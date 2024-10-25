Evlilik Bitiyor mu? Ünlü Şarkıcı Mustafa Sandal ve Eşi Melisa Sütşurup'un Ayrıldığı İddia Edildi!
Evlilik Bitiyor mu? Ünlü Şarkıcı Mustafa Sandal ve Eşi Melisa Sütşurup'un Ayrıldığı İddia Edildi!
Akif Yaman'ın haberine göre, ünlü pop şarkıcı Mustafa Sandal ve 2022 yılında hayatını birleştirdiği eşi Melisa Sütşurup ile yollarını ayırdı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü şarkıcı Mustafa Sandal, 2022 yılında Roma'da gerçekleşen bir törenle Melisa Sütşurup ile dünyaevine girmişti hatırlarsınız.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İlişkilerini gözlerden uzak yaşayan çifti gündemde pek sık göremiyoruz biliyorsunuz. Geçtiğimiz hafta birlikte Londra seyahatine giden ikiliden üzen bir haber geldi.
Akif Yaman'ın haberine göre, Londra'da yaşadıkları tartışma sonucu Mustafa Sandal, İstanbul'a yalnız döndü. Melisa Hanım ise, sosyal medyasında soyadını ''Sütşurup'' yapıp Mustafa Sandal ile fotoğrafını kaldırdı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın