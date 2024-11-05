Volkan Demirel'in Karnı Burnunda Eşi Zeynep Sever Demirel'in Gülümseten ''Dombili Baykuş'' Paylaşımı
Volkan Demirel'in Karnı Burnunda Eşi Zeynep Sever Demirel'in Gülümseten ''Dombili Baykuş'' Paylaşımı
Teknik direktör ve eski futbolcu Volkan Demirel'in eşi Zeynep Sever Demirel'den yeni bir hamilelik pozu daha geldi. Zeynep Demirel'in eğlenceli paylaşımı oldukça dikkat çekti.
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Eski futbolcu ve şimdilerde Bodrumspor'un teknik direktörlüğünü üstlenen Volkan Demirel'i biraz futbola ilginiz varsa muhakkak tanıyorsunuzdur.
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Demirel, 2010 yılında Zeynep Kübra Sever ile dünyaevine girmiş ve bu evlilikten çiftin Yade ve Yeda adını verdikleri iki güzel kız çocuğu dünyaya gelmişti.
Zeynep Demirel ise 2009 Miss Belçika güzeli olarak başladığı kariyerine şimdilerde sosyal medyada içerik üreterek devam ediyor. Buna ek olarak, kendisi şimdilerde ünlü futbolcuların eşlerini konuk aldığı bir programın sunuculuğunu da üstleniyor.
Sosyal medya paylaşımları birçok kullanıcı tarafından ilgiyle takip edilen Zeynep Demirel, üçüncü çocuğunu kucağına almak için gün sayıyor ve hamilelik sürecinde yaşadıklarına yaptığı paylaşımlarla takipçilerini de ortak ediyor.
Kendisi geçtiğimiz gün ''Dombili baykuş'' notunu düşerek karnı burnunda pozunu da takipçileriyle paylaştı. Fit hallerini görmeye alışkın olduğumuz Zeynep Demirel'in üçüncü kez anne olmanın heyecanına şahit oluyor olmak ise takipçilerinin yüzünde tatlı bir gülümseme bıraktı.👇
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