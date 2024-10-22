Ünlü Oyuncu Yasemin Kay Allen'dan Babasının Vefatının Ardından Duygu Dolu Paylaşım Geldi!
Ünlü Oyuncu Yasemin Kay Allen'dan Babasının Vefatının Ardından Duygu Dolu Paylaşım Geldi!
Yasemin Kay Allen, babası Dudley Allen'ın hayata gözlerini yumduğunu yaptığı duygusal sosyal medya paylaşımıyla duyurmuştu. Güzel oyuncu bugün yeni bir paylaşım daha yaparak babasına veda etti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son dönemlerde yer aldığı projelerde adından sıkça söz ettiren güzel oyuncu Yasemin Kay Allen, ne yazık birkaç gün önce babasını kaybetti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü oyuncu babasının vefatını ''Seni sonsuza dek seveceğim. Hoşçakal babacığım'' notunu düştüğü bir paylaşımla duyurmuştu👇
Babasının hayata gözlerini yummasının ardından Yasemin Kay Allen, ilk defa bir gönderi paylaştı. Babası Dudley Allen'ın gençlik, Yasemin Allen'ın ise çocukluk yıllarına ait olan bu görselin altına duygusal bir not düşen oyuncu, herkesi duygulandırdı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın