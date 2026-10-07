Banyonuzdaki Bu 6 Eşyanın Süresi Çoktan Dolmuş Olabilir

Göz çevresinde kullanılan ürünler, son kullanma süresine en çok dikkat edilmesi gereken kozmetikler arasında. New York'ta çalışan dermatolog Dr. Hannah Kopelman, maskara ve sıvı eyeliner'ın göz enfeksiyonlarını önlemek için üç ayda bir atılması gerektiğini söylüyor. Fondöten ve kremler genellikle 6 ila 12 ay, pudralar ise 1 ila 2 yıl dayanıyor.

Kopelman'a göre ürünün kokusu, dokusu ya da rengi değiştiyse bu, vazgeçme zamanının geldiğini gösteren net bir işaret. Uzun bir aradan sonra ilk kez kullanılan ürünlerde de bu kontrolü atlamamak gerekiyor.