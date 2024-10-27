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Hazal Subaşı İlişkisini Anlattı: Güzel Oyuncu Oğuzhan Koç ile Nasıl Tanıştığını Açıkladı!

Hazal Subaşı İlişkisini Anlattı: Güzel Oyuncu Oğuzhan Koç ile Nasıl Tanıştığını Açıkladı!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
27.10.2024 - 22:22

Hazal Subaşı, ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ile ilişkisinin nasıl başladığını İkinci Sayfa Magazin muhabirlerine anlattı.

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Hazal Subaşı, 2015 yılında Miss Turkey'e katılmış ve bu güzellik yarışmasında üçüncü seçilmişti. Ardından Subaşı kariyerine oyunculuk alanında devam etme kararı almıştı.

Hazal Subaşı, 2015 yılında Miss Turkey'e katılmış ve bu güzellik yarışmasında üçüncü seçilmişti. Ardından Subaşı kariyerine oyunculuk alanında devam etme kararı almıştı.

Hazal Subaşı en son ''İlk ve Son'' isimli dijital bir yapımda başarılı oyuncu Ulaş Tuna Astepe ile birlikte başrolü paylaştığı bir dizide rol aldı. Henüz ilk bölümü yayınlanan dizi şimdiden büyük ses getirdi.

Hazal Subaşı en son ''İlk ve Son'' isimli dijital bir yapımda başarılı oyuncu Ulaş Tuna Astepe ile birlikte başrolü paylaştığı bir dizide rol aldı. Henüz ilk bölümü yayınlanan dizi şimdiden büyük ses getirdi.

Yaptığı işte yıldızı parlayan oyuncu aşkta da şansı yakaladı ve geçtiğimiz günlerde ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ile birliktelikleri olduğunu yaptıkları sosyal medya paylaşımıyla duyurdu biliyorsunuz.

Yaptığı işte yıldızı parlayan oyuncu aşkta da şansı yakaladı ve geçtiğimiz günlerde ünlü şarkıcı Oğuzhan Koç ile birliktelikleri olduğunu yaptıkları sosyal medya paylaşımıyla duyurdu biliyorsunuz.

Taze başlayan aşk hakkında İkinci Sayfa Magazin'e konuşan Subaşı, Koç ile ilişkilerinde yakın arkadaşlarının da payı olduğunu söyleyerek birlikteliklerinin gayet güzel gittiğini belirtti.

Taze başlayan aşk hakkında İkinci Sayfa Magazin'e konuşan Subaşı, Koç ile ilişkilerinde yakın arkadaşlarının da payı olduğunu söyleyerek birlikteliklerinin gayet güzel gittiğini belirtti.

Hazal Subaşı'nın konuşmasının tamamını izlemek isteyenler için👇

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