Banyonuzdaki Bu 6 Eşyanın Süresi Çoktan Dolmuş Olabilir
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Diş fırçasını belli aralıklarla yenilemek gerektiğini çoğumuz biliyoruz. Ama banyo dolabında, rafta ve duş köşesinde yıllardır aynı yerde duran eşyaların da bir ömrü olduğu çoğu zaman aklımıza gelmiyor. Dışarıdan sorunsuz görünen bu ürünler, nem ve sıcaklığın etkisiyle bakteri ve küf için uygun bir ortama dönüşebiliyor. Peki uzmanların önerdiği sürelere göre banyonuzda ömrü çoktan dolmuş olabilecek 6 eşya hangileri?
Kaynak: Yahoo Shopping
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Göz makyajı ürünlerinin raf ömrü çoğu kişinin düşündüğünden çok daha kısa.
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Duş perdesi kuruyormuş gibi görünse de aslında hep nemli kalıyor.
Lens kabı, göz enfeksiyonlarında ilk bakılan yerlerden biri.
Güneş kreminin koruyucu bileşenleri zamanla bozuluyor.
Saç fırçası temizlense bile eskimekten kurtulamıyor.
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Tıraş bıçakları için de bir kullanım sınırı var.
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