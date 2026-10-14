Evdeki Aynalar Huzursuzluk Getiriyor Olabilir mi? Feng Shui'ye Göre Bu Konumlardan Kaçının!

Salonda aynanın iki görevi var. Dekorasyona şıklık katıyor ve doğal ışığı yansıtarak odayı aydınlık ve geniş gösteriyor. Pencerenin karşısına konan ayna ışığı daha da çoğaltıyor.

Küçük salonlarda konsolun ya da yemek masasının üzerine asılan ayna odaya derinlik kazandırıyor. Büyük çerçeveli ya da geometrik şekilli bir ayna ise duvarda bir tablo gibi duruyor. Tek bir uyarı var o da televizyonla ilgili. Televizyon karşısına konan ayna ekrandaki hareketli görüntüleri yansıtacağı için dikkati dağıtıyor ve gözü yoruyor.