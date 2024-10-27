Böyle Sürprize Can Kurban: Edis, Bakü Konseri Sonrasında Trafik Işıklarında Bekleyen Hayranlarıyla Konuştu
Böyle Sürprize Can Kurban: Edis, Bakü Konseri Sonrasında Trafik Işıklarında Bekleyen Hayranlarıyla Konuştu
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Karizması, stili, duruşu, sesi ve yaptığı açıklamalarıyla sık sık konuştuğumuz ünlü şarkıcı Edis'i mutlaka tanıyorsunuzdur.
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Kendisinin yıldızı ''Çok Çok'' isimli şarkısıyla parlamış ve o dönemde şarkının klibinde giydiği gömleğini her yerde ve herkeste görür olmuştuk.
Şimdilerde ise yalnızca şarkıları ve klipleriyle değil inanılmaz özen gösterdiği ve her seferinde bir öncekini gölgede bırakan sahne şovları, yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla da yani kısacası attığı her adımla da gündeme gelmeye başarıyor kendisi.
Edis, geçtiğimiz gün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir konser verdi. Sevilen şarkıcı, konser sonrasında trafikte bekleyen hayranlarıyla karşılaştı ve onlarla konuştu. O anları video kaydına alan şarkıcı, sevenlerine sürpriz yaptığı anları sosyal medyasından paylaştı.
İşte o anlar👇
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