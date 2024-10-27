Böyle Sürprize Can Kurban: Edis, Bakü Konseri Sonrasında Trafik Işıklarında Bekleyen Hayranlarıyla Konuştu

Ünlü şarkıcı Edis, geçtiğimiz akşam Bakü'de sahne aldı. Sevilen şarkıcının konser sonrasında trafik ışıklarında bekleyen hayranlarına yaptığı sürpriz onları oldukça mutlu etti. Edis, o anlara ait bir videoyu sosyal medyasından paylaştı.