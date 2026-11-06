Emre Belözoğlu Fenerbahçe İçin İmzayı Attı ve Beş Yıl Öncesiyle Farkını Anlattı
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Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu, resmi imzanın ardından ilk açıklamalarını yaptı. Genç teknik adam, sarı-lacivertli kulübe dönüşünü ve kendisinden beklenenleri anlattı, takımın kalitesine ve oyuncu grubuna duyduğu güveni dile getirdi. Belözoğlu'nun Fenerbahçe'deki ilk sınavı ise bu pazar Çorum'da verilecek.
“Yuvama dönmenin gururunu yaşıyorum.”
“Arda ile karşılaşmak çok değerli olacak.”
İlk sınav Çorum FK karşısında.
Fenerbahçe'de önce sportif direktör oldu.
Ankaragücü, Antalyaspor ve Kasımpaşa'da çalıştı.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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