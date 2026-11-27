Evinizdeki Mumları Yanlış Yere Koyuyor Olabilirsiniz: Feng Shui'ye Göre Mum Kullanımı
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Uzak Doğu kökenli feng shui anlayışında evdeki enerjinin dengeli akması için nesnelerin yerleşimi, renkler ve elementler büyük önem taşıyor. Dekorasyonda sıkça başvurulan mumlar da bu anlayışta, ateş elementini evin içine taşıyan tamamlayıcı bir öğe olarak görülüyor. Peki feng shui'ye göre evde mum nasıl kullanılır, hangi odaya hangi renk mum yakılır?
Feng shui'de mum ateş elementini temsil ediyor, rengi enerjinin yönünü belirliyor
Yatak odasında pembe ve kırmızı tonlar, küçük boy mumlar öne çıkıyor.
Çalışma masasına sarı ya da koyu yeşil mum koymak odaklanmayı artırıyor.
Mum seçerken renk, koku ve şekle dikkat edilmesi öneriliyor.
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