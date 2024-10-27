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Böyle Sürprize Can Kurban: Edis, Bakü Konseri Sonrasında Trafik Işıklarında Bekleyen Hayranlarıyla Konuştu

Böyle Sürprize Can Kurban: Edis, Bakü Konseri Sonrasında Trafik Işıklarında Bekleyen Hayranlarıyla Konuştu

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
27.10.2024 - 17:49

Ünlü şarkıcı Edis, geçtiğimiz akşam Bakü'de sahne aldı. Sevilen şarkıcının konser sonrasında trafik ışıklarında bekleyen hayranlarına yaptığı sürpriz onları oldukça mutlu etti. Edis, o anlara ait bir videoyu sosyal medyasından paylaştı.

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Karizması, stili, duruşu, sesi ve yaptığı açıklamalarıyla sık sık konuştuğumuz ünlü şarkıcı Edis'i mutlaka tanıyorsunuzdur.

Karizması, stili, duruşu, sesi ve yaptığı açıklamalarıyla sık sık konuştuğumuz ünlü şarkıcı Edis'i mutlaka tanıyorsunuzdur.

Kendisinin yıldızı ''Çok Çok'' isimli şarkısıyla parlamış ve o dönemde şarkının klibinde giydiği gömleğini her yerde ve herkeste görür olmuştuk.

Kendisinin yıldızı ''Çok Çok'' isimli şarkısıyla parlamış ve o dönemde şarkının klibinde giydiği gömleğini her yerde ve herkeste görür olmuştuk.

Şimdilerde ise yalnızca şarkıları ve klipleriyle değil inanılmaz özen gösterdiği ve her seferinde bir öncekini gölgede bırakan sahne şovları, yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla da yani kısacası attığı her adımla da gündeme gelmeye başarıyor kendisi.

Şimdilerde ise yalnızca şarkıları ve klipleriyle değil inanılmaz özen gösterdiği ve her seferinde bir öncekini gölgede bırakan sahne şovları, yaptığı açıklamalar ve sosyal medya paylaşımlarıyla da yani kısacası attığı her adımla da gündeme gelmeye başarıyor kendisi.

Edis, geçtiğimiz gün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir konser verdi. Sevilen şarkıcı, konser sonrasında trafikte bekleyen hayranlarıyla karşılaştı ve onlarla konuştu. O anları video kaydına alan şarkıcı, sevenlerine sürpriz yaptığı anları sosyal medyasından paylaştı.

Edis, geçtiğimiz gün Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de bir konser verdi. Sevilen şarkıcı, konser sonrasında trafikte bekleyen hayranlarıyla karşılaştı ve onlarla konuştu. O anları video kaydına alan şarkıcı, sevenlerine sürpriz yaptığı anları sosyal medyasından paylaştı.

İşte o anlar👇

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