerlendirmenin ardından belli olacak. Kararı Fenerbahçe yönetimi daha sonra duyuracak.

İlk sınav Çorum FK karşısında.

İlk sınav Çorum FK karşısında.

Belözoğlu, Fenerbahçe'nin başındaki ilk maçına Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Arca Çorum FK karşısında çıkacak. Karşılaşma 8 Kasım Pazar günü saat 16.00'da Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanacak ve beIN Sports 1 ekranlarından canlı yayınlanacak. Mücadeleyi hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy yönetecek. Çorum FK'nin başında Burak Yılmaz bulunuyor ve iki takım Süper Lig'de ilk kez karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe'de önce sportif direktör oldu.

Fenerbahçe'de önce sportif direktör oldu.

Futbolculuk kariyerini noktalamasının ardından 15 Ağustos 2020'de Fenerbahçe'de sportif direktörlük görevine getirilen Belözoğlu, 25 Mart 2021'de Erol Bulut ile yolların ayrılması üzerine sarı-lacivertlilerin teknik direktörü oldu. Zirvenin uzağında devraldığı takımı son haftaya kadar şampiyonluk yarışında tutan Belözoğlu, sezonun bitiminde görevinden ayrıldı. 12 Ekim 2021'de Başakşehir ile anlaşan teknik adam, burada geçirdiği 2 yılda 88 maça çıktı. 2021-22 sezonunda takımını ilk 4'e sokan Belözoğlu, 2022-23 sezonunu 5. sırada tamamladı. 2023-24 sezonuna da Başakşehir'de başlayan teknik adam, takımın ligde üst üste 3 yenilgi almasının ardından görevden ayrıldı.

Ankaragücü, Antalyaspor ve Kasımpaşa'da çalıştı.

Ankaragücü, Antalyaspor ve Kasımpaşa'da çalıştı.

6 Eylül 2023'te Başakşehir'den ayrılan Belözoğlu, 5 Ekim 2023'te Ankaragücü'nün başına geçti. Kümede kalma mücadelesi veren takımının bir alt lige düşmesine engel olamayan teknik adam, sezonun bitiminde görevinden ayrıldı. 17 Ocak 2025'te sahalara dönerek Antalyaspor'un başına getirilen Belözoğlu, Akdeniz ekibiyle 28 maça çıktı ve takımını ligde tuttu, 8 Ekim 2025'te ise Antalyaspor'a veda etti. Kasımpaşa'da 5 Aralık 2025'te işe başlayan Belözoğlu, 3 Kasım'da Fenerbahçe ile anlaşmaya vardı.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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