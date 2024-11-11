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Dermatolog Ufuk Kavuzlu Anlattı: Banyo Liflerinin Ne Sıklıkla Değiştirilmesi Gerektiğini Biliyor muydunuz?

Dermatolog Ufuk Kavuzlu Anlattı: Banyo Liflerinin Ne Sıklıkla Değiştirilmesi Gerektiğini Biliyor muydunuz?

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
11.11.2024 - 20:26

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Banyo lifleri, cilt temizliği için yaygın olarak kullanılsa da hijyen açısından önemlidir. Nemli kaldıklarında bakteri ve mantar üremesi için uygun ortam oluşturabilirler. Bu nedenle banyo liflerinin düzenli olarak yıkanması gerekmektedir. Peki banyo lifleri ne sıklıkla değiştirilmelidir? Dermatolog Ufuk Kavuzlu anlattı.

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Dermatolog Ufuk Kavuzlu, banyo liflerinin en az 4 haftada bir değiştirilmesi gerektiğini belirtti.

Dermatolog Ufuk Kavuzlu, banyo liflerinin en az 4 haftada bir değiştirilmesi gerektiğini belirtti.

Ayrıca, banyo liflerinin vücudu temizledikten sonra hala kirli kaldığını ve mutlaka balkonda iyice kurutulması gerektiğini vurguladı.

Peki, siz banyo liflerinizi ne sıklıkla değiştiriyorsunuz?

Peki, siz banyo liflerinizi ne sıklıkla değiştiriyorsunuz?

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