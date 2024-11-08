Birleşik Krallık Tahtının Birinci Sıradan Varisi Prens William Aile Hayatı Hakkında İlk Kez Konuştu!
Birleşik Krallık Tahtının Birinci Sıradan Varisi Prens William Aile Hayatı Hakkında İlk Kez Konuştu!
Birleşik Krallık kraliyet ailesinin bir üyesi ve Galler Prensi William aynı zamanda da kral tacının birinci sıradan varisi olarak biliniyor. Kraliyet ailesinin bir mensubu olarak son aylarda zorlu süreçlerden geçen Prens William, bu süreci Sky News muhabiri Rhiannon Mills ile paylaştı. Galler Prensi, aile hayatı hakkında ilk defa bu kadar detaylı ve duygusal bir paylaşımda bulundu. Eşi ve babasının kanser hastalığına yakalanmasının onun üzerinde bıraktığı etkiyi diğer insanlara ilham olmak adına paylaştığını da ekledi.
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Prens William, tam adıyla William Arthur Philip Louis, 1982 yılında o dönemlerde henüz prens olan 3. Charles ve Diana'nın ilk çocuğu olarak dünyaya geldi.
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Prens William, 2011 yılında Kate Middleton ile hayatını birleştirmiş ve bu evliliklerinden Prens George, Prenses Charlotte ve Prens Louis dünyaya gelmişti.
Çok geçmeden Galler Prensi ve Prensesi, birçok yardım kampanyasına ve etkinliğe birlikte katılarak halkın gözde çifti olmayı da başardı.
Fakat kraliyet ailesi de olsanız her şey her zaman güllik gülistanlık gitmiyor elbette. Birleşik Krallık için olumsuzluklar silsilesi 2022 yılında Kraliçe Elizabeth'in hayatını kaybetmesiyle başlamış; gelecek zorlu yılların adeta bir fragmanı olmuştu.
Kraliçenin ölümünden sonra tahtın varisi 3. Charles kraliyet tacını taktı. Krallığın tadını çıkartamadan üzen bir haber de ondan geldi. Kral Charles'a ocak ayında kanser teşhisi koyuldu.
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Kara bulutlar bir türlü Kraliyet ailesinin peşini bırakmazken iç acıtan bir hastalık haberi de Galler Prensesinden geldi. Mart ayında Kate Middleton'a da kanser teşhisi konuldu.
Şimdilerde kendisinin durumunun iyi olduğunu ve kanseri atlattığını bilsek de aile bu hassas dönem hakkında detaylı bir açıklamada hiçbir zaman bulunmamıştı. Prens William, ilk kez Sky New'e verdiği bir röportajda bu süreçleri anlattı.
William, o yılların hayatının ''en zor'' ve en ''zalim'' yılları olduğunu söyledi. Prens, bunun sebebini aynı yıl hem babasının hem eşinin kanser olmasına bağladı.
"Eşimle çok gurur duyuyorum, babamla gurur duyuyorum" şeklinde açıklamasına devam eden Prens, yaşadıklarının hiç de kolay olmadığını ifade etti.
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