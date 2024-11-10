Yıllara Meydan Okuyan Güzellik: Oyuncu Gökçe Bahadır Doğum Gününde Yaptığı Paylaşımla Büyük Beğeni Topladı!
Yıllara Meydan Okuyan Güzellik: Oyuncu Gökçe Bahadır Doğum Gününde Yaptığı Paylaşımla Büyük Beğeni Topladı!
Gökçe Bahadır'ı Yaprak Dökümü dizisinin Leyla'sı olarak tanımıştık. Bahadır, yıllar içerisinde başarılı oyunculuğuyla pek çok dizi ve filmde de yer aldı. Kendisini en son ''Ömer'' isimli dizide izlemiştik. Şimdilerde ekranlarda göremediğimiz oyuncu, sevenleriyle sosyal medya paylaşımları yoluyla iletişime geçiyor. 9 Kasım doğumlu güzel oyuncu, doğum gününe özel bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı, gönderi kısa sürede birçok beğeni topladı.
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Oyuncu Gökçe Bahadır'ı ''Törpü Yeliz'', ''Leyla'' ve ''Oya Toksöz'' gibi hayat verdiği ikonik karakterleri ve başarılı dizi oyunculuğuyla mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Zarif duruşu ve gösterişten uzak duru güzelliğiyle izleyenlerini her defasında büyülemeyi başaran Bahadır'ı en son ''Ömer'' isimli televizyon dizisinde izlemiştik.
Şimdilerde herhangi bir yapımda yer almayan oyuncu, nadir de olsa sosyal medya paylaşımlarıyla bizlere kendini hatırlatmayı başarıyor.
9 Kasım 1981 doğumlu olan Gökçe Bahadır, geçtiğimiz gün doğum gününe özel fotoğraflarını ardı ardına sıraladığı bir paylaşım yaptı. 43 yaşına giren oyuncunun güzelliği gören takipçilerini büyülerken ''Yaş aldıkça güzelleşiyor!'' dedirtti👇
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