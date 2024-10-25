Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Evlilik Bitiyor mu? Ünlü Şarkıcı Mustafa Sandal ve Eşi Melisa Sütşurup'un Ayrıldığı İddia Edildi!

Evlilik Bitiyor mu? Ünlü Şarkıcı Mustafa Sandal ve Eşi Melisa Sütşurup'un Ayrıldığı İddia Edildi!

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
25.10.2024 - 21:56

Akif Yaman'ın haberine göre, ünlü pop şarkıcı Mustafa Sandal ve 2022 yılında hayatını birleştirdiği eşi Melisa Sütşurup ile yollarını ayırdı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, 2022 yılında Roma'da gerçekleşen bir törenle Melisa Sütşurup ile dünyaevine girmişti hatırlarsınız.

Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, 2022 yılında Roma'da gerçekleşen bir törenle Melisa Sütşurup ile dünyaevine girmişti hatırlarsınız.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan çifti gündemde pek sık göremiyoruz biliyorsunuz. Geçtiğimiz hafta birlikte Londra seyahatine giden ikiliden üzen bir haber geldi.

İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan çifti gündemde pek sık göremiyoruz biliyorsunuz. Geçtiğimiz hafta birlikte Londra seyahatine giden ikiliden üzen bir haber geldi.

Akif Yaman'ın haberine göre, Londra'da yaşadıkları tartışma sonucu Mustafa Sandal, İstanbul'a yalnız döndü. Melisa Hanım ise, sosyal medyasında soyadını ''Sütşurup'' yapıp Mustafa Sandal ile fotoğrafını kaldırdı.

Akif Yaman'ın haberine göre, Londra'da yaşadıkları tartışma sonucu Mustafa Sandal, İstanbul'a yalnız döndü. Melisa Hanım ise, sosyal medyasında soyadını ''Sütşurup'' yapıp Mustafa Sandal ile fotoğrafını kaldırdı.

Sandal'ın sosyal medyasında ise Melisa Sütşurup ile olan fotoğraflar hala duruyor. 

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın