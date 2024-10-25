7 Ayın Ardından Yeniden Sahneye Çıkan MFÖ, Özkan Uğur'un Anısına ''Güllerin İçinden'' Şarkısını Seslendirdi

MFÖ grubunun Ö'sü Özkan Uğur'u kaybetmemizden bu yana sahnelerine iki kişi olarak devam eden Mazhar Alanson ve Fuat Güner, dostlarının vefatının ardından onu unutmadı. Yedi ay sonra ilk defa ''Güllerin İçinden'' isimli şarkılarını ''Özkan'' için söyledi.