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Ünlü Oyuncu Yasemin Kay Allen'dan Babasının Vefatının Ardından Duygu Dolu Paylaşım Geldi!

Ünlü Oyuncu Yasemin Kay Allen'dan Babasının Vefatının Ardından Duygu Dolu Paylaşım Geldi!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
22.10.2024 - 14:57

Yasemin Kay Allen, babası Dudley Allen'ın hayata gözlerini yumduğunu yaptığı duygusal sosyal medya paylaşımıyla duyurmuştu. Güzel oyuncu bugün yeni bir paylaşım daha yaparak babasına veda etti.

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Son dönemlerde yer aldığı projelerde adından sıkça söz ettiren güzel oyuncu Yasemin Kay Allen, ne yazık birkaç gün önce babasını kaybetti.

Son dönemlerde yer aldığı projelerde adından sıkça söz ettiren güzel oyuncu Yasemin Kay Allen, ne yazık birkaç gün önce babasını kaybetti.

Ünlü oyuncu babasının vefatını ''Seni sonsuza dek seveceğim. Hoşçakal babacığım'' notunu düştüğü bir paylaşımla duyurmuştu👇

Ünlü oyuncu babasının vefatını ''Seni sonsuza dek seveceğim. Hoşçakal babacığım'' notunu düştüğü bir paylaşımla duyurmuştu👇

Detaylara bu yazımızda değinmiştik👇

Babasının hayata gözlerini yummasının ardından Yasemin Kay Allen, ilk defa bir gönderi paylaştı. Babası Dudley Allen'ın gençlik, Yasemin Allen'ın ise çocukluk yıllarına ait olan bu görselin altına duygusal bir not düşen oyuncu, herkesi duygulandırdı.

Babasının hayata gözlerini yummasının ardından Yasemin Kay Allen, ilk defa bir gönderi paylaştı. Babası Dudley Allen'ın gençlik, Yasemin Allen'ın ise çocukluk yıllarına ait olan bu görselin altına duygusal bir not düşen oyuncu, herkesi duygulandırdı.

''Günlerdir bir şeyler yazıp siliyorum. Kelimeler kifayetsiz. Hoşçakal babacığım, canımın içi. Seni her gün özleyeceğim. Her zaman senin küçük kuzun olacağım.''

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