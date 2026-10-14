Evdeki Aynalar Huzursuzluk Getiriyor Olabilir mi? Feng Shui'ye Göre Bu Konumlardan Kaçının!
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Evlerimize ayna asmak çoğumuz için sadece dekorasyon meselesi. Feng Shui felsefesi ise aynayı bir enerji aracı olarak görüyor. Bu felsefede yerine uygun asılan ayna eve huzur ve bolluk getiriyor, yanlış yerdeki ayna ise enerjiyi dışarı çeviriyor. Peki aynalar evin hangi köşesine asılmalı? Gelin detaylara geçelim…
Kaynak: Milliyet
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Giriş kapısının tam karşısına ayna asmak enerjiyi dışarı yansıtıyor.
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Yemek masasını yansıtan ayna sofradaki bolluğu artırıyor.
Yatağı yansıtan ayna uykuyu huzursuz ediyor.
Salonda ayna hem ferahlık hem estetik katkı sağlıyor.
Ayna seçerken ölçüye ve yansıttığı görüntüye dikkat etmek gerekiyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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