Yıllara Meydan Okuyan Güzellik: Oyuncu Gökçe Bahadır Doğum Gününde Yaptığı Paylaşımla Büyük Beğeni Topladı!

Gökçe Bahadır'ı Yaprak Dökümü dizisinin Leyla'sı olarak tanımıştık. Bahadır, yıllar içerisinde başarılı oyunculuğuyla pek çok dizi ve filmde de yer aldı. Kendisini en son ''Ömer'' isimli dizide izlemiştik. Şimdilerde ekranlarda göremediğimiz oyuncu, sevenleriyle sosyal medya paylaşımları yoluyla iletişime geçiyor. 9 Kasım doğumlu güzel oyuncu, doğum gününe özel bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı, gönderi kısa sürede birçok beğeni topladı.