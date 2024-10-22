Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Aşka Düştü: Evrim Alasya'nın Kerem Alışık ile Aşk Yaşadığı İddia Edildi!
Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Aşka Düştü: Evrim Alasya'nın Kerem Alışık ile Aşk Yaşadığı İddia Edildi!
Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kızılcık Şerbeti'nin Kıvılcım'ı Evrim Alasya'nın “Aşk Biter Mi?” tiyatro oyununda birlikte rol aldığı Kerem Alışık ile aşk yaşadığı iddia edildi.
KAYNAK: BİRSEN ALTUNTAŞ
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Şimdilerde her hafta seyirciyi ekran başına kilitleyen Kızılcık Şerbeti dizisinde Kıvılcım karakterine hayat veren Evrim Alasya'yı mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Takip edenler mutlaka bilir, ünlü isim Kızılcık Şerbeti'nin yanı sıra “Aşk Biter Mi?” adlı tiyatro oyununda Kerem Alışık ile birlikte rol alıyor.
Birsen Altuntaş'ın haberine göre iki ünlü ismin rol arkadaşlığı aşka dönüşmüş! Bu sabah Londra'ya tatile gitmek için kolları sıvayan ünlü çift, el ele havalimanında görüntülenmiş.
Sizce Evrim Alasya ve Kerem Alışık ikilisinin aşkı uzun süreli olur mu? Siz ikiliyi yakıştırdınız mı? Yorumlarda buluşalım!
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