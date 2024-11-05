Yeşilçam'ın Kıymetli Oyuncusu İzzet Günay'dan Kıvanç Tatlıtuğ'a Övgü Dolu Sözler: ''Tam Bir Jön!''
Yeşilçam'ın Kıymetli Oyuncusu İzzet Günay'dan Kıvanç Tatlıtuğ'a Övgü Dolu Sözler: ''Tam Bir Jön!''
Yeşilçam sinemasının kıymetli jönlerinden İzzet Günay ve eşi İpek Günay, geçtiğimiz gün bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Değerli oyuncuya yeni nesil oyuncular soruldu. Günay, soruları cevaplandırırken başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ hakkında övgü dolu cümleler kurdu.
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Karizmatik bakışları ve efendi duruşuyla Yeşilçam sinemasına adını altın harflerle kazımış usta oyuncu İzzet Günay'ı mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Vesikalı Yarim, Tophaneli Osman ve Elveda Sevgilim gibi pek çok filmde yer alan Günay; Türkan Şoray, Hülya Koçyiğit ve Ediz Hun gibi pek çok kıymetli oyuncuyla da birlikte çalışmış bir jön.
Günay, 1970 yılından bu yana bir hayatı paylaştığı eşi İpek Umar ile İstanbul'da bir alışveriş merkezinde görüntülendi. Usta isim, yeni nesil oyuncular hakkında konuştu.
İzzet Günay cümlelerine ''Yeni nesil oyuncuları takip ediyorum ve gerçekten beğendiğim oyuncular var. Özellikle biricik Kıvanç'ımız var!'' diyerek başladı.
Ardından ''Kıvanç Tatlıtuğ çok özel bir oyuncu. Tam bir jön. Çok seviyor ve takdir ediyorum kendisini.'' diyerek Tatlıtuğ'u iltifat yağmuruna tuttu.
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