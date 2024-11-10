Kerem Bürsin ve Devrim Özkan'dan Tatlı Atışma: "Eski Sevgiliyi Takip Etmek Normal Mi?"

Kerem Bürsin ve Devrim Özkan'ın başrollerini paylaştığı Mavi Mağara filmi, 18 Ekim'de Prime Video'da izleyiciyle buluştu. İkilinin filmdeki uyumu, hayranları tarafından oldukça beğenildi. Bürsin ve Özkan ikilisi ekranların yanı sıra, özel hayatlarındaki samimi arkadaşlıkları ile de gündeme gelmişlerdi. Son dönemlerde katıldıkları bir programda ise ikiliye 'Eski sevgilinin sosyal medya üzerinden hala takip edilmesi normal mi?' sorusu yöneltildi. Kerem Bürsin ve Devrim Özkan maalesef ortak noktada buluşamadı ve tatlı atışmaları gündem oldu.