Birleşik Krallık Tahtının Birinci Sıradan Varisi Prens William Aile Hayatı Hakkında İlk Kez Konuştu!

Birleşik Krallık kraliyet ailesinin bir üyesi ve Galler Prensi William aynı zamanda da kral tacının birinci sıradan varisi olarak biliniyor. Kraliyet ailesinin bir mensubu olarak son aylarda zorlu süreçlerden geçen Prens William, bu süreci Sky News muhabiri Rhiannon Mills ile paylaştı. Galler Prensi, aile hayatı hakkında ilk defa bu kadar detaylı ve duygusal bir paylaşımda bulundu. Eşi ve babasının kanser hastalığına yakalanmasının onun üzerinde bıraktığı etkiyi diğer insanlara ilham olmak adına paylaştığını da ekledi.

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