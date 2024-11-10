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Kerem Bürsin ve Devrim Özkan'dan Tatlı Atışma: "Eski Sevgiliyi Takip Etmek Normal Mi?"

Kerem Bürsin ve Devrim Özkan'dan Tatlı Atışma: "Eski Sevgiliyi Takip Etmek Normal Mi?"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
10.11.2024 - 20:06

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Kerem Bürsin ve Devrim Özkan'ın başrollerini paylaştığı Mavi Mağara filmi, 18 Ekim'de Prime Video'da izleyiciyle buluştu. İkilinin filmdeki uyumu, hayranları tarafından oldukça beğenildi. Bürsin ve Özkan ikilisi ekranların yanı sıra, özel hayatlarındaki samimi arkadaşlıkları ile de gündeme gelmişlerdi. Son dönemlerde katıldıkları bir programda ise ikiliye 'Eski sevgilinin sosyal medya üzerinden hala takip edilmesi normal mi?' sorusu yöneltildi. Kerem Bürsin ve Devrim Özkan maalesef ortak noktada buluşamadı ve tatlı atışmaları gündem oldu.

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Kerem Bürsin, "Eski sevgilinin sosyal medya üzerinden hala takip edilmesi normal mi?" sorusuna, "Kesinlikle, eğer o da uygun bir insansa" diyerek "evet" cevabını verdi.

Kerem Bürsin, "Eski sevgilinin sosyal medya üzerinden hala takip edilmesi normal mi?" sorusuna, "Kesinlikle, eğer o da uygun bir insansa" diyerek "evet" cevabını verdi.

Devrim Özkan ise "hayır" cevabıyla "Ne konuşacaksınız, eskiden nasıl öpüşüyorduk diye mi?" diyerek Bürsin'i şaşkına çevirdi.

Devrim Özkan ise "hayır" cevabıyla "Ne konuşacaksınız, eskiden nasıl öpüşüyorduk diye mi?" diyerek Bürsin'i şaşkına çevirdi.

Özkan, konuya açıklık getirmeye çalışsa da, Kerem Bürsin düşüncesinden vazgeçmedi. Bu tatlı atışma, sosyal medyada gündem oldu ve ikilinin samimi ilişkileri bir kez daha dikkatleri üzerine çekti.

İşte o anlar👇🎥

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