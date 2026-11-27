Feng shui, yaşam alanındaki 'chi' adı verilen enerjinin engellenmeden akışını hedefliyor. Odun, ateş, toprak, metal ve su olmak üzere beş elementin dengeli yerleştirilmesini öneren bu anlayışta mum, ateş elementinin temsilcisi sayılıyor. Enerjinin toplanmasını istediğiniz noktaya konan mumun ortamın havasını değiştirdiğine inanılıyor. Mum yakmadan önce odanın toparlanıp temizlenmesi de negatif enerjiden arınmanın ilk adımı olarak gösteriliyor.

Renklerin her birine ayrı bir etki yükleniyor. Kırmızı mumun aşkı ve tutkuyu artırdığına, mavinin huzur ve dinginlik getirdiğine inanılıyor. Beyaz ve sarı tonların zihinsel netlik ve odaklanma sağladığı, turuncu ile bejin ise ev içinde sıcak bir atmosfer yarattığı söyleniyor.