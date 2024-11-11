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Torununun Sınav Maratonunu Esprili Bir Şekilde Taklit Eden Dede Sosyal Medyada Gündem Oldu

Torununun Sınav Maratonunu Esprili Bir Şekilde Taklit Eden Dede Sosyal Medyada Gündem Oldu

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
11.11.2024 - 18:01

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Üniversite sınavına hazırlanan gençler, hayatlarının en zorlu ve aynı zamanda en önemli sınavlarından birine adım adım yaklaşır. Sınava girecek öğrenciler arasında 'rakip eleme' ifadesi, yoğun rekabet ortamında başarılı olabilmek için başkalarını geride bırakma veya daha iyi sıralama elde etme düşüncesini ifade eder. Gençlerin sıkça kullandığı “rakip eleme” ifadesi, sosyal medyada esprili bir şekilde gündem oldu. Sınava hazırlık sürecinde yoğun bir tempoda çalışan ve sık sık “rakip eleme” sözünü kullanan bir gencin dedesi, bu ifadeyi taklit ederek eğlenceli bir an yaşattı. Video torunu tarafından sosyal medyada paylaşıldı.

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“Çık dışarı, rakip eliyorum!” diyerek torununu odadan kovmaya çalışan dede, yüzündeki ciddi ifadeyle espriyi daha da komik hale getirdi.

“Çık dışarı, rakip eliyorum!” diyerek torununu odadan kovmaya çalışan dede, yüzündeki ciddi ifadeyle espriyi daha da komik hale getirdi.

Aniden bu sözleri duyup şaşıran genç, gülmekten kendini alıkoyamadı. Dedesiyle yaşadığı bu komik anı sosyal medyada paylaşan genç, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Aniden bu sözleri duyup şaşıran genç, gülmekten kendini alıkoyamadı. Dedesiyle yaşadığı bu komik anı sosyal medyada paylaşan genç, kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

İşte o anlar👇🎥

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