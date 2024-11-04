Evlilik Aşklarının Ateşini Söndürmemiş: Kaan Yıldırım'dan Eşi Pınar Deniz'in Doğum Gününe Özel Paylaşım
Evlilik Aşklarının Ateşini Söndürmemiş: Kaan Yıldırım'dan Eşi Pınar Deniz'in Doğum Gününe Özel Paylaşım
Geçtiğimiz aylarda dünyaevine giren ve şimdilerde bebeklerini kucaklarına almak için gün sayan ünlü çift Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım'dan aşk dolu bir sosyal medya paylaşımı geldi. Yıldırım, biricik eşinin doğum gününü romantizmin doruklarında bir paylaşımla kutladı.
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Karizmatik oyuncu Kaan Yıldırım ve güzeller güzeli kadın oyuncularımızdan Pınar Deniz geçtiğimiz aylarda Roma'da gerçekleşen bir törenle hayatlarını birleştirmişti biliyorsunuz.
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Evlendikleri günden bu yana çift, birbirlerine olan aşklarını yaptıkları sosyal medya paylaşımlarıyla tabiri caizse ''haykırmayı'' da ihmal etmiyor, ne zaman görsek gülücük saçan pozlarıyla birlikteliklerine kocaman bir ''Maşallah'' dedirtmeyi başarıyor.
Pınar Deniz ve Kaan Yıldırım ikilisinin adını ise şimdilerde sık sık magazin gündeminde duymamızın başka bir sebebi daha var elbette. Güzel oyuncu, anne olmak için gün sayıyor!
Anneliğin heyecanıyla son günlerde yüzünde gülücükler hiç solmayan Deniz, bugün 31 yaşına bastı. Kaan Yıldırım, biricik eşinin doğum gününe özel romantizm dolu bir sosyal medya paylaşımı yaptı.
Kaan Yıldırım, ''İyi ki doğdun benim güzel eşim. Seni seviyorum.'' notunu düştüğü paylaşım ise bu şekilde👇
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