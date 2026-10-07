article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Püf Noktası
Banyonuzdaki Bu 6 Eşyanın Süresi Çoktan Dolmuş Olabilir

Banyonuzdaki Bu 6 Eşyanın Süresi Çoktan Dolmuş Olabilir

Ada Arsal
Ada Arsal - Yaşam Editörü
07.10.2026 - 17:56
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Diş fırçasını belli aralıklarla yenilemek gerektiğini çoğumuz biliyoruz. Ama banyo dolabında, rafta ve duş köşesinde yıllardır aynı yerde duran eşyaların da bir ömrü olduğu çoğu zaman aklımıza gelmiyor. Dışarıdan sorunsuz görünen bu ürünler, nem ve sıcaklığın etkisiyle bakteri ve küf için uygun bir ortama dönüşebiliyor. Peki uzmanların önerdiği sürelere göre banyonuzda ömrü çoktan dolmuş olabilecek 6 eşya hangileri?

Kaynak: Yahoo Shopping

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Göz makyajı ürünlerinin raf ömrü çoğu kişinin düşündüğünden çok daha kısa.

Göz makyajı ürünlerinin raf ömrü çoğu kişinin düşündüğünden çok daha kısa.

Göz çevresinde kullanılan ürünler, son kullanma süresine en çok dikkat edilmesi gereken kozmetikler arasında. New York'ta çalışan dermatolog Dr. Hannah Kopelman, maskara ve sıvı eyeliner'ın göz enfeksiyonlarını önlemek için üç ayda bir atılması gerektiğini söylüyor. Fondöten ve kremler genellikle 6 ila 12 ay, pudralar ise 1 ila 2 yıl dayanıyor.

Kopelman'a göre ürünün kokusu, dokusu ya da rengi değiştiyse bu, vazgeçme zamanının geldiğini gösteren net bir işaret. Uzun bir aradan sonra ilk kez kullanılan ürünlerde de bu kontrolü atlamamak gerekiyor.

Duş perdesi kuruyormuş gibi görünse de aslında hep nemli kalıyor.

Duş perdesi kuruyormuş gibi görünse de aslında hep nemli kalıyor.

Duş perdeleri ve astarları, duş duvarlarına göre çok daha uzun süre nemli kalıyor. Özellikle kullanımdan sonra gerilip kurutulmadıklarında küf, rutubet ve bakteri için ideal bir ortam oluşuyor.

Uzmanlar perdenin ya da astarın 6 ay ile 1 yıl arasında yenilenmesini öneriyor. Nemli bir bölgede yaşıyorsanız bu süre daha da kısalabiliyor. Alt kısımda küf lekeleri belirmeye başladıysa vakit zaten geçmiş demektir.

Lens kabı, göz enfeksiyonlarında ilk bakılan yerlerden biri.

Lens kabı, göz enfeksiyonlarında ilk bakılan yerlerden biri.

Ohio Eyalet Üniversitesi Wexner Tıp Merkezi'nde optometrist olarak çalışan Dr. William McLaughlin, lens kabının en az ayda bir değiştirilmesini öneriyor. Çünkü hastalarda kornea enfeksiyonu görüldüğünde, enfeksiyona neden olan mikroorganizmayı bulmak için çoğu zaman lens kabından örnek alınıyor.

Kap değiştirmeyi akılda tutmak zorsa telefona hatırlatıcı kurmak ya da ayın belirli bir gününü bu işe ayırmak işe yarıyor.

Güneş kreminin koruyucu bileşenleri zamanla bozuluyor.

Güneş kreminin koruyucu bileşenleri zamanla bozuluyor.

Güneş kremlerinde UV ışınlarına karşı koruma sağlayan bileşenler zamanla bozuluyor. Bu yüzden yarım kalmış bir şişenin, üzerinde yazan son kullanma tarihinden sonra atılması öneriliyor. Dr. Kopelman, üründe tarih yoksa her yaza yeni bir kremle başlamanın iyi bir fikir olduğunu söylüyor.

Satın aldığınız kremde son kullanma tarihi bulamazsanız kalıcı bir kalemle şişenin üzerine alış tarihini yazabilirsiniz. Böyle bir ürün alındığı günden itibaren yaklaşık üç yıl kullanılabiliyor.

Saç fırçası temizlense bile eskimekten kurtulamıyor.

Saç fırçası temizlense bile eskimekten kurtulamıyor.

Saç fırçaları zamanla toz, maya ve bakteri biriktirebiliyor, bu da kepek gibi saç derisi sorunlarının riskini artırıyor. Dr. Kopelman, fırçanın ve kıllarının kalitesine bağlı olarak yılda bir değiştirilmesini öneriyor.

Düzenli temizlik fırçanın ömrünü uzatıyor ama aşınmayı önlemiyor, çünkü çoğumuz saçımızı günde birkaç kez tarıyoruz. Temizlerken fırçadaki saç tellerini ayıklamak, başlığı ılık suda şampuanla bir süre bekletmek ve aralıkları eski bir diş fırçasıyla ovmak yeterli oluyor.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tıraş bıçakları için de bir kullanım sınırı var.

Tıraş bıçakları için de bir kullanım sınırı var.

Tek kullanımlık tıraş bıçakları yaklaşık 5 ila 7 tıraştan sonra değiştirilmeli. Körelen bıçak cildi tahriş edebiliyor, küçük kesiklere ve kıl köklerinde iltihaplanmaya yol açabiliyor.

Bıçağın ne zaman eskidiğini anlamak zor olduğu için çoğu kişi gereğinden uzun süre kullanıyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ada Arsal
Ada Arsal
Yaşam Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın