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Evdeki Aynalar Huzursuzluk Getiriyor Olabilir mi? Feng Shui'ye Göre Bu Konumlardan Kaçının!

Evdeki Aynalar Huzursuzluk Getiriyor Olabilir mi? Feng Shui'ye Göre Bu Konumlardan Kaçının!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
14.10.2026 - 16:51
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Evlerimize ayna asmak çoğumuz için sadece dekorasyon meselesi. Feng Shui felsefesi ise aynayı bir enerji aracı olarak görüyor. Bu felsefede yerine uygun asılan ayna eve huzur ve bolluk getiriyor, yanlış yerdeki ayna ise enerjiyi dışarı çeviriyor. Peki aynalar evin hangi köşesine asılmalı? Gelin detaylara geçelim…

Kaynak: Milliyet

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Giriş kapısının tam karşısına ayna asmak enerjiyi dışarı yansıtıyor.

Giriş kapısının tam karşısına ayna asmak enerjiyi dışarı yansıtıyor.

Eve pozitif enerjinin kapıdan girdiğine inanılıyor. Kapının tam karşısındaki ayna bu enerjiyi içeri almadan geri çevirdiği için o konum doğru bulunmuyor. Bunun evdeki enerji dengesini de bozabileceği söyleniyor.

Aynayı kapıya bakmayan, girişin yan duvarına asmak daha iyi bir seçenek. Böylece çıkarken kendinize son kez bakabiliyor, girişi de daha ferah gösterebiliyorsunuz. Dar antrelerde ve koridorlarda boydan aynalar mekânı olduğundan geniş gösteriyor.

Yemek masasını yansıtan ayna sofradaki bolluğu artırıyor.

Yemek masasını yansıtan ayna sofradaki bolluğu artırıyor.

Yemek masası, bolluk ve bereketle ilişkilendirilen bir alan. Feng Shui'de masanın görüntüsünün aynada çoğalması, sofraya gelen bereketin ve zenginliğin de artması anlamına geliyor.

Bu yüzden masanın karşı duvarına geniş ve zarif bir ayna koymak öneriliyor. Aynanın sofradaki bolluğu çoğalttığına, aile içindeki huzurlu havayı da güçlendirdiğine inanılıyor.

Yatağı yansıtan ayna uykuyu huzursuz ediyor.

Yatağı yansıtan ayna uykuyu huzursuz ediyor.

Yatak odasında aynanın konumu uyku düzenini etkileyebiliyor. Feng Shui'de yatağı yansıtan bir ayna kişinin enerjisini bölüyor ve uyurken huzursuz hissettiriyor. Doğru yerleştirilmeyen ayna uyku kalitesini de düşürüyor.

Yine de yatak odasında ayna kullanmak yasak değil. Önemli olan aynanın yatağı doğrudan göstermemesi. Makyaj masasındaki ayna bunun için en uygun seçenek. Dolap kapağına ya da sürgülü dolabın üzerine yerleştirilen boydan ayna da hem işlevsel hem güvenli bir çözüm. Yan duvarlar da kullanılabilir. Yatak aynada görünmediği sürece oda hem şık hem huzurlu kalıyor.

Salonda ayna hem ferahlık hem estetik katkı sağlıyor.

Salonda ayna hem ferahlık hem estetik katkı sağlıyor.

Salonda aynanın iki görevi var. Dekorasyona şıklık katıyor ve doğal ışığı yansıtarak odayı aydınlık ve geniş gösteriyor. Pencerenin karşısına konan ayna ışığı daha da çoğaltıyor.

Küçük salonlarda konsolun ya da yemek masasının üzerine asılan ayna odaya derinlik kazandırıyor. Büyük çerçeveli ya da geometrik şekilli bir ayna ise duvarda bir tablo gibi duruyor. Tek bir uyarı var o da televizyonla ilgili. Televizyon karşısına konan ayna ekrandaki hareketli görüntüleri yansıtacağı için dikkati dağıtıyor ve gözü yoruyor.

Ayna seçerken ölçüye ve yansıttığı görüntüye dikkat etmek gerekiyor.

Ayna seçerken ölçüye ve yansıttığı görüntüye dikkat etmek gerekiyor.

Ayna seçerken boyuta ve yansıttığı şeylere de bakmak gerekiyor. Oda ölçüsüne uymayan ayna sorun yaratıyor. Çok küçük olanlar fark edilmiyor, çok büyükler ise odayı sıkıştırıyor. Ocağın ya da lavabonun karşısına konan ayna da pek işe yaramıyor.

Aynanın karşısında hoş bir görüntü olmalı. Dağınık bir köşe ya da televizyon ekranı yansıyorsa aynanın yerini değiştirmek daha doğru. Çerçevede minimal dekorasyona ince metal, klasik dekorasyona ahşap ya da varaklı çerçeve uyum sağlıyor.

Kısacası aynayı asarken yalnızca duvarda boş yer aramak yeterli değil. Doğru yer evi aydınlatıp genişletirken, yanlış yer huzursuzluk getirebiliyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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