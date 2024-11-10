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Kadınların İç Çamaşırına Yönelik Toplumsal Algıyı Sorgulayan Genç Kız: "Kadınları Artık Rahat Bırakın"

Kadınların İç Çamaşırına Yönelik Toplumsal Algıyı Sorgulayan Genç Kız: "Kadınları Artık Rahat Bırakın"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
11.11.2024 - 00:08

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Türk kültüründe kadınların iç çamaşırının görünmesi, toplumun köklü ahlak anlayışı ve mahremiyet kavramıyla ilişkilidir. İç çamaşırının görünmesi, mahrem alanın dışa vurumu olarak algılandığı için toplumun gözünde 'ayıp' veya 'uygunsuz' olarak kabul edilmiştir. Ancak son dönemde, bu geleneksel algıyı sorgulayan genç sesler de yükselmeye başlamıştır. Bir genç kız, kadınların iç çamaşırlarının neden sadece kadınlara ait bir sır olmak zorunda olduğunu sorguladı. Genç kızın isyanı @inanılmazyakin isimli sosyal medya hesabından paylaşıldı.

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Genç kız, kadınların iç çamaşırı giymesinin de giymemesinin de ayrı bir problem olarak görüldüğünü belirterek, sadece kadınlar için üretilen dikişsiz iç çamaşırlarını örnek verdi.

Genç kız, kadınların iç çamaşırı giymesinin de giymemesinin de ayrı bir problem olarak görüldüğünü belirterek, sadece kadınlar için üretilen dikişsiz iç çamaşırlarını örnek verdi.

"Kadınları lütfen artık rahat bırakın" sözleriyle videoyu sonlandıran genç kız, toplumda kadına yönelik bu tür baskıların artık sona ermesi gerektiğini vurguladı.

"Kadınları lütfen artık rahat bırakın" sözleriyle videoyu sonlandıran genç kız, toplumda kadına yönelik bu tür baskıların artık sona ermesi gerektiğini vurguladı.

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