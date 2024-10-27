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Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya ve Kerem Alışık Sahil Yürüyüşü Yaparken El Ele Görüntülendi!

Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya ve Kerem Alışık Sahil Yürüyüşü Yaparken El Ele Görüntülendi!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
27.10.2024 - 21:45

Başarılı oyuncu Evrim Alasya'nın ''Aşk Biter mi?'' isimli tiyatro oyununda birlikte rol aldığı Kerem Alışık ile aşk yaşadığı iddia edilmişti. İkili, Caddebostan Sahili'nde el ele görüntülendi.

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Son dönemlerde televizyon ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde ''Kıvılcım'' karakterine hayat veren ve bu rolüyle izleyenlerin beğenisini kazanan Evrim Alasya'yı mutlaka tanıyorsunuzdur. Sevilen oyuncu televizyonun yanı sıra tiyatro sahnesinde de oyunculuğuyla büyülemeyi başarıyor.

Son dönemlerde televizyon ekranlarında yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinde ''Kıvılcım'' karakterine hayat veren ve bu rolüyle izleyenlerin beğenisini kazanan Evrim Alasya'yı mutlaka tanıyorsunuzdur. Sevilen oyuncu televizyonun yanı sıra tiyatro sahnesinde de oyunculuğuyla büyülemeyi başarıyor.

Kendisi şimdilerde Kerem Alışık ile birlikte ''Aşk Biter mi?'' isimli bir oyunda rol alıyor. Geçtiğimiz günlerde, ikilinin aşkının tiyatro perdesinin ardına taşıp gerçek hayata da yansıdığı iddia edilmişti. Alasya ve Alışık, Londra tatiline giderken beraber görüntülenmişti.

Kendisi şimdilerde Kerem Alışık ile birlikte ''Aşk Biter mi?'' isimli bir oyunda rol alıyor. Geçtiğimiz günlerde, ikilinin aşkının tiyatro perdesinin ardına taşıp gerçek hayata da yansıdığı iddia edilmişti. Alasya ve Alışık, Londra tatiline giderken beraber görüntülenmişti.

Detaylarına bu yazımızda değinmiştik👇

Taze çift, bu sabah Caddebostan Sahili'nde yürüyüş yaparken görüntülendi. İkilinin ele ele aşk dolu halleri dikkat çekti.

Taze çift, bu sabah Caddebostan Sahili'nde yürüyüş yaparken görüntülendi. İkilinin ele ele aşk dolu halleri dikkat çekti.

İkinci Sayfa Magazin'in paylaşımı ise bu şekildeydi👇

İkinci Sayfa Magazin'in paylaşımı ise bu şekildeydi👇

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