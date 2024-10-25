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7 Ayın Ardından Yeniden Sahneye Çıkan MFÖ, Özkan Uğur'un Anısına ''Güllerin İçinden'' Şarkısını Seslendirdi

7 Ayın Ardından Yeniden Sahneye Çıkan MFÖ, Özkan Uğur'un Anısına ''Güllerin İçinden'' Şarkısını Seslendirdi

Begüm Saatçi
Begüm Saatçi - Onedio Üyesi
25.10.2024 - 20:42

MFÖ grubunun Ö'sü Özkan Uğur'u kaybetmemizden bu yana sahnelerine iki kişi olarak devam eden Mazhar Alanson ve Fuat Güner, dostlarının vefatının ardından onu unutmadı. Yedi ay sonra ilk defa ''Güllerin İçinden'' isimli şarkılarını ''Özkan'' için söyledi.

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''Ele güne karşı yapayalnız, böyle de olmaz ki!' diyerek 1984 yılında hayatımıza girmiş ve girdiği yıldan bu yana Türk rock ve pop müziğinin unutulmaz gruplarından birisi olmuştu MFÖ.

''Ele güne karşı yapayalnız, böyle de olmaz ki!' diyerek 1984 yılında hayatımıza girmiş ve girdiği yıldan bu yana Türk rock ve pop müziğinin unutulmaz gruplarından birisi olmuştu MFÖ.

Grubun gülüşü içimizi ısıtan, sevecen ve kendine has mizacıyla iz bırakan ismi Özkan Uğur'u ise 2023'ün temmuz ayında ne yazık ki kaybetmiştik.

Grubun gülüşü içimizi ısıtan, sevecen ve kendine has mizacıyla iz bırakan ismi Özkan Uğur'u ise 2023'ün temmuz ayında ne yazık ki kaybetmiştik.

Bu erken veda başta sevenleri olmak üzere herkesi derinden yaralasa da en çok müzik kariyeri boyunca aynı yolu yürüdüğü grup arkadaşları Fuat Güner ve Mazhar Alanson için daha da zordu. İkili konserler yapmaya devam etse de yakın dostlarının anısını konserlerinde yad etmeyi hiçbir zaman bırakmadı.

Bu erken veda başta sevenleri olmak üzere herkesi derinden yaralasa da en çok müzik kariyeri boyunca aynı yolu yürüdüğü grup arkadaşları Fuat Güner ve Mazhar Alanson için daha da zordu. İkili konserler yapmaya devam etse de yakın dostlarının anısını konserlerinde yad etmeyi hiçbir zaman bırakmadı.

Yedi aylık bir aranın ardından geçtiğimiz akşam sahneye çıkan MFÖ, geçen yıl kaybettikleri Özkan Uğur'un anısına "Güllerin İçinden" şarkısını seslendirdi. Özkan Uğur'un eski konsere ait bir görüntüsü ekrana yansıtıldı.

Yedi aylık bir aranın ardından geçtiğimiz akşam sahneye çıkan MFÖ, geçen yıl kaybettikleri Özkan Uğur'un anısına "Güllerin İçinden" şarkısını seslendirdi. Özkan Uğur'un eski konsere ait bir görüntüsü ekrana yansıtıldı.

İşte o anlar👇

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