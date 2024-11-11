Dermatolog Ufuk Kavuzlu Anlattı: Banyo Liflerinin Ne Sıklıkla Değiştirilmesi Gerektiğini Biliyor muydunuz?

Banyo lifleri, cilt temizliği için yaygın olarak kullanılsa da hijyen açısından önemlidir. Nemli kaldıklarında bakteri ve mantar üremesi için uygun ortam oluşturabilirler. Bu nedenle banyo liflerinin düzenli olarak yıkanması gerekmektedir. Peki banyo lifleri ne sıklıkla değiştirilmelidir? Dermatolog Ufuk Kavuzlu anlattı.